"Туалет с кроватью": микростудию в "Москва-Сити" продают почти за 8 миллионов рублей

Из апартаментов, расположенных на 42-м из 75 этажей действительно открывается хороший обзор на башни Федерация и Меркурий.

Продавец указывает, что апартаменты подходят для личного проживания и инвестиций. Последнее даже более выгодно, т.к. доходность сдачи этого жилья чуть ли не 12% годовых. Плюсов самого жилья продавец больше не нашёл, но подчёркивается, что существенным преумуществом покупки будет количество подъездов к башне и близость к метро ("Международная" и "Деловой центр") и МЦК.

Кстати, уменьшение площади квартир в последнее вренмя - не случайность, а тенденция. В Москве этот показатель за год снизился на 6-7 квадратных метров. Так что возможно 8,5 м2 - не предел для микрожилья. А спать можно и сидя.