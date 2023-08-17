Не «нет денег на ремонт», а суровый московский лофт

1295
8
Такую квартиру в 67 «квадратов» в Южном Чертаново сдают за 35 тысяч в месяц
Ремонт в счёт оплаты аренды хозяин не рассматривает. Как вам такое логово?
×
×
Зато окна панорамные.
Источник:
Ссылки по теме:
- Капитальный ремонт хрущевки своими руками
- "Без ремонта. Жить можно": квартиру с унитазом у холодильника сдают за 47 тысяч рублей
- 14 фотодоказательств того, что жизнь в съемном жилье совсем не похожа на сказку
- 17 случаев, когда арендованное жильё преподнесло сюрпризы
- 15 людей, которые сделали небольшой ремонт и полностью преобразили квартиру
Новости партнёров
реклама
Мда...
----------------------------
а так...разбавленым пва облить стены, дабы не пылили...