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Остров с виллой или полёт в космос: россиянам рассказали, что можно купить по цене трёхкомнатной квартиры в Москве

Остров с виллой или полёт в космос: россиянам рассказали, что можно купить по цене трёхкомнатной квартиры в Москве

Автор:
28 июня 2024 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Стоимость   жилье   квартира   недвижимость   столица   цена   
1598
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Стоимость жилья в столице лишь за последний год выросла почти на 20%.

В апреле 2024 года стоимость средней «трёшки» в Москве достигла 45 миллионов рублей. И стоимость квартир с каждым годом только растёт. Это попытался объяснить один из экспертов в сфере жилья:

Исторически сложилось так, что недвижимость в Москве - это надёжный актив, который защищает средства от инфляции и приносит стабильный доход. Цены на квартиры в Москве, как правило, растут быстрее, чем инфляция, а ликвидность этого актива достаточно высока. Поэтому несмотря на то, что за 45 млн рублей можно приобрести частный остров, винодельню во Франции или даже слетать в космос, инвестиции в московскую «трешку» остаются одним из самых разумных вариантов для сохранения и приумножения капитала.

Не все с ним согласны, но насчёт цены не поспоришь. Эксперт упоминал винодельню и остров - так и есть. По цене «трёшки» можно приобрести остров с виллой в Карибском море за $425 тысяч.

Или винодельню во Франции за €434 тыс. С почти 2 гектарами виноградников.

Для любителей морских путешествий есть яхта за $490 тыс. А ещё есть коллекционная картина одного из последователей знаменитого художника Караваджо, коллекционное авто Yankee Doodle Roadster и вертолёт. Всё в пределах $400-490 тыс.

Самые отчаянные могут отправиться в космос и за $450 тысяч купить билетик у компании Virgin Galactic.

Как видим, стоимость столичной квартиры стала действительно космической. И она вряд ли снизится, скорее наоборот.

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Метки: Москва   Стоимость   жилье   квартира   недвижимость   столица   цена   
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7  комментариев
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2k
Иван Иванов 54 минуты назад
Где люди деньги берут на такие квартиры
?
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29k
Влад Полчаса назад
В общем то все что предложено как альтернатива квартире в Нерезиновой полное гомно, взгляду остановиться не на чем.
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63k
dima423 Полчаса назад
Это что за средняя трешка за 45 млн руб?)) Средняя трешка лямов 25 стоит, это в хорошем состоянии, в 16 этажке не далеко от метро, а в епенях, в 9 этажках и в хрущевках можно и за 12-15 взять)
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August
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