Виввера запуталась в колючей проволоке

Мы привыкли помогать животным, если они попали в беду. Невозможно смотреть на братьев наших меньших, когда они страдают. Но что, если в ловушку попало дикое животное, которое может причинить вред?
В Южной Африке произошел инцидент, свидетелем которого стали люди. Виввера — животное, напоминающее кошек — запуталась в колючей проволоке, и самостоятельно выбраться не могла, несмотря на многочисленные попытки.
Рядом с несчастным животным был Энтони, который просто не мог остаться в стороне. К сожалению, у него не было с собой инструментов, поэтому работать пришлось голыми руками.
Мужчина медленно подходил к животному, чтобы то немного к нему привыкло и не боялось так сильно. Вивверы не нападают на людей, но все же стоит помнить о том, что это напуганное дикое животное, которому к тому же очень больно. Зверь может воспринять человека как угрозу. Энтони пытался выпутать животное из проволоки, но то не поддавалось и защищалось от мужчины. Тем не менее человек не оставлял попыток, так как бросить вивверу он просто не мог. Срезать проволоку было бы опасно, потому что это сильно повредило бы лапу.
Когда животное выбилось из сил и перестало сопротивляться, Энтони аккуратно подтянул его к себе и начал высвобождать запутавшуюся лапу. Животное так и не поняло, что человек пытается ему помочь. Мужчина аккуратно на расстоянии распутал проволоку, и животное наконец освободилось. Конечно, виввера сразу убежала, потому что была напугана.
В комментариях все люди делятся своими впечатлениями от видео. Один пользователь пишет, что Энтони — настоящий герой, который не побоялся рискнуть своим здоровьем, чтобы помочь дикому животному. Другой комментатор пишет, что вина за случившееся лежит на людях, которые так неосмотрительно поставили забор, ставший ловушкой для дикого зверя.
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АНТИФИШКИ
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