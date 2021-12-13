"А из нашего окна попа чья-то там видна": москвичи купили квартиру и удивились открывшимися перспективами

Приобретая жилье в столице, многие покупатели в последнюю очередь задумываются о виде из окна. И, как оказывается, зря.
Красивый вид из окна, как говорят дизайнеры интерьера, - половина успеха комфорта. С этим, конечно, не поспоришь.однако зачастую выбирать не приходится. Эти новоселы московского ЖК Match Point купили квартиры, а после оказалось, что из окна можно наблюдать за жизнью мужского туалета. Практически реалити-шоу в качестве бонуса к квадратным метрам.
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Между тем, стоимость апартаментов в домах этого ЖК начинается с 12.900 рублей.
В общем, перефразируя детского поэта, можно описать эту ситуацию так:
"А из нашего окна площадь Красная видна.
А из нашего окошка - писсуаров лишь немножко..."
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- Ничего такого не видно, что бы могло вам мешать…
- А вы на шкаф залезьте!
- Ну, залез, всё равно ничего не видно.
- Нет, вы левее подвиньтесь. Ещё. Ещё...
Человек срывается и падает на пол.
Возмущенный заявитель:
- И вот так каждый раз!
Что за хрень я прочитал.