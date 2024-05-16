Американец купил склад за $410 и обогатился на $70к

37-летний Уэйд Венчур приобрёл от 400 до 500 складских помещений и говорит, что его сложно удивить. Но последний случай стал исключением.

"Это большая редкость, чаще всего попадаются бытовые вещи или мусор", - рассказал Венчур.

Обычно он отдаёт большую часть найденных вещей на благотворительность, но только не в этот раз.