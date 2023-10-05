Неравнодушные люди спасли оленя из водной ловушки

Жители Мексики пришли на помощь оленю, упавшему в колодец. Животное не смогло выбраться из водной ловушки самостоятельно и наверняка бы погибло.
Жители Гвадалахары (Мексика) заметили оленя, который упал в колодец и не мог сам выбраться. Добряки не раздумывали ни секунды и решили оказать животному помощь. Тем более, что средство спасения оленя в буквальном смысле росло у него на голове.
Схватившись за рога, мужчины сумели вытянуть оленя на сушу, хотя тот и пытался брыкаться.
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Теперь неравнодушные незнакомцы получают комплименты от пользователей соцсетей, и это заслуженно, ведь они и впрямь сделали хорошее дело.
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