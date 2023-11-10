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Ростовский каскадёр пулей пролетел через салон автобуса, отбив себе пятки

Ростовский каскадёр пулей пролетел через салон автобуса, отбив себе пятки

Автор:
10 ноября 2023 00:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Евгений Чеботарёв   автобус   каскадер   ростов   скорость   травмы   трюк   
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Известный ростовский каскадер Евгений Чеботарев выполнил 97-й по счету трюк, но на этот раз не обошлось без травм.

Ростовский каскадер получил травмы после исполнения трюка, в ходе которого он пролетел через салон автобуса. Видео опубликовало "РЕН ТВ".

По данным издания, автобус двигался со скоростью более 60 километров в час. На кадрах видно, что автобус врезается в конструкцию, на которой лежит каскадёр и тот пулей пролетает салон насквозь и выпрыгивает на дорогу с другой стороны.

Все происходит мгновенно. Пассажиры только успевают оглянуться.

В интервью РЕН ТВ Евгений Чеботарев рассказал, что трюк задумал давно:

Идея задействовать автобус пришла в голову совсем недавно, а всего трюк продумывали около четырех месяцев, рассказал Евгений Чеботарев.

Я насобирал денег, купил поддержанный автобус, мы вырезали заднюю часть и убрали сидения. Для креатива я посадил своих друзей.

Однако в какой-то момент трюк вышел из-под контроля. В момент полета Евгений задел каркас автобуса, повредил руку и чувствительно ударился стопами об асфальт.

Однако, несмотря на мелкие травмы, останавливаться на достигнутом он не собирается. В планах новые трюки - еще более безбашенные.

Источник:

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Метки: Евгений Чеботарёв   автобус   каскадер   ростов   скорость   травмы   трюк   
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ростовский каскадёр пулей пролетел через салон автобуса, отбив себе пяткиПосмотреть
Ростовский каскадёр пулей пролетел через салон автобуса, отбив себе пятки
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ApolloOne 2 минуты назад
Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц © народное.

Своей смертью парень не умрет, видимо.
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16k
Vital Idol Полчаса назад
сиденья зачем-то сняли...
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14k
Yorge Час назад
ну пальцев дохуа ещё осталось. можно продолжать.
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22k
BiZ Час назад
чего-чего он там задумал? пиьдобол
Ссылка coub.com
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4k
americos Час назад
Смерть от старости ему не угрожает.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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