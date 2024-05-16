Американец купил склад за $410 и обогатился на $70к

Житель Портленда, штат Орегон, купил на аукционе заброшенный склад за 410 долларов и обнаружил, что он забит дизайнерской одеждой.
37-летний Уэйд Венчур приобрёл от 400 до 500 складских помещений и говорит, что его сложно удивить. Но последний случай стал исключением.
"Это большая редкость, чаще всего попадаются бытовые вещи или мусор", - рассказал Венчур.
Обычно он отдаёт большую часть найденных вещей на благотворительность, но только не в этот раз.
В грудах брошенных вещей Уэйд нашёл 400 пар обуви, включая такие бренды, как Gucci и Coach, а также шубы и другие ценные вещи, на многих из которых всё ещё были бирки.
"Обычно я нахожу 30% новых вещей и 70% б/у, но здесь всё без следов носки", - прокомментировал мужчина, добавив, что предыдущая владелица была настоящей модницей.
"Она не просто покупала обычные вещи, она любила шопинг в Macy's и JCPenney".
Венчур начал продавать вещи - только за одно пальто он выручил 1500 долларов. Он делится снимками товаров в соцсетях.
"Вероятно, она была шопоголиком. Мои подписчики предположили, что она скрывала это от своего мужа", - поделился мужчина.
"Я потрясён, - признался он. - Случай действительно редкий. Люди думают, что я занимаюсь этим так долго, что всякое видел, но таких сокровищниц ещё не было".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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