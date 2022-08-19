Виввера запуталась в колючей проволоке

Мужчина медленно подходил к животному, чтобы то немного к нему привыкло и не боялось так сильно. Вивверы не нападают на людей, но все же стоит помнить о том, что это напуганное дикое животное, которому к тому же очень больно. Зверь может воспринять человека как угрозу. Энтони пытался выпутать животное из проволоки, но то не поддавалось и защищалось от мужчины. Тем не менее человек не оставлял попыток, так как бросить вивверу он просто не мог. Срезать проволоку было бы опасно, потому что это сильно повредило бы лапу.