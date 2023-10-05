FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8050 постов • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Актрису Ингеборгу Дапкунайте и её сына Алекса выписали из столичной квартиры через суд

Актрису Ингеборгу Дапкунайте и её сына Алекса выписали из столичной квартиры через суд

Автор:
05 октября 2023 00:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ингеборга Дапкунайте   Москва   квартира   недвижимость   регистрация   суд   учет   
2085
3

Ингеборга Дапкунайте, сбежавшая после начала СВО в Бельгию, заставила понервничать покупателей своей квартиры в Москве. Актриса взяла деньги за трёшку в Пресненском районе и уехала из России так и не снявшись с регистрационного учёта. В итоге, пять месяцев новые владельцы не могли там зарегистрироваться.

Московский суд удовлетворил иск в отношении Дапкунайте и признал и её, и её сына Алекса утратившими право пользования и снял обоих с регистрационного учёта.

Ещё в конце апреля Дапкунайте продала квартиру на Никитском бульваре истцу Рубену Худавердяну. Сумма сделки не раскрывается, но трёшка, как сообщает SHOT, оценивалась на тот момент примерно в 100 млн рублей.

В Росреестре проданную недвижимость на нового собственника никто не зарегистрировал, а актриса забрав деньги просто перестала выходить на связь.
Дело закончилось тем, что покупателю в июле пришлось подавать в суд.
Дапкунайте из-за СВО уехала из России в Бельгию. Она неоднократно высказывалась против РФ, где заработала огромное состояние.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ингеборга Дапкунайте   Москва   квартира   недвижимость   регистрация   суд   учет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Юрьевич 2 часа назад
"Ещё в конце апреля Дапкунайте продала квартиру на Никитском бульваре истцу Рубену Худавердяну."

Поднагадила напоследок соседям. Там где завёлся один армянин, через несколько лет будет табор армян
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
33
Орёл 22 минуты назад
афтр лох, про регистрацию чушь собачья! причина не в неснявшихся с учёта, а в нерегистрации сделки РОСРЕЕСТРОМ!

"..В Росреестре проданную недвижимость на нового собственника никто не зарегистрировал.." а, армян, ваще, подавал на регистрацию?! 100лямов есть, а мозгов нет?!

скорее всего была приостановка Росреестром, а вот самостоятельно неснявшихся с учёта выписывают по суду!

Пять причин приостановки регистрации недвижимости в Росреестре
1. Документы не отвечают требованиям законодательства
2. На регистрацию подан неполный пакет документов
3. Квартира находится в обременении
4. Росреестр не получил информации в рамках взаимодействия между ведомствами
5. Сведения об объекте в ЕГРН и в документах расходятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрьевич Час назад
"Актриса взяла деньги за трёшку в Пресненском районе и уехала из России так и не снявшись с регистрационного учёта."

Странные люди, эти худавердяны... покупают квартиру за 100 лямов, а на нормального риелтора бабок жалеют. Не знаю как сейчас, а в начале 2000х прекрасно работал вариант - продавец и покупатель заключают договор купли-продажи и договор с банком, покупатель кладёт деньги в банковскую ячейку с условием, что ТОЛЬКО продавец квартиры в течении определённого периода времени может эти деньги взять, если предъявит чистую выписку из домовой книги и ещё какие заранее оговоренные документы. Если в течении этого периода времени не предъявит, то покупатель забирает деньги назад и договор считается расторгнутым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Орёл Юрьевич 20 минут назад
возможно дапкунайте даже не догадывается, что продала квартиру армяну))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрьевич Час назад
Ингеборга Дапкунайте - кто это?
Может я не в струе отечественного искусства, но первый раз слышу эту фамилию... На вид ей под полтинник...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Орёл Юрьевич 18 минут назад
почему же бездарно, там и играть нечего было?! очень даже натурально, они такие и есть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
*шопотом* а хто это ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык
Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык
Набирающие популярность в сообществах
Джордж из «Аквариума»
Джордж из «Аквариума»
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так, стоп...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#животные#ДТП#аварии#полиция#фильм#подборка#Россия
#машина#автомир#интересно#интересное#позитив#авто аварии#кино#дети#улыбнуло#забавно
#автомобили#Юмор#Прикол#история#факты#Автовсячина#США#Китай#Разное#новости
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут В Москве продают 600-метровую квартиру, которая занимает целый этаж В Москве продают 600-метровую квартиру, которая занимает целый этаж Мужчина купил подъезд дома в Москве и закрыл его для всех жильцов Мужчина купил подъезд дома в Москве и закрыл его для всех жильцов Не «нет денег на ремонт», а суровый московский лофт Не «нет денег на ремонт», а суровый московский лофт С 1 сентября жители Московской области обязаны будут регистрировать своих питомцев через Госуслуги С 1 сентября жители Московской области обязаны будут регистрировать своих питомцев через Госуслуги 30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести 30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести

На что жалуетесь?

Вернуться