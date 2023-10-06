Акробат сорвался с "Колеса смерти" во время представления в Венгрии

30 сентября 25-летний акробат упал с высоты 7,5 метров, но чудом остался жив. Рауль Александр слетел с вращающейся конструкции во время представления в городе Ходмезовасархели на юго-востоке Венгрии. Мужчина намерен вернуться на арену после полного выздоровления.
На кадрах, снятых на телефон одним из зрителей, трюк "Колесо смерти" начинается по плану: два артиста бегают внутри разгоняющейся конструкции, но внезапно Рауль падает. Страховочной сетки не было, мужчина упал на сцену и не смог подняться.
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Гражданин Сальвадора потерял сознание. Он едва мог дышать от боли, но сумел выжить, "не получив серьезных травм, за исключением одного-двух ушибов", сообщается на странице цирка.
Директор цирка Флориан Рихтер сообщил местным СМИ: "Он неправильно расставил руки и ноги на кольце, поскользнулся и выпал как раз в тот момент, когда "Колесо смерти" находилось в наивысшей точке".
После несчастного случая у акробата остались боли в плече, ноге, ребрах, и он испытывает сильный страх. Несмотря на все это, он вернется на арену, но в следующий раз уделит больше времени тренировкам.
Тем временем цирк Флориана Рихтера, пожелав Александру скорейшего выздоровления, продолжает гастроли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Брехня.
а то страховками обвяжутся и скачут