Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы

FISHKINET
Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в... «Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты и чудом выжил «Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты... 25 примеров урбанистического ада, в котором кому-то приходится жить 25 примеров урбанистического ада, в котором кому-то приходится жить Демотиваторы: всё что нужно для хорошего настроения Демотиваторы: всё что нужно для хорошего настроения Интересные снимки отечественных артистов Интересные снимки отечественных артистов Быстрый способ избавиться от преследующего вас медведя Быстрый способ избавиться от преследующего вас медведя 15 человек, которые не получили того, за что заплатили 15 человек, которые не получили того, за что заплатили Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Вот до чего покатушки довели!": итоги заезда на авто по первому льду "Вот до чего покатушки довели!": итоги заезда на авто по первому льду Природный ядерный реактор – или заправочная станция инопланетян? Природный ядерный реактор – или заправочная станция инопланетян? Мрачные закоулки столицы 70-х Мрачные закоулки столицы 70-х Йожика картинки. Выпуск 243 Йожика картинки. Выпуск 243 Удивительная Вальта: хищница, которую удалось превратить в розыскную собаку Удивительная Вальта: хищница, которую удалось превратить в... До новых Тёмных веков остался лишь шаг До новых Тёмных веков остался лишь шаг Россиянку, станцевавшую «Калинку» во время митинга украинских беженцев, выслали из Германии Россиянку, станцевавшую «Калинку» во время митинга украинских... Фото в стиле "Было и стало", которые наглядно показывают, как менялась Москва и другие города сквозь года Фото в стиле "Было и стало", которые наглядно показывают, как... Остров Хасима: почему японцы резко покинули процветающий остров? Остров Хасима: почему японцы резко покинули процветающий остров? Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР
Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы

Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы

Автор:
21 ноября 2022 20:18
Метки: Прикол   Юмор   авито   переписка   покупка   смех   товар   торговаться   торговля   
3636
16
Перед вами люди, которых хлебом не корми, дай только поторговаться. Их увлекает сам процесс, да так, что часто они перестают себя контролировать. Получился веселый пост, из которого можно вынести несколько житейских хитростей.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Прикол   Юмор   авито   переписка   покупка   смех   товар   торговаться   торговля   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
heta 8 минут назад
Не понимаю продавцов на авито, воспринимающих торг, как оскорбление. Алё! Авито - это барахолка, а не таможня с жесткими тарифами! В половине приведенных примеров не вижу ничего такого, что стоит обсуждать. Попросить 500 рублей скидки с товара за 4000 на авито - это совершенно нормально. Не хочешь - не скидывай, но и оскорблять покупателя не за что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 24 минуты назад
кондишку купил, хочу поставить.

на профи-ру 14 тыщ просят. За час работы. Офигеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
turyst Полчаса назад
Да, такие фантазёры попадаются...
Хоть стой, хоть падай.

Вот, буквально на днях:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
711
Seryi_spb Полчаса назад
На авито зачем-то ввели строку "или предложите свою цену", вот покупатели и предлагают кто во что горазд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev Полчаса назад
Как меня бесят эти канючащие нищеброды с авито, просто пздц. Помню диски продавал, хорошие литые, оригиналы 18 радиус, оставшиеся от продажи машины. Как начали ханыги ныть в сообщениях, канючить скидос чуть ли вполовину и у каждого своя трагическая история почему у него больше чем три копейки денег нет, я после первого рассказа сначала аж слезу пустил. Я пишу им, может вы что-то перепутали??? Это диски не Оку или Запорожец, которыми, судя по вашему нытью, вы только и можете себе позволить обладать. Вощем, надоело мне все это, вспомнил что я когда то давно регился на форуме вольвоводов, обсуждали там болячки наших машин, на тамошней барахолке выложил свои катки и отдал я их с легким сердцем хорошим людям по разумной цене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей 38 минут назад
Ну хрен знает, я выставляю товар допустим за 3р, хотят скидку 1р., а если я покупаю товар за 50р, 1 р задушатся скинуть, где логика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 56 минут назад
ну иногда продаваны цены из влажных мечт берут. и ни чего плохого не вижу предложить разумную, на мой взгляд, товаров много, денег мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
Голован Щекн Час назад
Да там если выкинуть 20% просто сумасшедших, которые искренне верят в то что пишут, остальные 80% барыг-перекупов которые весь день мониторят интернет барахолки и вылавливают кто выложит что по цене чуть ниже средней. Потом рассказами про многодетных, беременных детей пытаются сбить цену на треть а лучше на половину. Перефотографируют и выкладывают за среднюю цену, по результату имея 40-60% моржи.
Как только что то выложишь тут же шквал звонков от таких перепродаванов и владельцы ресурсов с этим ни чего не делают. С продажей машин вообще ад(продавал свои 3 раза) выставляешь за 1,5 млн, тут же шквал звонков за 1,1 или 1,2 прям сейчас заберу, всегда просто и жестко посылаю, а сообщения вообще отключаю на таких барахолках, там точно достанут до печенок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Copycat Час назад
я вот этого не понимаю - люди сами рожают себе детей, но не могут их обеспечить нормально и пытаются выехать за счет других клянча подачки, это жалко и в чужих глазах выглядит как дураки просто не подумали прежде чем кончать извините, хотя там казалось бы все просто, презерватив не дорого стоит!

это все равно что я себе куплю машину и буду кого то пытаться запрячь платить за неё налог или торговаться на заправке "ну скиньте мне цену в половину, вы же видите сколько моя машина жрет на километр!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86932



Другие посты автора
Популярное
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни «Червона калина»
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение...
17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков
17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков
Набирающие популярность
Гигантский гриб, выращенный термитами, которым можно накормить целую семью
Гигантский гриб, выращенный термитами, которым можно накормить целую семью
Безупречный Ferrari F50 1995 года может быть продан за 6,5 миллионов долларов в следующем месяце
Безупречный Ferrari F50 1995 года может быть продан за 6,5 миллионов долларов в...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что ещё для счастья надо?

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#кино#животные#сарказм#Россия#фильм#сатира#комментарии
#факты#история#картинки#СССР#позитив#авто аварии#в мире#автомобили#автомир#новости
#интересно#люди#Прикол#дтп#аварии#Разное#интересное#Приколы#страна#ретро авто
Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом Чат нашего дома: убойные переписки с "обожаемыми" соседями Чат нашего дома: убойные переписки с "обожаемыми" соседями Конкретно спалились, или когда лучше учиться на чужих ошибках Конкретно спалились, или когда лучше учиться на чужих ошибках Как выделиться из толпы соискателей и получить работу мечты Как выделиться из толпы соискателей и получить работу мечты

На что жалуетесь?

Вернуться