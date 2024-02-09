Бен Дова – виртуозный акробат под хмельком

Бен Дова был, пожалуй, наиболее известен благодаря своему фирменному номеру «Конвивиальный пьяница». Его выступление состояло в том, что Дова изображал забавного дружелюбного пьянчугу. Он развязно выходил на сцену, одетый в помятую шляпу и помятый фрак, и симулировал падение в зрительный зал. Выполняя при этом удивительно ловкие трюки и движения. Зрителям казалось, что Бен Дова в любой момент может упасть, и он эксплуатировал этот момент, но потом успокаивался и продолжал выступление. В его ходе он искал в карманах сигарету, которая всё это время находилась у него во рту. Затем он забирался на уличный фонарь, чтобы её прикурить.

Во время нахождения на фонаре лампа начинала раскачиваться вперед-назад, в итоге до опасной степени. Дова держался и начинал удивительную акробатическую процедуру, усиленную его мнимым опьянением.