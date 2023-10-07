"Туалет с кроватью": микростудию в "Москва-Сити" продают почти за 8 миллионов рублей

Проблема дороговизны жилья в столице никуда не исчезает. Застройщики пытаются решить её, уменьшая площадь квартир. И казалось бы, приобретаешь отдельное жильё, а по факту получаешь гардеробную, в которой уместили кухню, спальню и туалет.
В соцсетях завирусились фото студии, которую можно приобрести за ₽7 830 000. Рассказывать о квартире особо нечего: практически всю площадь комнаты занимает разложенный диван (или кровать), напротив которой притулилась крайне скромная кухня.
Даже полноценному столу для работы места не нашлось. На приставном эрзац-столике возможно разместить лишь ноутбук и чашку с кофе.
Зато туалет отдельный, и его в данной ситуации можно рассматривать как еще одну комнату!
Квартира площадью 8,5 квадратных метров, конечно, микроскопическая, зато, как подчёркивает продавец, каков вид из окна!
Из апартаментов, расположенных на 42-м из 75 этажей действительно открывается хороший обзор на башни Федерация и Меркурий.
Продавец указывает, что апартаменты подходят для личного проживания и инвестиций. Последнее даже более выгодно, т.к. доходность сдачи этого жилья чуть ли не 12% годовых. Плюсов самого жилья продавец больше не нашёл, но подчёркивается, что существенным преумуществом покупки будет количество подъездов к башне и близость к метро ("Международная" и "Деловой центр") и МЦК.
Кстати, уменьшение площади квартир в последнее вренмя - не случайность, а тенденция. В Москве этот показатель за год снизился на 6-7 квадратных метров. Так что возможно 8,5 м2 - не предел для микрожилья. А спать можно и сидя.
Источник:
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P.S. Если что - лично знаю человека, который, имея двухэтажную квартиру в Чертаново, купил однушку у Сокола чтобы на работу удобнее ездить. А в воскресенье - он едет в Чертаново к семье. Деньги у таких людей есть. У них времени нет.
А подобное недоразумение стало возможно лишь потому, что комплекс имеет статус апартаментов, т.е. по сути производственное помещение с возможностью временного проживания
Кто-то приобрел большую площадь, разделил на небольшие клетушки и собирался сдавать (понятно для каких целей), но, видимо, передумал и теперь решил продать. Возможно даже после последних прилетов
А так, правильно написали, богатые люди покупают не автомобиль, чтобы с комфортом доезжать до работы, а квартиру поближе к работе
Блин, да у меня гараж ~35квм. Не квартира, а будка какая-то!
Ну для разнообразия снять на сутки "помедитировать" условно.
Но тут не пишут ничего про коммуналку, эксплуатацию и налог на имущество, а они скорее всего будут соответствовать среднемесячной стоимости аренды нормальной однокомнатной квартиры в доме через дорогу, это же сити и платить придется как за офис класса А.
Но если ты достаточно амбициозен, готов к работе по 25 часов в сутки и обмену своего здоровья на грамоту лучший сотрудник месяца, это конечно лучший вариант )))
Главное и единственное достоинство такой хаты - это уборка. Включил чайник, и пока вода закипит, успеешь всю квартиру вылизать до блеска. Причем, сидя или даже лежа.)
На мой взгляд, для спального места можно было состряпать антресоль