Англичанин собирается неплохо заработать на очках Махатмы Ганди

Оправа, покрытая 10-каратным золотом, была куплена отцом продавца в небольшом антикварном магазине в Ахмедабаде, Гуджарат, Индия. Гравировка на очках «МК Ганди» (полное имя Махатмы - Мохандас Карамчанд Ганди) и знакомая форма - весьма убедительные доказательства их принадлежности великому человеку. При этом очки были куплены всего за 5000 рупий (примерно 5000 рублей): торговец антиквариатом не говорил по-английски и не умел читать, поэтому не осознавал значения гравировки.

После того, как очки унаследовал сын покупателя, он тут же решил продать реликвию на аукционе. Очки Ганди будут выставлены на аукционе Уильяма Джорджа в Питерборо, Кембриджшир.