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Мужчина спас от наводнения хомячка, вцепившегося в забор

Мужчина спас от наводнения хомячка, вцепившегося в забор

Автор:
15 апреля 2024 11:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   добро   наводнение   помощь   поступок   хомяк   
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В Петропавловске мужчина спас хомяка, который держался за забор в попытке спастись от воды, подтопившей город в результате паводков.

Животное сражалось за жизнь, держась за прутья штакетника частного дома в садоводческом обществе «Старт». Его спаситель снял хомячка с забора и положил в пакет.


Он перенес напуганного хомячка на безопасное расстояние от воды и тот сразу же побежал по своим хомячьим делам. Но мнения людей в сети разделились: стоило ли его отпускать на волю или лучше было забрать его с собой.

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Метки: Видео   Спасение   добро   наводнение   помощь   поступок   хомяк   
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6  комментариев
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11k
Алексей 2 часа назад
Что то мне кажется,что это не хомяк
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7k
Харон ( Χάρων) 54 минуты назад
Расскажите ТСу что штакетник выглядит по-другому.
Примерно так.
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1k
Олег Квирулянт Час назад
речная свинка
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Там часом не Мармок за кадром?
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20k
Алексей 2 часа назад
Дед Мазай в современной интерпретации
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2084 поста (2035 в горячем)

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