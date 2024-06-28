Остров с виллой или полёт в космос: россиянам рассказали, что можно купить по цене трёхкомнатной квартиры в Москве

В апреле 2024 года стоимость средней «трёшки» в Москве достигла 45 миллионов рублей. И стоимость квартир с каждым годом только растёт. Это попытался объяснить один из экспертов в сфере жилья:

Исторически сложилось так, что недвижимость в Москве - это надёжный актив, который защищает средства от инфляции и приносит стабильный доход. Цены на квартиры в Москве, как правило, растут быстрее, чем инфляция, а ликвидность этого актива достаточно высока. Поэтому несмотря на то, что за 45 млн рублей можно приобрести частный остров, винодельню во Франции или даже слетать в космос, инвестиции в московскую «трешку» остаются одним из самых разумных вариантов для сохранения и приумножения капитала.

Не все с ним согласны, но насчёт цены не поспоришь. Эксперт упоминал винодельню и остров - так и есть. По цене «трёшки» можно приобрести остров с виллой в Карибском море за $425 тысяч.