Рейнджеры спасли оленя, который 2 года носил 5-килограммовую покрышку на шее

В конце прошлого года американским рейнджерам, наконец, удалось провести спасательную операцию в Колорадо. Вместе с командой Colorado Parks and Wildlife (CPW), они в течение недели преследовали оленя, носившего на шее автопокрышку.
Летом 2019 года в парке дикой природы Колорадо проводили исследования горных козлов. Случайно один из смотрителей заметил оленя с чем-то странным на шее. Когда мужчина взял бинокль, чтобы рассмотреть получше, он увидел покрышку от автомобиля. Сотрудники парка не были готовы к отлову, поэтому не смогли помочь животному.
На следующий год этого оленя дважды поймали фотоловушки, установленные в лесу. Покрышка по-прежнему была на шее. Заметно было, что животное потеряло в весе. По подсчетам рейнджеров бедолага скинул минимум 16 килограммов.
Не так давно оленя снова заметили посетители парка и сообщили рейнджерам, где он находится. Команда смотрителей на протяжении недели пыталась отловить животное. Наконец, пятая попытка оказалась успешной.
Рейнджеры дождалась, когда стемнеет и приступила к операции по спасению. Животное пришлось усыпить, чтобы люди могли подойти к нему и освободить от злосчастной покрышки.
Пока животное лежало под действием транквилизатора, рейнджеры осмотрели оленя. Это был 4-летний самец весом около 270 кг. Как они не старались, но снять покрышку, не спилив рога, им не удалось. После ее удаления на шее осталась большая рана, которая явно причиняла боль.
Оленю оказали необходимую помощь. Он быстро пришел в себя и поспешил удалиться, оставив после себя на память рога и покрышку, набитую мусором.
Источник:
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Впрочем, ему всё равно скоро их сбрасывать, немного то и потерял, болезный)