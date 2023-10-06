Во всех крупных городах России стоимость ипотеки оказалась в два раза дороже аренды квартиры

Дело не только в высокой ставке ЦБ, это временная мера, когда-то её всё-таки понизят. Есть и другая проблема - повышение стоимости квадратного метра. Эксперты связывают это с программой льготной ипотеки. По ней банки предлагали купить квартиру под якобы небольшой процент ежемесячного платежа. Но ни банкиры, ни застройщики своей выгоды упускать не собирались, а значит цена квартиры стала немедленно расти. Ну а кредит рассчитан лет на 30, если не больше.

При этом вырос спрос - граждане смотрят на скачущую ставку ЦБ, инфляцию и обесценивание денег. И бегут вкладываться в недвижимость. Да, был временный провал в продажах квартир, но он быстро сгладился. Это снова увеличивает стоимость, причём не только элитной недвижимости, а и самой обыкновенной квартиры в «панельке».

Хотя удивляют и цены на «элитку». Например, вот «шикарная» жилплощадь в столичной Москва-Сити - 8 миллионов рублей за 8,2 «квадрата». Больше похоже на сортир с кроватью.