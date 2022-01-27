Рейнджеры спасли оленя, который 2 года носил 5-килограммовую покрышку на шее

Летом 2019 года в парке дикой природы Колорадо проводили исследования горных козлов. Случайно один из смотрителей заметил оленя с чем-то странным на шее. Когда мужчина взял бинокль, чтобы рассмотреть получше, он увидел покрышку от автомобиля. Сотрудники парка не были готовы к отлову, поэтому не смогли помочь животному.





На следующий год этого оленя дважды поймали фотоловушки, установленные в лесу. Покрышка по-прежнему была на шее. Заметно было, что животное потеряло в весе. По подсчетам рейнджеров бедолага скинул минимум 16 килограммов.