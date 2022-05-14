Мужчина освободил из ловушки филина

Сова угодила в рыболовную сеть и просидела на коряге несколько дней, пока не появился ее спаситель.
Крейг Лавинг из американского штата Техас прогуливался по окрестностям города и заметил в водоеме небольшое существо, которое сидело посреди озера будто бы на воде. Подойдя к озеру поближе, Крейг рассмотрел, что это филин. Ему это показалось немного странным, ведь филины — ночные птицы.
На следующий день мужчина снова прогуливался по той же самой дороге и опять заметил филина, который сидел на том же самом месте. В этот раз Крейг решил разобраться в том, почему птица сидит на одном и том же месте уже второй день. Мужчина быстро сходил домой за рыбацким комбинезоном и залез в пруд. Пруд оказался неглубоким, поэтому ему удалось подойти к филину и разглядеть его поближе.
Птица сидела на коряге и совсем не двигалась, что тоже показалось Крейгу очень странным. Он даже задумался над тем, что филин ненастоящий и кто-то решил его разыграть. Однако птица была вполне настоящей, просто сидела на коряге без движений. Оказалось, что к одна лапа филина перемотана рыболовной леской. Скорее всего, птица зацепилась за леску и чуть не утонула в воде.
Крейг вооружился ножницами и начал освобождать птицу из ловушки. Он обрезал торчащую из воды леску, пересадил птицу на черенок от лопаты и предложил ей продолжить начатое на берегу. Обессиленный филин был не против, поэтому не сопротивлялся. На берегу мужчина срезал остатки лески с крыльев и посидел с птицей, пока она не вышла из состояния стресса и не улетела по своим делам. А вы когда-нибудь спасали диких зверей?
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АНТИФИШКИ
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