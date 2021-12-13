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"А из нашего окна попа чья-то там видна": москвичи купили квартиру и удивились открывшимися перспективами

"А из нашего окна попа чья-то там видна": москвичи купили квартиру и удивились открывшимися перспективами (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 07:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   а из нашего окна   вид из окна   видео   жилье   квадратные метры   недвижимость   
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Приобретая жилье в столице, многие покупатели в последнюю очередь задумываются о виде из окна. И, как оказывается, зря.

Красивый вид из окна, как говорят дизайнеры интерьера, - половина успеха комфорта. С этим, конечно, не поспоришь.однако зачастую выбирать не приходится. Эти новоселы московского ЖК Match Point купили квартиры, а после оказалось, что из окна можно наблюдать за жизнью мужского туалета. Практически реалити-шоу в качестве бонуса к квадратным метрам.


Между тем, стоимость апартаментов в домах этого ЖК начинается с 12.900 рублей.


В общем, перефразируя детского поэта, можно описать эту ситуацию так:

"А из нашего окна площадь Красная видна.
А из нашего окошка - писсуаров лишь немножко..."

Источник:

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Метки: Москва   а из нашего окна   вид из окна   видео   жилье   квадратные метры   недвижимость   
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14  комментариев
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3k
V2.Smirnov Час назад
В администрацию пришла жалоба: «Напротив моего окна - женская баня, это мне мешает!» Приехала комиссия, смотрят в окно:
- Ничего такого не видно, что бы могло вам мешать…
- А вы на шкаф залезьте!
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2k
Мефодий 56 минут назад
в ЖК "лошманские просторы" проходит ежедневное соревнование на самую длительную утреннюю эрекцию между соседями корпусов №2 и №4. И традиционно победителем становится вешалка Чусиг из Икеи в аппартаментах номер 1226.
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
12900 это тыщ рублей видимо, но таки да, нас пытаются ввести в заблуждение
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1k
Vad Час назад
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Лучше бы женский!
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47k
zloykoyot 2 часа назад
"Между тем, стоимость апартаментов в домах этого ЖК начинается с 12.900 рублей за квадратный метр." Сколько-сколько? С ноликами не ошибся, автор? Или с городом? Квартира-стометровка будет стоить дешевле китайского кроссовера? Ты в собственных картинках разобраться не в состоянии?
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330
михалыч 2 часа назад
начинается с 12.900 рублей за квадратный метр????????????????????????????
Что за хрень я прочитал.
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Это скорее вопрос к офису, в котором установили туалет. Неужели сложно повесить жалюзи?
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