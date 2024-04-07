Неравнодушные оренбуржцы спасают животных в затопленном Орске

Беззащитных и остающихся заложниками хлынувшей воды на Оренбургскую область домашних питомцев вытаскивают из домов не только спасатели, но и местные жители. Мужчина на кадрах нашел кота в одном из домов.
Бедное животное было настолько напугано происходящим, что даже не сопротивлялось, когда его взяли на руки. Так они и дошли вдвоем до моторной лодки — мужчина с котом на вытянутой руке.
В тонущем Новотроицке из затонувшего гаража вытащили кошку — для того, чтобы спасти животное, спасателям пришлось сломать крышу.
В залитом водой Новотроицке спасатели вытащили из уже затонувшего гаража кошку — животное забилось в самый угол конструкции и жалобно кричало о помощи. Для того, чтобы спасти чью-то домашнюю любимицу, видимо, покинутую из-за спешной эвакуации, мужчинам пришлось сломать крышу.
А так же спасли хаски из питомника под Оренбургом.
Пёсики сильно проголодались и по дороге скулили, но уже от радости.
Источник:
- В Йошкар-Оле спасли застрявшего в окне кота
- Мужчина пытается спасти жизнь морской черепахе, удаляя с нее ракушки
- Более двадцати дельфинов застряли во льду, но получили помощь
- Виввера запуталась в колючей проволоке
- Неравнодушные люди спасли оленя из водной ловушки