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В Орле раскололся знаменитый дуб, посажённый в честь отмены крепостного права

В Орле раскололся знаменитый дуб, посажённый в честь отмены крепостного права

Автор:
02 октября 2023 17:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Орёл   достопримечательность   дуб   крепостное право   падение   парк   
1732
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Дерево пытались спасти при помощи монтажной пены, но, видимо, забыли про синюю изоленту.

На Бульваре Победы в Орле развалился знаменитый дуб, посаженный в 1861 году в честь отмены крепостного права. Дуб-долгожитель с 2001 года не входит в список культурного наследия России и законом не охраняется, но остаётся важной местной достопримечательностью, поэтому власти хотят попытаться спасти то, что осталось.


Известно, что отверстия в больном дереве, образовавшиеся на месте раздвоения дуба, на протяжении 20 лет латали бетоном, а последние несколько лет коммунальщики заполняли их монтажной пеной. В Россельхознадзоре были в корне не согласны с таким подходом и предлагали заполнять пустоты в дереве природными материалами, но исправить ситуацию не успели.

Сегодня к дубу приезжала специальная комиссия, которая вскоре решит, что делать с деревом. Один из членов комиссии профессор, завкафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета Алексей Ковешников рассказал журналистам, что дерево сильно пострадало и, скорее всего, его придётся убирать полностью.


"Честно говоря, упустили, потому что особо возрастные деревья требуют особого мониторинга, особого контроля. А это дерево было особенным, у него так называемая рогатка - очень большой сук. Дуб раздвоился практически, и туда попадала вода, потом мороз, лёд разорвёт всё что угодно. Он ещё и подгнивал. Вот, слава богу, ночью завалился.


Сегодня я там был, посмотрел, есть два варианта. Один радикальный — совсем его убрать. Завтра мы со студентами посмотрим, оценим. Но скорее всего, его нужно удалять. Если б в лесу, то ладно. А это самое проходное место: дети, коляски, мамы, машины. Есть второй вариант — опять нижние суки убрать, и, возможно, верхняя часть останется", — поделился экспертным мнением профессор Ковешников.

Местное издание "Орёл Times" напоминает, что в 2015 году дубу было присвоено звание "Дерево – памятник живой природы". И несмотря на потерю статуса объекта культурного наследия, дуб находился под особой охраной, правда, лишь на бумаге.


Дуб, переживший Первую Мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войну, не выстоял перед инновационными ландшафтными решениями орловских экспертов и местных коммунальщиков, пишет издание.

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Метки: Орёл   достопримечательность   дуб   крепостное право   падение   парк   
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20  комментариев
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15k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Ахахах!
Только хотел написать, что упоротые идиоты леперасты, обязательно найдут в этом событии символизм, а они уже тут как тут!
Сцук, какие же вы предсказуемые, мои одноклеточные соплеменники
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37k
russger 2 минуты назад
"на протяжении 20 лет латали бетоном, а последние несколько лет коммунальщики заполняли их монтажной пеной"

"но исправить ситуацию не успели"

Ну да, так мало времени было -_-
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Это в среднем. Есть конечно рекордсмены и до 2000 лет. Но в городе кому такая "радость" на голову нужна? Тем более, что он раздвояйца.
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19k
anpetrof 39 минут назад
Надо было стволы сверху тросом скрепить. У меня на даче яблоня тоже разваливается, так я её тросом связал сверху и она на этом тросе уже лет 15 держится и ничего с ней не делается.
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33k
Юр21 52 минуты назад
Окуеть - Орёл Таймс... Скромность, видимо, основная черта орловских газетчиков. Монплезир бля...
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9k
БарНалей Час назад
Я конечно не охрененный специалист по спасению дубов, но тупо бы стянул его хомутами, а места, куда попадала влага, замазал бы мастикой для прививания. Хомуты со временем вросли бы в дерево. Возможно еще как-нибудь можно было бы укрепить.
Но, бетон и монтажная пена?.... Они там совсем пзиданулись?
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10k
Garpia121 Час назад
Дурной знак.
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1k
Rom Час назад
Если хотят сохранить такие деревья, заранее подпорку ставят, итд.
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5k
Александр 2 часа назад
"В Орле раскололся знаменитый дуб, посажённый в честь отмены крепостного права"

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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Чё то он не выглядит на 170 лет. У меня рядом с домом 50-летний покрупнее будет
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193
Желание враг мудрости Андрей Иванов Полчаса назад
Климатические изменения могли повлиять. Толщина колец напрямую зависит от состава атмосферы и условий окружающей среды(ну или пятницы
).
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