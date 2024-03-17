FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8486 постов • 1052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Находке циркач рухнул с «колеса смерти» во время выступления

В Находке циркач рухнул с «колеса смерти» во время выступления

Автор:
17 марта 2024 17:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новосибирск   акробат   гимнаст   находка   падение   цирк   
1239
1
3

Он не рассчитал и сорвался вниз.

Большой новосибирский цирк «Звёздный» приехал с гастролями в Находку. Один из номеров назывался «Колесо смерти»: в нём акробаты лихачили во вращающемся аппарате, трюк выполняли без страховки.

В самый разгар представления, трюкач сорвался и упал на сцену.

Позже в пресс-службе цирка заявили, что акробат серьёзно не пострадал:

Артист из Бразилии по имени Луан жив, здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа. Имеется пара ушибов. Акробат высокого класса, опасного жанра. Это отдельный цирковой жанр, где страховка не предусмотрена. Луан выступал на фестивалях в Германии, Монте-Карло, а также во Франции.

Однако его всё равно осмотрели в больнице и врачи теперь якобы планируют обратиться в трудовую инспекцию. А та уже проверит, как там в цирке с соблюдением техники безопасности.

Похожий инцидент был вчера в Новосибирске. Там шло представление «Королевский цирк» и гимнастка сорвалась с кольца под куполом цирка.

Девушку госпитализировали. Вскоре она вышла на связь из больницы и заявила, что историю «раздувают» и ничего страшного не произошло.

Однако её коллега, Эдгард Запашный, поделился информацией:

У Лизы переломы пяток и тазобедренного сустава (незначительные).

Будет ли в цирке проверка после этого инцидента - пока не сообщили.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Новосибирск   акробат   гимнаст   находка   падение   цирк   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Трям Час назад
Писдец кукла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
405
Ви Трям Час назад
У циркачей специальный грим или макияж, хз как он у них называется, что бы издалека лицо можно было увидеть. Там даже конферансье брови и усы мажут ярко. Мне один клоун рассказывал. Так что все норм. Может в быту она просто стрелки на глазах рисует и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Luc72 4 минуты назад
Да тут какие то "детские" высоты. И стоило упоминать вообще аж в целой статье.
Мы в детстве с крыши веранды прыгали в садике, даже побольше, если в полных ростах считать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ProFanas 16 минут назад
Что с цирком? 4-ый случай за неделю...
3 эквилибристка и тигр, срущий на глобус!
Это к чему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
kσρβγς Час назад
С этим колесом - третий достоверный. первые два в Дю Солей падали. Один точно насмерть (вроде б в Лас Вегасе или где-то там), про второго не помню. Но там колеса прилично крупнее, это какой-то микровариант...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

287420



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Москвич нашёл действенный способ борьбы с переполненными мусорными баками у своего дома
Москвич нашёл действенный способ борьбы с переполненными мусорными баками у своего дома
"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах
"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах
Набирающие популярность в сообществах
Запчасти для китайцев и завод двигателей под Тулой
Запчасти для китайцев и завод двигателей под Тулой
Добрый волшебник с запада — Клиффорд Саймак и его книги⁠⁠
Добрый волшебник с запада — Клиффорд Саймак и его книги⁠⁠
Растет как трава, но это рассада
Растет как трава, но это рассада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#Москва#сарказм#кино#новости#Суд#работа#Таиланд
#животные#история#Юмор#интересное#водитель#Метро#Прокуратура#собака#Девушка
#факты#забавно#природа#полиция#интересно#милота#удивительно#Россия#конфликт
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада Акробат упал с высоты пяти метров во время номера "Колесо смерти" Акробат упал с высоты пяти метров во время номера "Колесо смерти" "Не ела, чтобы не потолстеть": после праздничного выступления в московском цирке умерла эквилибристка, весившая 40 кг "Не ела, чтобы не потолстеть": после праздничного выступления в московском цирке умерла... Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом цирка Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом цирка В Сибири мужик заметил, что водитель уснул за рулём, остановил маршрутку и спас пассажиров В Сибири мужик заметил, что водитель уснул за рулём, остановил маршрутку и спас пассажиров "От титьки не оторвать!": в ночном клубе Новосибирска молодая мать накормила посетителей грудным молоком "От титьки не оторвать!": в ночном клубе Новосибирска молодая мать накормила посетителей грудным...

На что жалуетесь?

Вернуться