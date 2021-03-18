5 самых маленьких квартир в Москве за немаленькие деньги

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В списке есть то, что даже конуркой назвать сложно, больше на коробку из-под холодильника похоже. 11 квадратных метров квартиру за 3 млн не хотите ли?
Представленное жилье включает в себя как малогабаритное жилье, так и апартаменты студийного типа. Москва постепенно превращается в Гонконг...
11 квадратов - 3 100 тысяч рублей
Находится эта прелесть около главного здания МГУ. В хорошем сталинском доме, с потолками в 2,7 метра. В эту квартиру отдельный вход и подойдет она как для жилья, так и для какого-нибудь собственного помещения. Ничего такая кладовка, да.
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14 квадратов - 5 150 тысяч рублей
Район - ВАО, Соколиная гора. Это малогабаритная квартира в кирпичном доме и входит в программу реновации. До метро еще ехать на автобусе и требует ремонта. Налетай...!
17,4 квадратов - 6 400 тысяч рублей
Эта студия находится в САО, в Савеловском районе. От метро пешком 11 минут. Ну хоть ехать не надо. Квартира уже с ремонтом, техникой и мебелью.
19 квадратов - 6 600 тысяч рублей
Эта квартира находится в Гольяново, в новом жилом комплексе. Ремонтик косметический, средний, а до метро идти 15 минут.
23 квадрата - 6 300
В Головинском районе, дом кирпичный. Крошка находится на первом этаже и там даже сделан, как говорят, евроремонт. Ну ладно, на 23 квадратах еще можно расположиться, особенно если жить в режиме работа-дом-сон-работа.
А вообще, студий по 11-12 квадратов в столице навалом, они сдаются уже готовые, с ремонтом, мебелью, техникой. Вот только как жить в таких конурках, когда там стиральная машина четверть жилья занимает - непонятно.
Во избежание: это НЕ реклама, фото взяты не реальных квартир, а из сети, как примеры.
Во избежание: это НЕ реклама, фото взяты не реальных квартир, а из сети, как примеры.
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но 11 метров!
Но вообще жесть, конечно - чихнешь и слюни на противоположной стене окажутся)