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Невероятный канатоходец Шарль Блонден

Невероятный канатоходец Шарль Блонден

Автор:
02 февраля 2024 12:28
Сообщество : Истории
Метки: Жан-Франсуа Гравеле   Ниагарское ущелье   Шарль Блонден   акробат   история   канат   канатоходец   синоним   смелость   трюк   
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Акрофобия для этого человека была пустым звуком. Лёгкой небрежной походкой он гулял над бездной, заставляя сердца зрителей замирать, а колени – подгибаться.

Эта история наглядно демонстрирует разницу между простым убеждением – знанием и истинной верой, которая не нуждается в доказательствах.

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Представьте себе натянутый канат длиной более 400 метров и шириной с Ниагарский водопад? Грохот падающей воды заглушает все остальные звуки. А человек встаёт на канат и спокойно по нему идёт.

Шарль Блонден (настоящее имя Жан-Франсуа Гравеле, 1824 – 1897), пожалуй, самый знаменитый канатоходец в истории. Он известен тем, что в 1859 году пересёк Ниагарское ущелье на высоте 50 метров по канату длиной порядка 330 метров.

Позже он повторил этот трюк, повысив уровень сложности: он ходил с завязанными глазами, в мешке, на ходулях, толкал тачку, готовил еду на середине каната, где её и поедал, и переносил человека на спине. Последний трюк, однако, едва не стоил обоим мужчинам жизни во время шоу в 1892 году.

Представление проходило в Чикаго, и Блонден нашел добровольца, достаточно смелого, чтобы пронести его по канату над бездной. Но у этого смельчака была своя причина для храбрости, о которой он рассказал Блондену на середине пути, когда начал вдруг безудержно смеяться.

«Что вас так забавляет?» – с любопытством спросил канатоходец.

«О, меня только что посетила гениальная идея», – ответил, как сообщили газеты, мужчина. «Я подумал, какое лицо вы сделаете, если в ближайшие полминуты мы оба упадём на зрителей».

Блонден заверил его, что ничего подобного не случится. В конце концов, для него это была обычная работа.

«Но в этот раз я решил покончить с жизнью», – «порадовал» Шарля доброволец. И предпринял попытку стряхнуть Блондена с каната. Но тот не разделил планов наездника и, бросив свой шест для равновесия, скрутил провокатора так сильно, что тот не смог пошевелиться.

Смельчак продолжал идти, пока благополучно не добрался до другого берега, где сбросил несостоявшегося самоубийцу со своих плеч и тут же вырубил его, дабы избежать попыток дальнейших игр со смертью.

Это был последний раз, когда Блонден нёс на спине совершенно незнакомого человека. С того дня он предпочитал больше не искушать судьбу и переносить на спине своего менеджера Гарри Колкорда.

«Великий Блонден» был артистом цирка, каскадёром и акробатом, но со своей главной работой и призванием он сросся настолько плотно, что его имя стало синонимом слова «канатоходец» и некоторое время использовалось для обозначения всех представителей этой профессии. После ухода Шарля было зафиксировано, как минимум, пять артистов, выступавших под разными вариациями его имени.

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Метки: Жан-Франсуа Гравеле   Ниагарское ущелье   Шарль Блонден   акробат   история   канат   канатоходец   синоним   смелость   трюк   
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