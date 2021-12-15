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Англичанин собирается неплохо заработать на очках Махатмы Ганди

Англичанин собирается неплохо заработать на очках Махатмы Ганди (6 фото)

Автор:
15 декабря 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   Махатма Ганди   аукцион   новости   очки   удачная находка   ценность   
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Очки, предположительно принадлежавшие Махатме Ганди, были приобретены британским туристом в антикварной лавке города Ахмедабад. Надпись "Ганди" на золоченой оправе и ее знакомая форма - все свидетельствует о том, что когда-то они принадлежали знаменитому общественному деятелю Махатме Ганди. Но владелец магазина, не умеющий читать, продал их всего за 50 фунтов - а теперь сын удачливого туриста рассчитывает выручить за находку в 200 раз больше.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   Махатма Ганди   аукцион   новости   очки   удачная находка   ценность   
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
А продавец спокойно достал следующие очки в ожидании туристов ...
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13k
Вася 44 минуты назад
Ссылка coub.com
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915
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
А вам не кажется, что индус из лавки всех [мат]@л?
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