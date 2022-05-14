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Мужчина освободил из ловушки филина

Мужчина освободил из ловушки филина

Автор:
14 мая 2022 10:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   помощь   поступок   спасение   филин   фото   
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Сова угодила в рыболовную сеть и просидела на коряге несколько дней, пока не появился ее спаситель.

Крейг Лавинг из американского штата Техас прогуливался по окрестностям города и заметил в водоеме небольшое существо, которое сидело посреди озера будто бы на воде. Подойдя к озеру поближе, Крейг рассмотрел, что это филин. Ему это показалось немного странным, ведь филины — ночные птицы.

На следующий день мужчина снова прогуливался по той же самой дороге и опять заметил филина, который сидел на том же самом месте. В этот раз Крейг решил разобраться в том, почему птица сидит на одном и том же месте уже второй день. Мужчина быстро сходил домой за рыбацким комбинезоном и залез в пруд. Пруд оказался неглубоким, поэтому ему удалось подойти к филину и разглядеть его поближе.

Птица сидела на коряге и совсем не двигалась, что тоже показалось Крейгу очень странным. Он даже задумался над тем, что филин ненастоящий и кто-то решил его разыграть. Однако птица была вполне настоящей, просто сидела на коряге без движений. Оказалось, что к одна лапа филина перемотана рыболовной леской. Скорее всего, птица зацепилась за леску и чуть не утонула в воде.

Крейг вооружился ножницами и начал освобождать птицу из ловушки. Он обрезал торчащую из воды леску, пересадил птицу на черенок от лопаты и предложил ей продолжить начатое на берегу. Обессиленный филин был не против, поэтому не сопротивлялся. На берегу мужчина срезал остатки лески с крыльев и посидел с птицей, пока она не вышла из состояния стресса и не улетела по своим делам. А вы когда-нибудь спасали диких зверей?


Источник:

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Метки: видео   добро   помощь   поступок   спасение   филин   фото   
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4  комментария
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2k
Григорий Водениктов 40 минут назад
Молодец! не пожалел времени и сил, сделал доброе дело!
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2k
Дмитрий Полминуты назад
Сова красавица, мужику респект.
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2k
Pill 3 минуты назад
Красава!!!!
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3k
foggen2 6 минут назад
Хороший и добрый поступок.Мужику респект.
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