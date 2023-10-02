"В Орле раскололся знаменитый дуб, посажённый в честь отмены крепостного права"

Дерево пытались спасти при помощи монтажной пены, но, видимо, забыли про синюю изоленту.
На Бульваре Победы в Орле развалился знаменитый дуб, посаженный в 1861 году в честь отмены крепостного права. Дуб-долгожитель с 2001 года не входит в список культурного наследия России и законом не охраняется, но остаётся важной местной достопримечательностью, поэтому власти хотят попытаться спасти то, что осталось.
Известно, что отверстия в больном дереве, образовавшиеся на месте раздвоения дуба, на протяжении 20 лет латали бетоном, а последние несколько лет коммунальщики заполняли их монтажной пеной. В Россельхознадзоре были в корне не согласны с таким подходом и предлагали заполнять пустоты в дереве природными материалами, но исправить ситуацию не успели.
Сегодня к дубу приезжала специальная комиссия, которая вскоре решит, что делать с деревом. Один из членов комиссии профессор, завкафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета Алексей Ковешников рассказал журналистам, что дерево сильно пострадало и, скорее всего, его придётся убирать полностью.
"Честно говоря, упустили, потому что особо возрастные деревья требуют особого мониторинга, особого контроля. А это дерево было особенным, у него так называемая рогатка - очень большой сук. Дуб раздвоился практически, и туда попадала вода, потом мороз, лёд разорвёт всё что угодно. Он ещё и подгнивал. Вот, слава богу, ночью завалился.
Сегодня я там был, посмотрел, есть два варианта. Один радикальный — совсем его убрать. Завтра мы со студентами посмотрим, оценим. Но скорее всего, его нужно удалять. Если б в лесу, то ладно. А это самое проходное место: дети, коляски, мамы, машины. Есть второй вариант — опять нижние суки убрать, и, возможно, верхняя часть останется", — поделился экспертным мнением профессор Ковешников.
Местное издание "Орёл Times" напоминает, что в 2015 году дубу было присвоено звание "Дерево – памятник живой природы". И несмотря на потерю статуса объекта культурного наследия, дуб находился под особой охраной, правда, лишь на бумаге.
Дуб, переживший Первую Мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войну, не выстоял перед инновационными ландшафтными решениями орловских экспертов и местных коммунальщиков, пишет издание.
Источник:
- Секретные туннели времен Второй мировой войны откроются для публики
- Необычный схрон благородного разбойника
- Неудачная попытка австралийца почистить бассейн
- В Орле откопали уникальный бюст "кровавого карлика" Николая Ежова
- В Австрии турист сорвался с веревочной лестницы
Только хотел написать, что упоротые идиоты леперасты, обязательно найдут в этом событии символизм, а они уже тут как тут!
Сцук, какие же вы предсказуемые, мои одноклеточные соплеменники
"но исправить ситуацию не успели"
Ну да, так мало времени было -_-
есть специальный "вар", который с одной стороны "закупоривает" трещины от воды - а с другой не мешает росту новой коры.
а тут только усугубляли "травму" дерева.
Но, бетон и монтажная пена?.... Они там совсем пзиданулись?
Точно карамурзоте еще четвертак впаяют
Кормить - тоже дело двоякое. Если годичный прирост будет слишком большим, то древесина, разумеется, более рыхлой, менее прочной.