Невероятный канатоходец Шарль Блонден

Представление проходило в Чикаго, и Блонден нашел добровольца, достаточно смелого, чтобы пронести его по канату над бездной. Но у этого смельчака была своя причина для храбрости, о которой он рассказал Блондену на середине пути, когда начал вдруг безудержно смеяться.

«Что вас так забавляет?» – с любопытством спросил канатоходец.

«О, меня только что посетила гениальная идея», – ответил, как сообщили газеты, мужчина. «Я подумал, какое лицо вы сделаете, если в ближайшие полминуты мы оба упадём на зрителей».

Блонден заверил его, что ничего подобного не случится. В конце концов, для него это была обычная работа.