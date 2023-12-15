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Акробат упал с высоты пяти метров во время номера "Колесо смерти"

Акробат упал с высоты пяти метров во время номера "Колесо смерти"

Автор:
15 декабря 2023 09:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Великобритания   акробат   колесо смерти   падение   представление   цирк   
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Рождественское цирковое представление в британском Грейт-Ярмуте закончилось трагедией. Артист сорвался с колеса, ударился о металлическую конструкцию и рухнул на сцену.

14 декабря артист цирка Hippodrome сорвался с "Колеса смерти". Шоу тут же остановили, на место прибыли полиция и скорая помощь.

Пострадавший получил переломы, но оставался в сознании. Его партнёром по номеру был брат, который вместе с сотрудниками цирка сопровождал его в больницу.

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"Вчера вечером в 18:30 во время представления "Рождественский спектакль" один из наших артистов-каскадёров упал с большого колеса. Артист оставался в сознании, но получил травмы. Было принято решение прекратить шоу, и публика покинула зал. Артисту была немедленно оказана медицинская помощь, после чего его перевезли в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. По нашим данным, он в стабильном состоянии", - говорится в заявлении цирка.

Ведущий представления Джек Джей сообщил, что сотрудников службы охраны труда уведомили о случившемся, они проведут расследование. По его мнению, акробат сделал движение в неподходящий момент: "Он хотел перепрыгнуть через колесо и поскользнулся".


Полиция Норфолка работает над выяснением причин падения.

"Мужчина получил серьёзные, потенциально опасные для жизни травмы и был доставлен на машине скорой помощи в больницу Джеймса Пэджета, а затем переведён в больницу Адденбрукс, где его состояние остается стабильным. Офицеры работают с местными властями, чтобы установить обстоятельства инцидента", - сообщил представитель правоохранительных органов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   акробат   колесо смерти   падение   представление   цирк   
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2  комментария
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Номер бомба! Здоровья артисту. Берегите себя
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kσρβγς 54 минуты назад
Та же фигня на таком же колесе была у Дю Солей, не помню - где...
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Fuchsia

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