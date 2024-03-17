В Находке циркач рухнул с «колеса смерти» во время выступления

Большой новосибирский цирк «Звёздный» приехал с гастролями в Находку. Один из номеров назывался «Колесо смерти»: в нём акробаты лихачили во вращающемся аппарате, трюк выполняли без страховки.

В самый разгар представления, трюкач сорвался и упал на сцену.