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Во всех крупных городах России стоимость ипотеки оказалась в два раза дороже аренды квартиры

Во всех крупных городах России стоимость ипотеки оказалась в два раза дороже аренды квартиры

Автор:
06 октября 2023 16:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Стоимость   жилье   квадратный метр   квартира   недвижимость   цена   
2555
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Эксперты считают, что во всём «виновата» ставка ЦБ и программа льготной ипотеки.

Банк России поднял ключевую ставку до 13% и это отразилось на платежах по ипотеке. Сравнительная таблица стоимости взносов за жилплощадь в крупных мегаполисах:

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Дело не только в высокой ставке ЦБ, это временная мера, когда-то её всё-таки понизят. Есть и другая проблема - повышение стоимости квадратного метра. Эксперты связывают это с программой льготной ипотеки. По ней банки предлагали купить квартиру под якобы небольшой процент ежемесячного платежа. Но ни банкиры, ни застройщики своей выгоды упускать не собирались, а значит цена квартиры стала немедленно расти. Ну а кредит рассчитан лет на 30, если не больше.

При этом вырос спрос - граждане смотрят на скачущую ставку ЦБ, инфляцию и обесценивание денег. И бегут вкладываться в недвижимость. Да, был временный провал в продажах квартир, но он быстро сгладился. Это снова увеличивает стоимость, причём не только элитной недвижимости, а и самой обыкновенной квартиры в «панельке».

Хотя удивляют и цены на «элитку». Например, вот «шикарная» жилплощадь в столичной Москва-Сити - 8 миллионов рублей за 8,2 «квадрата». Больше похоже на сортир с кроватью.

Но даже на такую «элитную» недвижимость найдётся покупатель. А вот график изменения стоимости квартир в Москве с 2019 года:

В СССР удивлённо крутили головами, когда слышали, что американцы выплачивают кредит за жильё по 30, а то и 50 лет. И шутили, что сначала там 10 лет платят за машину, потом 40 лет за дом, а в оставшееся время гасят кредит за гроб...

Если ситуация не изменится, то цена за «квадрат» в столичной «первичке» достигнет 400 000 рублей. А потом спокойно двинется дальше, следом за Москвой подтянутся и регионы.

И платить за однокомнатную квартиру в «человейнике» придётся те же 30-40 лет. Ну или снимать угол до конца жизни. Хотя арендодатели тоже быстро разберутся в ситуации и цены поднимут - это вопрос времени.

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Метки: Москва   Стоимость   жилье   квадратный метр   квартира   недвижимость   цена   
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25  комментариев
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109
ruslan d 2 часа назад
Ну только ипотека это твоё , а аренда это вечные платежи
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167
Александра С 6 минут назад
Проще купить четыре однокомнатные, чем одну в ипотеку двухкомнатную....
Так сказал мой сосед и пошел спать....
Не помню, из какого то фильма, но въелось.
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660
Шурман 9 минут назад
Я считаю что лучше свое купить а не скитаться как савраска . У меня многие Кенты спрашивают зачем тебе 3 недвижки в Брюсселе продай 2 и живите на эти бабки , а смысл за одну уже давно выплатил , на второй кредит остался 60 штук сейчас ее выставили на продажу за 300 , вторую для детей оставим когда в универ пойдут она как раз расположена в км от универа , каждому по комнате и зал . Дом сейчас строим для себя так сказать семейное гнездышко , цены на недвижку очень выросли а когда мы брали кредиты то цена допустим той что сейчас за 300 была 181 штуку и вот думайте кто в выигрыше остался ? другую покупал в свое время в 2006 году за 83 а теперь она стоит 230 .
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84
Nogard Шурман 4 минуты назад
Брюссель в гетто превратился, особенно Мельбек
Может стоимость и упасть прилично, наверное имеет смысл вкладывать в разные города, где нет такого числа мигрантов
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2k
CynepCTepBa 10 минут назад
Как тока ввели 6%, кто успел тот молодец.
Цены в два раза выросли изза ажиотажного спроса, сейчас то уже конечно не выгодно, поезд уехал.
Купила квартиру, когда метр был 80к и ставка 6%, ипотека 20к в месяц выходит, аренда дороже сейчас.
В целом, квартира в 3 млн обошлась, а сегодня такая же больше 6 млн стоит.
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1k
Просто чувак в интернете 10 минут назад
Машины, электроника, квартиры - щас стоит не адакватно.
А встервать в такие жесткие долговые обязательства, как ипотека, в такое время и в стране с настолько хреновой обстановкой на рынке труда - верх маразма.
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6k
Wadim Полчаса назад
Всё верно, сейчас гораздо выгоднее деньги класть на депозит, чем пытаться сдавать квартиру
С квартиры стоимостью 10 млн в месяц поимеешь хорошо, если 25-30 тыс аренды

А депозит будет приносить в месяц 100 тыс.
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2k
evzhur 48 минут назад
В нашей стране еще жилье не строили. Конец 80-х и сейчас это небо и земля. Сейчас ничего и не строят по сути. Открываем сайт авито и что там - две-три новостройки на 700 тысяч населения (в Барнауле). Студии не в счет, это не жилье. Нормальное жилье это хотя бы трешки по 100 кв. метров. Вот когда по 100 квадратов будут в ипотеку все подряд брать - дворники, студенты, продавцы, вот тогда ипотечный пузырь появится.
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50
Knives22 evzhur Полчаса назад
А чего бы не взять землю и построить дом на 100 квадратов, в ту же ипотеку. Барнаул это вам не Москва, можно за пол часа весь город объехать.
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21k
иванов дмитрий Час назад
Интересная математическая фигня с ипотекой.
Считали ипотечный платеж на 15 и на 20 лет на одну и туже сумму.
И получалось , что месячный платеж отличается совсем чуть чуть.
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21k
иванов дмитрий Час назад
Законы гравитации видят все. И если прыгнуть с крыши в Америке с ее демократией или в Иране с их Аятоллой - результат будет один.
Закон Ома тоже всем понятен - сунешь пальцы в розетку -дернет током. .
и не важно в ЮАР ты нашел оголенные провода или в Норвегии.
.
И у экономики тоже есть свои законы . Которые одинаковы хоть в Сомали , хоть в Японии или России. Просто экономические константы не так видны и последствия не сразу , большой соблазн их нарушать . Но последствия неотвратимы......
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