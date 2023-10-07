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"Туалет с кроватью": микростудию в "Москва-Сити" продают почти за 8 миллионов рублей

"Туалет с кроватью": микростудию в "Москва-Сити" продают почти за 8 миллионов рублей

Автор:
07 октября 2023 09:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москв-Сити   Москва   жилье   квартира   недвижимость   покупка жилья   
2730
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Проблема дороговизны жилья в столице никуда не исчезает. Застройщики пытаются решить её, уменьшая площадь квартир. И казалось бы, приобретаешь отдельное жильё, а по факту получаешь гардеробную, в которой уместили кухню, спальню и туалет.

В соцсетях завирусились фото студии, которую можно приобрести за ₽7 830 000. Рассказывать о квартире особо нечего: практически всю площадь комнаты занимает разложенный диван (или кровать), напротив которой притулилась крайне скромная кухня.


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Даже полноценному столу для работы места не нашлось. На приставном эрзац-столике возможно разместить лишь ноутбук и чашку с кофе.


Зато туалет отдельный, и его в данной ситуации можно рассматривать как еще одну комнату!


Квартира площадью 8,5 квадратных метров, конечно, микроскопическая, зато, как подчёркивает продавец, каков вид из окна!


Из апартаментов, расположенных на 42-м из 75 этажей действительно открывается хороший обзор на башни Федерация и Меркурий.


Продавец указывает, что апартаменты подходят для личного проживания и инвестиций. Последнее даже более выгодно, т.к. доходность сдачи этого жилья чуть ли не 12% годовых. Плюсов самого жилья продавец больше не нашёл, но подчёркивается, что существенным преумуществом покупки будет количество подъездов к башне и близость к метро ("Международная" и "Деловой центр") и МЦК.


Кстати, уменьшение площади квартир в последнее вренмя - не случайность, а тенденция. В Москве этот показатель за год снизился на 6-7 квадратных метров. Так что возможно 8,5 м2 - не предел для микрожилья. А спать можно и сидя.

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Метки: Москв-Сити   Москва   жилье   квартира   недвижимость   покупка жилья   
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28  комментариев
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5k
Димка Смола/67 Час назад
ЕПНУЛИСЬ ВЫ В СВОЕЙ МОСКВЕ, вот честное слово!!!
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1k
adssaf afasffdsga 5 минут назад
Кухня это место, где можно еду готовить. А тут чё, сцука, дошик в микроволновке заваривать? Что ещё там приготовить можно? Места даже для разделочной доски нет. Я не понимаю степень отчаяния, в которой кто-то купит такую квартиру.
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987
vadimbar 24 минуты назад
Хоть с пропиской ? ))
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6k
V2.Smirnov Полчаса назад
Шикарное предложение. Без шуток. Просто целевая аудитория у него - специфическая. Представьте себе молодого амбициозного клерка/начальника/прораммиста/дизайнера/проч, который 6 дней в неделю с 6 до 22 делает карьеру в офисе крупной фирмы, расположенном в том же или соседнем здании. Ему это - дико удобно! И зарплата позволяет.
P.S. Если что - лично знаю человека, который, имея двухэтажную квартиру в Чертаново, купил однушку у Сокола чтобы на работу удобнее ездить. А в воскресенье - он едет в Чертаново к семье. Деньги у таких людей есть. У них времени нет.
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13k
..: Атеист :.. Полчаса назад
И это шикарный вид из окна?)))) Ооо.. дауж. А потом москвичи приезжают на отдых куда-нибудь и радуются даже простым кустикам "ах как красиво". Нее, нафиг. Это если только для "галочки" и прописки покупать. Жить в этом не реально, а вот чисто чтобы переночевать - вполне годится.
Блин, да у меня гараж ~35квм. Не квартира, а будка какая-то!
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6k
Владимир 38 минут назад
Жить - нет. А красиво переночевать - прикольно, если средств не много, а хочется уснуть с видом на Сити.
Ну для разнообразия снять на сутки "помедитировать" условно.
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951
Гера 39 минут назад
Ну в целом я помню еще советские гостинки по 12 кв. м., в Японии такое жилье вообще норм считается.
Но тут не пишут ничего про коммуналку, эксплуатацию и налог на имущество, а они скорее всего будут соответствовать среднемесячной стоимости аренды нормальной однокомнатной квартиры в доме через дорогу, это же сити и платить придется как за офис класса А.
Но если ты достаточно амбициозен, готов к работе по 25 часов в сутки и обмену своего здоровья на грамоту лучший сотрудник месяца, это конечно лучший вариант )))
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34k
koleos72 46 минут назад
Если вместо кровати шконки поставить, то человек восемь поместятся! Или шесть с комфортом!
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4k
Vlad 47 минут назад
Чё, дорого? В Белгороде (который к слову ежедневно под обстрелом) столько стОит двушка. Причём эта двушка будет в такой жопе, в которую добраться можно только на личном автотранспорте. А тут Москва-сити, никуясебе!
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17k
K7OO Час назад
Вид из окна - фигня, приестся очень быстро. Привыкнешь и просто перестанешь его замечать.
Главное и единственное достоинство такой хаты - это уборка. Включил чайник, и пока вода закипит, успеешь всю квартиру вылизать до блеска. Причем, сидя или даже лежа.)
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17k
sgb66 Час назад
Сука, скоро как в Гонконге будут друг у друга на головах сидеть...
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1k
Igor Grishaev Час назад
Представляю, что будет, если каждый жилец этого человейника возжелает иметь личный автомобиль.
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1k
Александр Час назад
на одного человека рассчитано.
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1k
Шершень Час назад
На спрос появляется предложение. Не думаю, что они все пустые стоят.
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17k
Мистер Фикс Час назад
А высота потолка какая?
На мой взгляд, для спального места можно было состряпать антресоль
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5k
Alex 2 часа назад
Ну, для сдачи посуточно вполне подойдет
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26k
Влад 2 часа назад
То есть надо сидеть в этой конуре у окна и завидовать тем кто в башне напротив всего за 8 лямов? Ну точно надо брать, где ещё приобретешь такую жабу.
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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