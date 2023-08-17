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Не «нет денег на ремонт», а суровый московский лофт

Не «нет денег на ремонт», а суровый московский лофт

Автор:
17 августа 2023 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   аренда   дизайн   жилье   квартира   лофт   ремонт   фото   
1295
8

Такую квартиру в 67 «квадратов» в Южном Чертаново сдают за 35 тысяч в месяц



Ремонт в счёт оплаты аренды хозяин не рассматривает. Как вам такое логово?

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Зато окна панорамные.

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Метки: Москва   аренда   дизайн   жилье   квартира   лофт   ремонт   фото   
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11  комментариев
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20k
сеньор Леонсио 49 минут назад
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8k
Роман 37 секунд назад
Там мешки в кадре есть со строительными материалами. Скорее всего хозяева решили заселиться и делать ремонт постепенно, чем платить за другую съемную квартиру. А текст просто притянут за уши.
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22k
Mike Miller 4 минуты назад
Что-то потолки очень низкие. Сколько там? 2,4 метра что ли? И этот ещё натяжной не сделали. И не известно, что там со стяжкой.
Мда...
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13k
? ? ? 16 минут назад
смысл? в подвале ближайшей пятиэтажки такая же обстановка, но проживание бесплатно.
----------------------------
а так...разбавленым пва облить стены, дабы не пылили...
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8k
Фон Шниппельблох 18 минут назад
лофт, епты
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33k
Fat Lynx 23 минуты назад
Я будучи студентом снимал подобное жилье почти за бесплатно...
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113k
parallax 37 минут назад
Всякие козявки там себя вольготно чувствуют. Столько возможностей спрятаться.
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4k
Alex 53 минуты назад
100500 мигрантов туда заселятся.
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