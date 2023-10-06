Акробат сорвался с "Колеса смерти" во время представления в Венгрии

Гражданин Сальвадора потерял сознание. Он едва мог дышать от боли, но сумел выжить, "не получив серьезных травм, за исключением одного-двух ушибов", сообщается на странице цирка.

Директор цирка Флориан Рихтер сообщил местным СМИ: "Он неправильно расставил руки и ноги на кольце, поскользнулся и выпал как раз в тот момент, когда "Колесо смерти" находилось в наивысшей точке".