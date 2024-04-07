Неравнодушные оренбуржцы спасают животных в затопленном Орске

В тонущем Новотроицке из затонувшего гаража вытащили кошку — для того, чтобы спасти животное, спасателям пришлось сломать крышу.





В залитом водой Новотроицке спасатели вытащили из уже затонувшего гаража кошку — животное забилось в самый угол конструкции и жалобно кричало о помощи. Для того, чтобы спасти чью-то домашнюю любимицу, видимо, покинутую из-за спешной эвакуации, мужчинам пришлось сломать крышу.