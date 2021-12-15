Англичанин собирается неплохо заработать на очках Махатмы Ганди

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Очки, предположительно принадлежавшие Махатме Ганди, были приобретены британским туристом в антикварной лавке города Ахмедабад. Надпись "Ганди" на золоченой оправе и ее знакомая форма - все свидетельствует о том, что когда-то они принадлежали знаменитому общественному деятелю Махатме Ганди. Но владелец магазина, не умеющий читать, продал их всего за 50 фунтов - а теперь сын удачливого туриста рассчитывает выручить за находку в 200 раз больше.
Оправа из очков из 10-каратного золота, купленная в Индии, в ближайшее время принесет удачливому британскому туристу немалую прибыль - ведь она, по-видимому, принадлежала Махатме Ганди.
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Оправа, покрытая 10-каратным золотом, была куплена отцом продавца в небольшом антикварном магазине в Ахмедабаде, Гуджарат, Индия. Гравировка на очках «МК Ганди» (полное имя Махатмы - Мохандас Карамчанд Ганди) и знакомая форма - весьма убедительные доказательства их принадлежности великому человеку. При этом очки были куплены всего за 5000 рупий (примерно 5000 рублей): торговец антиквариатом не говорил по-английски и не умел читать, поэтому не осознавал значения гравировки.
После того, как очки унаследовал сын покупателя, он тут же решил продать реликвию на аукционе. Очки Ганди будут выставлены на аукционе Уильяма Джорджа в Питерборо, Кембриджшир.
После того, как очки унаследовал сын покупателя, он тут же решил продать реликвию на аукционе. Очки Ганди будут выставлены на аукционе Уильяма Джорджа в Питерборо, Кембриджшир.
Известно, что Махатма Ганди (1869-1948), лидер индийского движения за независимость, время от времени отдавал кому-нибудь свои очки в качестве подарка. Однако они редко выставляются на продажу - судя по всему, одаренные предпочитают хранить реликвии. Одна такая пара в 2020 году была выставлена на аукцион в Бристоле - и ушла за огромную для такого лота сумму в 260 000 фунтов (около 25 миллионов рублей).
Представитель аукционного дома Уильяма Джорджа заявил: «Очки были обнаружены недавно. Они были куплены в небольшом антикварном магазине в Ахмедабаде, Гуджарат, в Индии. Очки были унаследованы продавцом от отца вместе с несколькими неограненными бриллиантами и золотыми украшениями".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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