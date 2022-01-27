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Рейнджеры спасли оленя, который 2 года носил 5-килограммовую покрышку на шее

Рейнджеры спасли оленя, который 2 года носил 5-килограммовую покрышку на шее (8 фото)

Автор:
27 января 2022 09:17
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   олень   покрышка   поступок   природа   спасение   
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В конце прошлого года американским рейнджерам, наконец, удалось провести спасательную операцию в Колорадо. Вместе с командой Colorado Parks and Wildlife (CPW), они в течение недели преследовали оленя, носившего на шее автопокрышку.


Летом 2019 года в парке дикой природы Колорадо проводили исследования горных козлов. Случайно один из смотрителей заметил оленя с чем-то странным на шее. Когда мужчина взял бинокль, чтобы рассмотреть получше, он увидел покрышку от автомобиля. Сотрудники парка не были готовы к отлову, поэтому не смогли помочь животному.


На следующий год этого оленя дважды поймали фотоловушки, установленные в лесу. Покрышка по-прежнему была на шее. Заметно было, что животное потеряло в весе. По подсчетам рейнджеров бедолага скинул минимум 16 килограммов.


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Не так давно оленя снова заметили посетители парка и сообщили рейнджерам, где он находится. Команда смотрителей на протяжении недели пыталась отловить животное. Наконец, пятая попытка оказалась успешной.



Рейнджеры дождалась, когда стемнеет и приступила к операции по спасению. Животное пришлось усыпить, чтобы люди могли подойти к нему и освободить от злосчастной покрышки.



Пока животное лежало под действием транквилизатора, рейнджеры осмотрели оленя. Это был 4-летний самец весом около 270 кг. Как они не старались, но снять покрышку, не спилив рога, им не удалось. После ее удаления на шее осталась большая рана, которая явно причиняла боль.



Оленю оказали необходимую помощь. Он быстро пришел в себя и поспешил удалиться, оставив после себя на память рога и покрышку, набитую мусором.


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Метки: добро   животные   олень   покрышка   поступок   природа   спасение   
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9k
Владимир Час назад
Не проще было бы разрезать покрышку.. Да, возле шеи нужно аккуратнее, но, судя по фото, там места полно, чтобы подложить что нить.
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3k
Вовака 18 минут назад
А разрезать покрышку не судьба? Лишили оленя рогов(
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1k
Saplus 19 минут назад
Блин, олень 2 года был самый модный парень на деревне. Приоделся, подкачался. А тут какие-то мужики
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3
sasha 23 минуты назад
вот бедный намучился...
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2k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
все по америкосовски))) и рога отпилили и покрышку разрезали )))
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6k
Bartello 55 минут назад
А вот и фото спасенного лося подоспело.
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9k
Клёст Час назад
То есть после ознакомления с фото, видео, и с показаниями смотрителей о положении дел, рейнджерам не было понятно что покрышку через рога не снимешь, и нужно прихватить с собой инструмент способный ее разрезать))
Впрочем, ему всё равно скоро их сбрасывать, немного то и потерял, болезный)
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61k
Опиум для народа Час назад
Олень впаривает оленихе, что это колье от Тиффани.)
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439
Nevad Black Час назад
а покрышку порезать не получилось что-ли? рога жалко
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4k
ride Час назад
Рога спилить конечно проще, чем покрышку с шеи, но можно было попробовать?
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