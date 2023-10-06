FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 796 постов • 41 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Акробат сорвался с "Колеса смерти" во время представления в Венгрии

Акробат сорвался с "Колеса смерти" во время представления в Венгрии

Автор:
06 октября 2023 10:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Венгрия   акробат   колесо смерти   падение   трюк   цирк   
1140
2
1

30 сентября 25-летний акробат упал с высоты 7,5 метров, но чудом остался жив. Рауль Александр слетел с вращающейся конструкции во время представления в городе Ходмезовасархели на юго-востоке Венгрии. Мужчина намерен вернуться на арену после полного выздоровления.

На кадрах, снятых на телефон одним из зрителей, трюк "Колесо смерти" начинается по плану: два артиста бегают внутри разгоняющейся конструкции, но внезапно Рауль падает. Страховочной сетки не было, мужчина упал на сцену и не смог подняться.

Гражданин Сальвадора потерял сознание. Он едва мог дышать от боли, но сумел выжить, "не получив серьезных травм, за исключением одного-двух ушибов", сообщается на странице цирка.

Директор цирка Флориан Рихтер сообщил местным СМИ: "Он неправильно расставил руки и ноги на кольце, поскользнулся и выпал как раз в тот момент, когда "Колесо смерти" находилось в наивысшей точке".

После несчастного случая у акробата остались боли в плече, ноге, ребрах, и он испытывает сильный страх. Несмотря на все это, он вернется на арену, но в следующий раз уделит больше времени тренировкам.

Тем временем цирк Флориана Рихтера, пожелав Александру скорейшего выздоровления, продолжает гастроли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Венгрия   акробат   колесо смерти   падение   трюк   цирк   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Yapon_otez 59 минут назад
Настоящий мужик. Выздоровления ему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Duke_kir Полчаса назад
тут один мужик упал с 4-х метров, и вроде нечего пару дней, а потом хреново стало, ...недавно от ИВЛ отключили, дальше не знают, как будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сталкер 47 минут назад
"Колесо смерти"?
Брехня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
pynh 2 часа назад
ну вот ради такого представления я бы в цирк сходил
а то страховками обвяжутся и скачут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

493610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям...
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
Набирающие популярность в сообществах
Самая отвратительная еда в мире
Самая отвратительная еда в мире
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Кэшбэк рублями. За все
Кэшбэк рублями. За все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный кот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#аварии#Автовсячина#США#конфликт#позитив#полиция
#в мире#автомобили#интересно#интересное#ДТП#кино#история#подборка#Разное#искусство
#люди#автомир#животные#факты#авто аварии#Китай#фильм#истории#Жизнь#пешехода сбили
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике В Великобритании зафиксировано рекордное падение рождаемости В Великобритании зафиксировано рекордное падение рождаемости Майкл Джей Фокс чуть не погиб на съемках фильма "Назад в будущее 3" Майкл Джей Фокс чуть не погиб на съемках фильма "Назад в будущее 3" Неудачная попытка австралийца почистить бассейн Неудачная попытка австралийца почистить бассейн В Мексике разбился самолет, который должен был объявить паре пол будущего ребёнка В Мексике разбился самолет, который должен был объявить паре пол будущего ребёнка

На что жалуетесь?

Вернуться