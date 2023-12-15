Акробат упал с высоты пяти метров во время номера "Колесо смерти"

"Вчера вечером в 18:30 во время представления "Рождественский спектакль" один из наших артистов-каскадёров упал с большого колеса. Артист оставался в сознании, но получил травмы. Было принято решение прекратить шоу, и публика покинула зал. Артисту была немедленно оказана медицинская помощь, после чего его перевезли в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. По нашим данным, он в стабильном состоянии", - говорится в заявлении цирка.