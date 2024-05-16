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Американец купил склад за $410 и обогатился на $70к

Американец купил склад за $410 и обогатился на $70к

Автор:
16 мая 2024 10:52
Сообщество : Покупки, акции, скидки
Метки: Удача   бренд   вещь   одежда   покупка   склад   
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Житель Портленда, штат Орегон, купил на аукционе заброшенный склад за 410 долларов и обнаружил, что он забит дизайнерской одеждой.

37-летний Уэйд Венчур приобрёл от 400 до 500 складских помещений и говорит, что его сложно удивить. Но последний случай стал исключением.

"Это большая редкость, чаще всего попадаются бытовые вещи или мусор", - рассказал Венчур.

Обычно он отдаёт большую часть найденных вещей на благотворительность, но только не в этот раз.

В грудах брошенных вещей Уэйд нашёл 400 пар обуви, включая такие бренды, как Gucci и Coach, а также шубы и другие ценные вещи, на многих из которых всё ещё были бирки.

"Обычно я нахожу 30% новых вещей и 70% б/у, но здесь всё без следов носки", - прокомментировал мужчина, добавив, что предыдущая владелица была настоящей модницей.

"Она не просто покупала обычные вещи, она любила шопинг в Macy's и JCPenney".

Венчур начал продавать вещи - только за одно пальто он выручил 1500 долларов. Он делится снимками товаров в соцсетях.

"Вероятно, она была шопоголиком. Мои подписчики предположили, что она скрывала это от своего мужа", - поделился мужчина.

"Я потрясён, - признался он. - Случай действительно редкий. Люди думают, что я занимаюсь этим так долго, что всякое видел, но таких сокровищниц ещё не было".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   бренд   вещь   одежда   покупка   склад   
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3  комментария
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Autumn2015 22 минуты назад
А философия тут такова -люди жизнь потратили, набивая дом дорогими брендовыми вещами. А потом - инсульт, дом обычно забирают в оплату содержания в доме престарелых, вещи упаковывают и отправляют на склад . Деньги от продажи дома закончились, бабульку перевели в обычную богадельню, где долго не живут . За склад не платят несколько месяцев и его выставляют на продажу.
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7k
satra 43 минуты назад
Подобный канал на русском.

АУКЦИОН КОНТЕЙНЕРОВ В США

Ссылка www.youtube.com
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12k
Ligov Час назад
Есть несколько программ на разных IPTV каналах показывают как контейнеры с вещами покупают в конкурентной борьбе, на свой страх и риск и имеют с этого постоянный доход.)
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2952 поста (2779 в горячем)

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