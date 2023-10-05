Актрису Ингеборгу Дапкунайте и её сына Алекса выписали из столичной квартиры через суд

Ингеборга Дапкунайте, сбежавшая после начала СВО в Бельгию, заставила понервничать покупателей своей квартиры в Москве. Актриса взяла деньги за трёшку в Пресненском районе и уехала из России так и не снявшись с регистрационного учёта. В итоге, пять месяцев новые владельцы не могли там зарегистрироваться.
Московский суд удовлетворил иск в отношении Дапкунайте и признал и её, и её сына Алекса утратившими право пользования и снял обоих с регистрационного учёта.
Ещё в конце апреля Дапкунайте продала квартиру на Никитском бульваре истцу Рубену Худавердяну. Сумма сделки не раскрывается, но трёшка, как сообщает SHOT, оценивалась на тот момент примерно в 100 млн рублей.
В Росреестре проданную недвижимость на нового собственника никто не зарегистрировал, а актриса забрав деньги просто перестала выходить на связь.
Дело закончилось тем, что покупателю в июле пришлось подавать в суд.
Дапкунайте из-за СВО уехала из России в Бельгию. Она неоднократно высказывалась против РФ, где заработала огромное состояние.
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Поднагадила напоследок соседям. Там где завёлся один армянин, через несколько лет будет табор армян
"..В Росреестре проданную недвижимость на нового собственника никто не зарегистрировал.." а, армян, ваще, подавал на регистрацию?! 100лямов есть, а мозгов нет?!
скорее всего была приостановка Росреестром, а вот самостоятельно неснявшихся с учёта выписывают по суду!
Пять причин приостановки регистрации недвижимости в Росреестре
1. Документы не отвечают требованиям законодательства
2. На регистрацию подан неполный пакет документов
3. Квартира находится в обременении
4. Росреестр не получил информации в рамках взаимодействия между ведомствами
5. Сведения об объекте в ЕГРН и в документах расходятся
Странные люди, эти худавердяны... покупают квартиру за 100 лямов, а на нормального риелтора бабок жалеют. Не знаю как сейчас, а в начале 2000х прекрасно работал вариант - продавец и покупатель заключают договор купли-продажи и договор с банком, покупатель кладёт деньги в банковскую ячейку с условием, что ТОЛЬКО продавец квартиры в течении определённого периода времени может эти деньги взять, если предъявит чистую выписку из домовой книги и ещё какие заранее оговоренные документы. Если в течении этого периода времени не предъявит, то покупатель забирает деньги назад и договор считается расторгнутым.
Может я не в струе отечественного искусства, но первый раз слышу эту фамилию... На вид ей под полтинник...
Почитал про неё в инете. Судя по количеству и гражданству её мужей, она видимо жила по сценарию этого фильма...