Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы

Перед вами люди, которых хлебом не корми, дай только поторговаться. Их увлекает сам процесс, да так, что часто они перестают себя контролировать. Получился веселый пост, из которого можно вынести несколько житейских хитростей.

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1. Как торговаться с женщинами 0 Источник:

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2. Когда сразу зашёл с козырей 0 Источник:

3. У всех бывают неудачи 0 Источник:

4. Кто вообще придумал эти правила? 0 Источник:

5. Когда попался идеальный покупатель 0 Источник:

6. Когда у тебя на руках ИЖ 0 Источник:

7. Есть люди, которые не понимают намёки 0 Источник:

8. Их же оружием 0 Источник:

9. И в номинации "Продавец года" побеждает... 0 Источник:

10. Когда можно было отделаться простым "Да" 0 Источник:

11. Б - бартер 0 Источник:

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13. Бывают случаи, после которых хочется удалить свой аккаунт с доски объявлений 0 Источник:

14. Хочешь сбить цену - у тебя должны быть доводы. Нет доводов - придумай доводы 0 Источник: