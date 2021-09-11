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Рыбаки сачком выловили запыхавшегося медвежонка из реки Ямала

Рыбаки сачком выловили запыхавшегося медвежонка из реки Ямала (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2021 08:15
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   медвежонок   поступок   рыбаки   спасение   фото   
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«Отдыхай, малой, отдыхай! Держись, держись, держись! Не бойся, сейчас спасем тебя», — говорит мужчина запыхавшемуся малышу.

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Метки: видео   добро   животные   медвежонок   поступок   рыбаки   спасение   фото   
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3  комментария
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3k
Горожанин 49 минут назад
Ой, молодцы. Все!)
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17k
KOSTELLO 5 минут назад
Мамку убили, поди.
Мужики молодцы
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Димка Смола/67 24 минуты назад
Медведь тот уже пенсионер !!! Видосу лет до фига, но милота и доброта зашкаливает )
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