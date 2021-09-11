Рыбаки сачком выловили запыхавшегося медвежонка из реки Ямала

На водоеме ЯНАО юный косолапый устал плыть и прибился к лодке людей, которые удили рыбу. Мужчины пожалели зверя и помогли ему забраться в судно. Видео 8 сентября опубликовали в одном пабликов во «ВКонтакте». Отметим, ролик есть и в других ямальских аккаунтах в соцсетях, где именно он сделан, авторы публикаций не сообщают.