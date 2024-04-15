Мужчина спас от наводнения хомячка, вцепившегося в забор

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В Петропавловске мужчина спас хомяка, который держался за забор в попытке спастись от воды, подтопившей город в результате паводков.
Животное сражалось за жизнь, держась за прутья штакетника частного дома в садоводческом обществе «Старт». Его спаситель снял хомячка с забора и положил в пакет.
Он перенес напуганного хомячка на безопасное расстояние от воды и тот сразу же побежал по своим хомячьим делам. Но мнения людей в сети разделились: стоило ли его отпускать на волю или лучше было забрать его с собой.
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Примерно так.