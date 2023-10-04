30+ крутых вещиц, найденных в комиссионных магазинах

Покупка подержанных вещей сегодня в моде. Это дешевле и экологичнее. Да и сам процесс поиска товара - отдельное удовольствие. Никогда не знаешь, найдешь ли безделушку или дизайнерскую вещь.Да и как не похвастаться такими находками?
1. "Мой драгоценный чайник в виде стегозавра, молочник и сахарница, солонка и перечница, и самое впечатляющее из всего - кольца для салфеток! Теперь мне нужны только кружки со стегозаврами. Разве они не самые милые?"
2."Проезжая по району, обнаружил этот светильник на обочине и не мог поверить, что он не сломан, только требуются лампочки"
3."Милая пара, у которой я купил этот комод, рассказала, что он был привезен из библиотеки в Форт-Смите"
7. "Купила сегодня этого нарядного парня в комиссионке, поставила его в ванной комнате, чтобы держал рулоны"
"С нетерпением ждала возвращения мужа с работы. Лягушонок-дворецкий, такой модник".
"Придя домой, я увидела, что на ней написано имя американского художника Чарльза Высоцкого. Я заплатила 60 долларов и думаю, что она стоит гораздо больше".
12. "Сегодня я сорвала джек-пот! Была на гаражной распродаже и увидела эти очаровательные горшочки, сразу же потеряла рассудок"
15. "Мой взгляд упал на это удивительное произведение, стоявшее в другом конце зала. Это была любовь с первого взгляда. Крыса-артистка бурлеска . Моя лучшая покупка"
17. "Просто совершенство!! Жаль, в моем доме нет для нее места. Кажется, люстра стоит 2485 долларов"
20. "Нашла на маркетплейсе логотип Mcdonald's, покрасила его в розовый цвет и повесила у себя дома!"
"Для тех, кому не нравится газ в их фасоли. Положите ложку в кастрюлю с бобами и не вытаскивайте ее во время готовки. Маленькие газики смогут подняться по лестнице и выпрыгнуть из кастрюли".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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не комод, а картотека.