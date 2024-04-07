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Неравнодушные оренбуржцы спасают животных в затопленном Орске

Неравнодушные оренбуржцы спасают животных в затопленном Орске

Автор:
07 апреля 2024 10:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Орск   Спасение   добро   кот   мужик   позитив   поступок   потоп   черны кот   
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Беззащитных и остающихся заложниками хлынувшей воды на Оренбургскую область домашних питомцев вытаскивают из домов не только спасатели, но и местные жители. Мужчина на кадрах нашел кота в одном из домов.

Бедное животное было настолько напугано происходящим, что даже не сопротивлялось, когда его взяли на руки. Так они и дошли вдвоем до моторной лодки — мужчина с котом на вытянутой руке.


В тонущем Новотроицке из затонувшего гаража вытащили кошку — для того, чтобы спасти животное, спасателям пришлось сломать крышу.


В залитом водой Новотроицке спасатели вытащили из уже затонувшего гаража кошку — животное забилось в самый угол конструкции и жалобно кричало о помощи. Для того, чтобы спасти чью-то домашнюю любимицу, видимо, покинутую из-за спешной эвакуации, мужчинам пришлось сломать крышу.

А так же спасли хаски из питомника под Оренбургом.


Пёсики сильно проголодались и по дороге скулили, но уже от радости.

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Метки: Видео   Орск   Спасение   добро   кот   мужик   позитив   поступок   потоп   черны кот   
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10  комментариев
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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305
Фрол 4 минуты назад
Когда есть такие люди,значит не всё ещё потеряно.
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18k
Majul 11 минут назад
Дай боги вам здоровья и долгих лет!
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5k
Горожанин 13 минут назад
Так, очередные места в раю уже забронированы. Но радость в сердце в жизни - счастье не меньше рая.
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3k
Seryi_spb 41 минуту назад
ЧЕЛОВЕКИ!!!
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34k
Slonyash Час назад
Молодцы, молодцы ребята!!!
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5k
Евгений Час назад
Спасибо вам, добрые люди
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145k
parallax 2 часа назад
Опасно там ходить, может и ёком токнуть.
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19k
banzai7 2 часа назад
Одобряю
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1833 поста (1789 в горячем)

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