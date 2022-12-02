Необъяснимая мистика современных будней

Случается, что самые обычные совпадения, с которыми сталкивается каждый из нас, заставляют поверить в магию даже самого закоренелого циника.
Наушники причудливо сложились в скрипичный ключ. Видимо, парень слушает что-то действительно достойное.
Это не замысловатая прическа статуи. В таком неожиданном месте дикие пчелы решили обустроить свое гнездо.
Уж я-то знаю.
Точнее не попасть.
Никто не отсек несчастному половину головы. Просто поварской колпак точь-в-точь совпал с оттенком неба.
Если очень хочешь жить, то приспособишься расти даже в таком неожиданном месте как столб.
Тату очень похоже на тень от стрекозы. Даже на взгляд настоящего насекомого.
Полоска на шее пса идеально вписалась в пенную кромку волны.
Когда твой избранник словно воплощение девчачьих грез.
А просто тонущая в тумане вершина телебашни.
Мама ухитрилась пронумеровать своих малышей.
Табличка с указателем точно для этого случая. А еще загадочнее тот факт, что небесная странница решила показаться на небосводе при свете дня.
Источник:
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Я так понимаю, что аффтар из-за кампутьира не вылезает, на улицу не ходит...