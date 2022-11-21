Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы

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Перед вами люди, которых хлебом не корми, дай только поторговаться. Их увлекает сам процесс, да так, что часто они перестают себя контролировать. Получился веселый пост, из которого можно вынести несколько житейских хитростей.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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на профи-ру 14 тыщ просят. За час работы. Офигеть
Хоть стой, хоть падай.
Вот, буквально на днях:
Как только что то выложишь тут же шквал звонков от таких перепродаванов и владельцы ресурсов с этим ни чего не делают. С продажей машин вообще ад(продавал свои 3 раза) выставляешь за 1,5 млн, тут же шквал звонков за 1,1 или 1,2 прям сейчас заберу, всегда просто и жестко посылаю, а сообщения вообще отключаю на таких барахолках, там точно достанут до печенок.
это все равно что я себе куплю машину и буду кого то пытаться запрячь платить за неё налог или торговаться на заправке "ну скиньте мне цену в половину, вы же видите сколько моя машина жрет на километр!"