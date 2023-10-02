"В Орле раскололся знаменитый дуб, посажённый в честь отмены крепостного права"

На Бульваре Победы в Орле развалился знаменитый дуб, посаженный в 1861 году в честь отмены крепостного права. Дуб-долгожитель с 2001 года не входит в список культурного наследия России и законом не охраняется, но остаётся важной местной достопримечательностью, поэтому власти хотят попытаться спасти то, что осталось.

Известно, что отверстия в больном дереве, образовавшиеся на месте раздвоения дуба, на протяжении 20 лет латали бетоном, а последние несколько лет коммунальщики заполняли их монтажной пеной. В Россельхознадзоре были в корне не согласны с таким подходом и предлагали заполнять пустоты в дереве природными материалами, но исправить ситуацию не успели.