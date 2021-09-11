Рыбаки сачком выловили запыхавшегося медвежонка из реки Ямала

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«Отдыхай, малой, отдыхай! Держись, держись, держись! Не бойся, сейчас спасем тебя», — говорит мужчина запыхавшемуся малышу.
На водоеме ЯНАО юный косолапый устал плыть и прибился к лодке людей, которые удили рыбу. Мужчины пожалели зверя и помогли ему забраться в судно. Видео 8 сентября опубликовали в одном пабликов во «ВКонтакте». Отметим, ролик есть и в других ямальских аккаунтах в соцсетях, где именно он сделан, авторы публикаций не сообщают.
На ролике видно, как медвежонок передними лапами удерживается за борт судна, пытается помогать себе и зубами. Затем рыбаки взяли сачок и стали им «вылавливать» нежданного пассажира, подталкивая под задние лапы.
Барахтаясь, зверь смог забраться в лодку. Что было с животным дальше — неизвестно.
Барахтаясь, зверь смог забраться в лодку. Что было с животным дальше — неизвестно.
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