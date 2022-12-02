FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7643 поста • 795 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Необъяснимая мистика современных будней

Необъяснимая мистика современных будней

Автор:
02 декабря 2022 14:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Загадка   вещь   интересно   мистика   совпадение   трогательно   фото   явление   
1756
14

Случается, что самые обычные совпадения, с которыми сталкивается каждый из нас, заставляют поверить в магию даже самого закоренелого циника.

×
×

Наушники причудливо сложились в скрипичный ключ. Видимо, парень слушает что-то действительно достойное.

Это не замысловатая прическа статуи. В таком неожиданном месте дикие пчелы решили обустроить свое гнездо.

Уж я-то знаю.

Точнее не попасть.

Никто не отсек несчастному половину головы. Просто поварской колпак точь-в-точь совпал с оттенком неба.

Если очень хочешь жить, то приспособишься расти даже в таком неожиданном месте как столб.

Тату очень похоже на тень от стрекозы. Даже на взгляд настоящего насекомого.

Полоска на шее пса идеально вписалась в пенную кромку волны.

Когда твой избранник словно воплощение девчачьих грез.

А просто тонущая в тумане вершина телебашни.

Мама ухитрилась пронумеровать своих малышей.

Табличка с указателем точно для этого случая. А еще загадочнее тот факт, что небесная странница решила показаться на небосводе при свете дня.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Жизнь   Загадка   вещь   интересно   мистика   совпадение   трогательно   фото   явление   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Corvus Corax Час назад
"А еще загадочнее тот факт, что небесная странница решила показаться на небосводе при свете дня"

Я так понимаю, что аффтар из-за кампутьира не вылезает, на улицу не ходит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
55
DrEris 24 минуты назад
Стрекоза по моему спариться хотела)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 38 минут назад
Комментарий к фото
Почему Кен, но Фэшен и Стас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
Kra 39 минут назад
Хорошая подборка мне понравилась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62728



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
"Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу из-за низкой оценки своей племянницы
"Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить...
Набирающие популярность в сообществах
И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами
И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы...
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 15
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 15
Подборка часов с фантастическим дизайном в стиле Hi-tech и Cyberpunk
Подборка часов с фантастическим дизайном в стиле Hi-tech и Cyberpunk
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Возраст до 30 самый прекрасный

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#дтп#автомобили#автомир#Приколы#собака#Ynews#кино
#Юмор#люди#животные#забавно#позитив#подборка#Прошлое#аварии#в мире#коты
#интересно#история#интересное#картинки#улыбнуло#Жизнь#СССР#США#Еда#новости
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Мистические загадки Эрмитажа Мистические загадки Эрмитажа 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения Поразительные фото – позитивные и грустные, которые помогут чуть больше узнать о мире Поразительные фото – позитивные и грустные, которые помогут чуть больше узнать о мире Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было

На что жалуетесь?

Вернуться