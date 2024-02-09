Бен Дова – виртуозный акробат под хмельком

Выступление с изюминкой акробата под градусом заставляло сердца публики трепетать. А особенно впечатлительные даже могли лишиться чувств.
У акрофобов одна только мысль о необходимости посмотреть вниз с крыши высокого здания вызывает ужас. Да и обычные люди без необходимости не стремятся вглядываться в бездну. Но Йозеф Шпех, работавший по псевдонимом Бен Дова и эксплуатировавший образ весёлого бесстрашного пьянчуги, был не из таких.
Бен Дова родился в Страсбурге 14 марта 1905 года. Иммигрировав в Соединённые Штаты в юности, он увлёкся водевилем и стал довольно искусным акробатом.
Бен Дова был, пожалуй, наиболее известен благодаря своему фирменному номеру «Конвивиальный пьяница». Его выступление состояло в том, что Дова изображал забавного дружелюбного пьянчугу. Он развязно выходил на сцену, одетый в помятую шляпу и помятый фрак, и симулировал падение в зрительный зал. Выполняя при этом удивительно ловкие трюки и движения. Зрителям казалось, что Бен Дова в любой момент может упасть, и он эксплуатировал этот момент, но потом успокаивался и продолжал выступление. В его ходе он искал в карманах сигарету, которая всё это время находилась у него во рту. Затем он забирался на уличный фонарь, чтобы её прикурить.
Во время нахождения на фонаре лампа начинала раскачиваться вперед-назад, в итоге до опасной степени. Дова держался и начинал удивительную акробатическую процедуру, усиленную его мнимым опьянением.
Для некоторых выступление было комедийным развлекательным шоу, но в 1933 году всё изменилось. В угоду американским кинохроникерам Бен Дова исполнил свой номер на вершине 56-этажного нью-йоркского здания «Чейнин» без сетки, страховки и трюков с камерой. Зрители были в ужасе от увиденного и искренне опасались за безопасность и жизнь артиста. Были зафиксированы случаи обморока при виде кинохроники.
Дова не остановился и на этом. 3 мая 1937 года он был пассажиром на борту злополучного дирижабля «Гинденбург». Он выжил в катастрофе, высунувшись из окна и болтаясь до тех пор, пока дирижабль не оказался достаточно близко к земле, чтобы совершить акробатическое падение. Физически он отделался лишь вывихом лодыжки, но ещё долго после катастрофы многие ошибочно считали мужчину диверсантом.
Дова продолжал выступать в образе добряка-пьяницы вплоть до 1970-х годов, а затем ушёл на простую актёрскую работу. Самой заметной его ролью стала роль брата персонажа Лоуренса Оливье в фильме 1976 года «Марафонец».
Бен Дова скончался от старости в сентябре 1986 года. Он прожил свою долгую жизнь как успешный артист, смельчак и человек, переживший катастрофу, но не потерявший оптимизм и жизнелюбие.
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