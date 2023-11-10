Ростовский каскадёр пулей пролетел через салон автобуса, отбив себе пятки

Ростовский каскадер получил травмы после исполнения трюка, в ходе которого он пролетел через салон автобуса. Видео опубликовало "РЕН ТВ".

По данным издания, автобус двигался со скоростью более 60 километров в час. На кадрах видно, что автобус врезается в конструкцию, на которой лежит каскадёр и тот пулей пролетает салон насквозь и выпрыгивает на дорогу с другой стороны.

Все происходит мгновенно. Пассажиры только успевают оглянуться.

В интервью РЕН ТВ Евгений Чеботарев рассказал, что трюк задумал давно: