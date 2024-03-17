В Находке циркач рухнул с «колеса смерти» во время выступления

Он не рассчитал и сорвался вниз.
Большой новосибирский цирк «Звёздный» приехал с гастролями в Находку. Один из номеров назывался «Колесо смерти»: в нём акробаты лихачили во вращающемся аппарате, трюк выполняли без страховки.
В самый разгар представления, трюкач сорвался и упал на сцену.
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Позже в пресс-службе цирка заявили, что акробат серьёзно не пострадал:
Артист из Бразилии по имени Луан жив, здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа. Имеется пара ушибов. Акробат высокого класса, опасного жанра. Это отдельный цирковой жанр, где страховка не предусмотрена. Луан выступал на фестивалях в Германии, Монте-Карло, а также во Франции.
Однако его всё равно осмотрели в больнице и врачи теперь якобы планируют обратиться в трудовую инспекцию. А та уже проверит, как там в цирке с соблюдением техники безопасности.
Похожий инцидент был вчера в Новосибирске. Там шло представление «Королевский цирк» и гимнастка сорвалась с кольца под куполом цирка.
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Девушку госпитализировали. Вскоре она вышла на связь из больницы и заявила, что историю «раздувают» и ничего страшного не произошло.
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Однако её коллега, Эдгард Запашный, поделился информацией:
У Лизы переломы пяток и тазобедренного сустава (незначительные).
Будет ли в цирке проверка после этого инцидента - пока не сообщили.
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Мы в детстве с крыши веранды прыгали в садике, даже побольше, если в полных ростах считать
3 эквилибристка и тигр, срущий на глобус!
Это к чему?