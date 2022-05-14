Мужчина освободил из ловушки филина

На следующий день мужчина снова прогуливался по той же самой дороге и опять заметил филина, который сидел на том же самом месте. В этот раз Крейг решил разобраться в том, почему птица сидит на одном и том же месте уже второй день. Мужчина быстро сходил домой за рыбацким комбинезоном и залез в пруд. Пруд оказался неглубоким, поэтому ему удалось подойти к филину и разглядеть его поближе.