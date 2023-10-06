Во всех крупных городах России стоимость ипотеки оказалась в два раза дороже аренды квартиры

Эксперты считают, что во всём «виновата» ставка ЦБ и программа льготной ипотеки.
Банк России поднял ключевую ставку до 13% и это отразилось на платежах по ипотеке. Сравнительная таблица стоимости взносов за жилплощадь в крупных мегаполисах:
Дело не только в высокой ставке ЦБ, это временная мера, когда-то её всё-таки понизят. Есть и другая проблема - повышение стоимости квадратного метра. Эксперты связывают это с программой льготной ипотеки. По ней банки предлагали купить квартиру под якобы небольшой процент ежемесячного платежа. Но ни банкиры, ни застройщики своей выгоды упускать не собирались, а значит цена квартиры стала немедленно расти. Ну а кредит рассчитан лет на 30, если не больше.
При этом вырос спрос - граждане смотрят на скачущую ставку ЦБ, инфляцию и обесценивание денег. И бегут вкладываться в недвижимость. Да, был временный провал в продажах квартир, но он быстро сгладился. Это снова увеличивает стоимость, причём не только элитной недвижимости, а и самой обыкновенной квартиры в «панельке».
Хотя удивляют и цены на «элитку». Например, вот «шикарная» жилплощадь в столичной Москва-Сити - 8 миллионов рублей за 8,2 «квадрата». Больше похоже на сортир с кроватью.
Но даже на такую «элитную» недвижимость найдётся покупатель. А вот график изменения стоимости квартир в Москве с 2019 года:
В СССР удивлённо крутили головами, когда слышали, что американцы выплачивают кредит за жильё по 30, а то и 50 лет. И шутили, что сначала там 10 лет платят за машину, потом 40 лет за дом, а в оставшееся время гасят кредит за гроб...
Если ситуация не изменится, то цена за «квадрат» в столичной «первичке» достигнет 400 000 рублей. А потом спокойно двинется дальше, следом за Москвой подтянутся и регионы.
И платить за однокомнатную квартиру в «человейнике» придётся те же 30-40 лет. Ну или снимать угол до конца жизни. Хотя арендодатели тоже быстро разберутся в ситуации и цены поднимут - это вопрос времени.
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И либо платишь 50, либо платишь 25. Разница есть. А ну как со здоровьем что, или с экономической ситуацией, или просто банк так решит, и что голодал то и даром. Нет уж, нахрен такое нужно!
Так сказал мой сосед и пошел спать....
Не помню, из какого то фильма, но въелось.
Может стоимость и упасть прилично, наверное имеет смысл вкладывать в разные города, где нет такого числа мигрантов
Цены в два раза выросли изза ажиотажного спроса, сейчас то уже конечно не выгодно, поезд уехал.
Купила квартиру, когда метр был 80к и ставка 6%, ипотека 20к в месяц выходит, аренда дороже сейчас.
В целом, квартира в 3 млн обошлась, а сегодня такая же больше 6 млн стоит.
А встервать в такие жесткие долговые обязательства, как ипотека, в такое время и в стране с настолько хреновой обстановкой на рынке труда - верх маразма.
С квартиры стоимостью 10 млн в месяц поимеешь хорошо, если 25-30 тыс аренды
А депозит будет приносить в месяц 100 тыс.
Считали ипотечный платеж на 15 и на 20 лет на одну и туже сумму.
И получалось , что месячный платеж отличается совсем чуть чуть.
Закон Ома тоже всем понятен - сунешь пальцы в розетку -дернет током. .
и не важно в ЮАР ты нашел оголенные провода или в Норвегии.
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И у экономики тоже есть свои законы . Которые одинаковы хоть в Сомали , хоть в Японии или России. Просто экономические константы не так видны и последствия не сразу , большой соблазн их нарушать . Но последствия неотвратимы......