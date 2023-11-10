Ростовский каскадёр пулей пролетел через салон автобуса, отбив себе пятки

Известный ростовский каскадер Евгений Чеботарев выполнил 97-й по счету трюк, но на этот раз не обошлось без травм.
Ростовский каскадер получил травмы после исполнения трюка, в ходе которого он пролетел через салон автобуса. Видео опубликовало "РЕН ТВ".
По данным издания, автобус двигался со скоростью более 60 километров в час. На кадрах видно, что автобус врезается в конструкцию, на которой лежит каскадёр и тот пулей пролетает салон насквозь и выпрыгивает на дорогу с другой стороны.
Все происходит мгновенно. Пассажиры только успевают оглянуться.
В интервью РЕН ТВ Евгений Чеботарев рассказал, что трюк задумал давно:
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Идея задействовать автобус пришла в голову совсем недавно, а всего трюк продумывали около четырех месяцев, рассказал Евгений Чеботарев.
Я насобирал денег, купил поддержанный автобус, мы вырезали заднюю часть и убрали сидения. Для креатива я посадил своих друзей.
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Однако в какой-то момент трюк вышел из-под контроля. В момент полета Евгений задел каркас автобуса, повредил руку и чувствительно ударился стопами об асфальт.
Однако, несмотря на мелкие травмы, останавливаться на достигнутом он не собирается. В планах новые трюки - еще более безбашенные.
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Своей смертью парень не умрет, видимо.