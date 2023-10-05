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Неравнодушные люди спасли оленя из водной ловушки

Неравнодушные люди спасли оленя из водной ловушки

Автор:
05 октября 2023 11:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Мексика   Спасение   добро   олень   поступок   
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Жители Мексики пришли на помощь оленю, упавшему в колодец. Животное не смогло выбраться из водной ловушки самостоятельно и наверняка бы погибло.

Жители Гвадалахары (Мексика) заметили оленя, который упал в колодец и не мог сам выбраться. Добряки не раздумывали ни секунды и решили оказать животному помощь. Тем более, что средство спасения оленя в буквальном смысле росло у него на голове.

Схватившись за рога, мужчины сумели вытянуть оленя на сушу, хотя тот и пытался брыкаться.

Теперь неравнодушные незнакомцы получают комплименты от пользователей соцсетей, и это заслуженно, ведь они и впрямь сделали хорошее дело.

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Метки: Видео   Мексика   Спасение   добро   олень   поступок   
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3  комментария
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40k
Aleks 47 минут назад
Один я тут увидел заготовку для будущих мемов?

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56k
dima423 2 часа назад
Молодцы, респект и уважуха)
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Fidel

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