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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: 18 фото уловок маркетологов

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: 18 фото уловок маркетологов

Автор:
06 июля 2022 08:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   маркетинг   обман   покупка   товар   упаковка   
1649
19

Почти каждый день мы совершаем покупки. Кажется, что с появлением обилия супермаркетов шоппинг стал куда проще и доступнее. Но иногда это не более, чем заблуждение.

Даже в популярных торговых сетях человека может поджидать опасность в виде маркетинговых уловок. Некоторые продавцы способны на многое, лишь бы одурачить наивного клиента.


Хитрая конфета

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Ещё одна упаковка, которая обманывает вас

Производитель указал, что внутри восемь ломтиков. Посмотрите, что я обнаружил, когда открыл упаковку

Найдите десять отличий

Попкорн оказался ещё и несвежим

Купила ребёнку набор для творчества

Я не могу даже описать своего разочарования

Чё за приколы?

Недавно приобрёл акриловые краски

Пример эффективного маркетинга

Вроде недорого. Но у горшков не хватает поддонов. Где же они? А вот они, на соседнем стеллаже! Продаются отдельно.


А ведь ты настроился на совсем другой размер

Когда шоковая заморозка совсем не шоковая

Купил упаковку замороженных опят 300 граммов и был очень удивлен тому, что высыпал в тарелку. Надпись на упаковке «Шоковая заморозка» говорит сама за себя. Без снега грибы стали весить 107 граммов.


Когда вложили всю душу только в упаковку

Где остальные конфеты?


Упаковка в два раза больше, чем мороженое

В магазине увидел упаковку мороженого 48 копеек от Nestle. Мороженое выделялось своим размером, поэтому подумал, что там так называемый «рожок гигант». Открыв пачку, очень удивился размеру.


Вот что значит покупной сандвич

На первый взгляд всё нормально. Но стоит перевернуть…

Бонус: Гении маркетинга

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   маркетинг   обман   покупка   товар   упаковка   
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7  комментариев
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79k
parallax Час назад
Какие к лешему маркетологи!? Этим людям давно придумано правильное название - мошенники.
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1k
lumnoko 7 минут назад
Это мошенничество в чистом виде! ст. 159 УК РФ!
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 11 минут назад
Для таких маркетологов отдельный котёл в аду.
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9k
a_komolow Полчаса назад
Поубивал бы!
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29k
BuG Полчаса назад
С горшками и поддонами что не так? Не каждому эти поддоны нужны.
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3k
Дмитрий ! 52 минуты назад
П...сы, сэр.
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