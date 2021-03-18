5 самых маленьких квартир в Москве за немаленькие деньги

А вообще, студий по 11-12 квадратов в столице навалом, они сдаются уже готовые, с ремонтом, мебелью, техникой. Вот только как жить в таких конурках, когда там стиральная машина четверть жилья занимает - непонятно.



Во избежание: это НЕ реклама, фото взяты не реальных квартир, а из сети, как примеры.