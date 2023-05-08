Как избавиться от супруги, если развод получить сложно и дорого? Эпохи и страны будто соревновались друг с другом в оригинальности. На Руси женщин ссылали в монастыри, в средневековой Европе обвиняли в колдовстве и отправляли на костер, и во все времена существовало универсальное средство — яд. Однако наиболее изощренный способ придумали англичане: они своих жен продавали.

Недорого. Кому нужна женщина, бывшая в «употреблении»? Чаще всего любовнику. Поэтому сделка носила формальный характер, а в качестве оплаты продавец принимал несколько кружек пива, рома или джина. Если женщина отказывалась оставлять ребенка, новоиспеченный супруг ставил его отцу дополнительный стакан горячительного и уводил домой и жену, и пасынка / падчерицу.

Бывало, что жен продавали за деньги. Но разбогатеть на такой сделке было практически невозможно, так как цена колебалась в районе 2 шиллингов. К слову, за эти деньги в XVIII веке можно было купить 24 л пива, 1 кг свиной вырезки или рубашку.

Впрочем, покупатель не всегда был известен заранее. Тогда все решалось в порядке аукциона. Муж предварительно давал объявление в местную газету, а в назначенный день приводил жену на рынок или в другое общественное место. После продажи поводок, на котором привели женщину, вручался покупателю в знак того, что сделка завершена. Некоторые пытались узаконить ее договором, но тот на самом деле не имел юридической силы.