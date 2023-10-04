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30+ крутых вещиц, найденных в комиссионных магазинах

30+ крутых вещиц, найденных в комиссионных магазинах

Автор:
04 октября 2023 09:36
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   вещь   комиссионный магазин   покупка   распродажа   товар   
1115
33

Покупка подержанных вещей сегодня в моде. Это дешевле и экологичнее. Да и сам процесс поиска товара - отдельное удовольствие. Никогда не знаешь, найдешь ли безделушку или дизайнерскую вещь.Да и как не похвастаться такими находками?

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"С нетерпением ждала возвращения мужа с работы. Лягушонок-дворецкий, такой модник".

"Придя домой, я увидела, что на ней написано имя американского художника Чарльза Высоцкого. Я заплатила 60 долларов и думаю, что она стоит гораздо больше".

"Для тех, кому не нравится газ в их фасоли. Положите ложку в кастрюлю с бобами и не вытаскивайте ее во время готовки. Маленькие газики смогут подняться по лестнице и выпрыгнуть из кастрюли".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   вещь   комиссионный магазин   покупка   распродажа   товар   
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5  комментариев
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17k
Мистер Фикс 37 минут назад
Минутный восторг, который разделят далеко не все)) А лет через 5 все это снова уедет в комиссионку, поскольку хлам ценности не представляет.
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4k
Enigma Kuutar 23 минуты назад
Милая пара, у которой я купил этот комод, рассказала, что он был привезен из библиотеки в Форт-Смите"

не комод, а картотека.
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3k
RaiJu 44 минуты назад
Некоторые бы я тоже прикупил
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1
bjjb 50 минут назад
Не могли бы вы пожалуйста оставлять сразу ссылки ГДЕ МОЖНО ТАКИЕ КУПИТЬ!!!!
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69
ruslan d Час назад
Шикарные вещи )))
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