Как избавиться от жены, если разводиться дорого? В Англии, например, когда супруга надоедала, мужчина мог её продать.
Как избавиться от супруги, если развод получить сложно и дорого? Эпохи и страны будто соревновались друг с другом в оригинальности. На Руси женщин ссылали в монастыри, в средневековой Европе обвиняли в колдовстве и отправляли на костер, и во все времена существовало универсальное средство — яд. Однако наиболее изощренный способ придумали англичане: они своих жен продавали.
Недорого. Кому нужна женщина, бывшая в «употреблении»? Чаще всего любовнику. Поэтому сделка носила формальный характер, а в качестве оплаты продавец принимал несколько кружек пива, рома или джина. Если женщина отказывалась оставлять ребенка, новоиспеченный супруг ставил его отцу дополнительный стакан горячительного и уводил домой и жену, и пасынка / падчерицу.
Бывало, что жен продавали за деньги. Но разбогатеть на такой сделке было практически невозможно, так как цена колебалась в районе 2 шиллингов. К слову, за эти деньги в XVIII веке можно было купить 24 л пива, 1 кг свиной вырезки или рубашку.
Впрочем, покупатель не всегда был известен заранее. Тогда все решалось в порядке аукциона. Муж предварительно давал объявление в местную газету, а в назначенный день приводил жену на рынок или в другое общественное место. После продажи поводок, на котором привели женщину, вручался покупателю в знак того, что сделка завершена. Некоторые пытались узаконить ее договором, но тот на самом деле не имел юридической силы.
Возможно, ложкой меда в этой бочке дегтя будет то, что женщина имела право отказать покупателю и остаться с мужем. А еще известны случаи, когда жены сами настаивали на сделке. Для одних это был единственный способ воссоединиться с возлюбленным, другие надеялись, что с новым супругом, каким бы он ни был, их ожидают перемены к лучшему. В плюсе оставался и бывший муж — он избавлялся от финансовой ответственности за супругу.
Обычай начал формироваться в конце XVII века. До принятия акта лорда Хардвика в 1753 году (он также известен как Закон о браке. — Прим. ред.) браки нигде не регистрировались, достаточно было венчания. Чтобы разорвать такой союз, требовалось обратиться в церковный суд на разделение постели и стола. Но для этого мало было «не сойтись характерами». Причина должна была быть уважительной: жестокое обращение со стороны мужа или измена жены. Если церковный суд одобрял развод, жениться и выходить замуж повторно все равно запрещалось.
Известны случаи, когда жены сами настаивали на сделке
А с появлением Закона о бракоразводных процессах 1857 года для разрыва супружеских отношений надлежало обращаться в парламент, что требовало не меньше сил и денег. Для бедных развод оставался непозволительной роскошью. Поэтому чаще всего они разрывали надоевшие отношения одним из трех способов. Первый — заключить со второй половиной соглашение о разрыве и подписать его у нотариуса. Второй — договориться между собой, кто покинет семейный дом. Третий — совершить продажу жены.
Последний метод считался противоправным, но иногда к нему прибегали даже зажиточные люди. Наиболее известный случай касается Генри Бриджеса, второго герцога Чандоса. Правда, он не продал, а, напротив, купил у конюха свою вторую жену Энн Уэллс, бывшую горничную. Как-то раз, обедая в трактире, Генри случайно увидел, как мужчина ведет на поводке женщину. Пораженный ее красотой и покорностью, он выкупил незнакомку, а спустя пару лет, в 1744 году, женился на ней.
Полиция знала о подобных сделках, но редко привлекала за них к ответственности. Традиция была широко распространена в Англии, но довольно редко встречалась в соседнем Уэльсе, а в Шотландии и вовсе не прижилась. Так, 16 июля 1828 года муж выставил на рынке в Эдинбурге жену, и это послужило поводом для массовой драки. Женщины вооружились камнями и начали закидывать ими зевак, а когда добрались до самого продавца, расцарапали и побили его так, что больше желающих продать свою жену среди шотландцев не нашлось.
К середине XIX века общественность стала возмущаться все чаще, и в 1913 году была зафиксирована последняя сделка. Во время дачи показаний женщина утверждала, что муж продал ее одному из товарищей за £1. В начале XX века это был заработок английского торговца за три дня.
В настоящее время разводы запрещены только в Ватикане и на Филиппинах. Причина — отсутствие законодательной базы. Брак можно аннулировать, но это стоит немало денег и сил.
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