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5 самых маленьких квартир в Москве за немаленькие деньги

5 самых маленьких квартир в Москве за немаленькие деньги (6 фото)

Автор:
18 марта 2021 17:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   жилье   жить в россии   квартира   странное   строительство   
1974
6
В списке есть то, что даже конуркой назвать сложно, больше на коробку из-под холодильника похоже. 11 квадратных метров квартиру за 3 млн не хотите ли?
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Метки: Москва   Россия   жилье   жить в россии   квартира   странное   строительство   
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19  комментариев
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216
Племянник Путина 2 часа назад
самое удивительное, что это ещё и покупают....
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3k
ride 57 минут назад
Что за формат написания цен такой? 6 600 тысяч рублей - это как читать - "шесть тысяч шестьсот тысяч рублей"? В чем проблема написать 6,6М?
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9k
Kostick Час назад
23 квадрата? стандарт однушки хрущевки, жили и не выделывались. а теперь конура? а на кол больше, если один живёшь?
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26k
minimalism Автор поста Kostick Час назад
поэтому и написано, что на них еще можно вполне нормально жить.
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36k
dima423 Час назад
Студенты, временно работающие в москве, молодые холостяки или парочки (на первое время), ну и конечно для сдачи посуточно или на не очень длительный срок... если есть спрос то вот вам и предложение)
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1k
Влад Чернов Час назад
тут что одни мажоры ?народ снимает квартиры по 10-20 лет . им и такая квартира будет в радость . подкопят денег после продать можно . я сам снимал 7 лет .
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487
Fiverknot Влад Чернов 54 минуты назад
Ну адекватный народ за 6 млн так мало квадратов брать не будет. Неразумно дорого.
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58
Алексей Fiverknot 49 минут назад
А вы на цены посмотрите на ту же вторичку, однушки от 8 миллионов и далеко не в центре. В 20 году цены скакнули на 15-20 %.
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10k
wilddewill Час назад
Это я еще молчу про квартиры обслуги домов, лимиты по старому, у меня друг в такой жил, на Вернадского, в трёх свечках. Так там вся квартира как у меня кухня.....
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10k
wilddewill Час назад
Ну у меня двушка 36 квадратов. Вполне нормальная квартира. А вторая еще меньше. 28 или 29. И всё это из благоухающего совка. Не всем же жить в хоромах)))) А квартиры, обе, вполне функциональны и удобны.
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26k
minimalism Автор поста wilddewill Час назад
ну это еще нормальный метраж-то, вполне себе, если грамотно пространство распределить под себя.
но 11 метров!
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10k
wilddewill minimalism Час назад
Да 11 метров без стен, для молодого, без семьи, самое то. Я ведь не просто так написал про "три свечки" на Вернадского. Там есть квартиры, не студии, площадью меньше 8 квадратов. И жили же в них как то.... А там, можно до всей квартиры дотянуться, стоя посередине. А дома те, вроде начала 80х годов.
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26k
minimalism Автор поста wilddewill Час назад
да, знаю эти дома, но про квартиры там - в первый раз слышу. Интересно.
Но вообще жесть, конечно - чихнешь и слюни на противоположной стене окажутся)
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10k
wilddewill minimalism Час назад
Да я сам офигел когда первый раз в такую зашёл.... Даже и не ожидал как то.... Причём, такие "конурки" есть даже в высотке на Баррикадной. Это я уже попозже узнал. Такие мини квартиры делались специально для, так называемой, лимиты. Ну, короче, в них жила обслуга дома. Дворники, уборщицы подъездов и т.д. В посте, кстати, есть упоминание именно об такой квартире, в сталинском доме. Но там, судя по всему, уже сделали перепланировку на современный лад.
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53k
pynh Час назад
На Москве свет клином не сошелся. За 5 мультов можно и дом построить =)
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58
Алексей pynh 47 минут назад
Можно, да вот только если ты в Москве работаешь будешь вставать в 5 утра и приезжать домой к полночи.
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3k
ride pynh 17 минут назад
Из соломы. В залупинске
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