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40 необычных вещей, которые существуют на самом деле

40 необычных вещей, которые существуют на самом деле

Автор:
18 июля 2023 09:12
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вещь   интересное   магазин   необычное   покупки   товар   
2705
41

Помните причудливый ассортимент "магазина на диване"? Чудо-швабры, пледы с рукавами, устройства для похудения. Сегодня нам не нужно смотреть телевизор, чтобы найти подобные "сокровища". Достаточно оказаться на просторах интернета!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещь   интересное   магазин   необычное   покупки   товар   
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15  комментариев
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Таких людей нужно изолировать от общества

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5k
Robin 8 минут назад
Безбумажные полотенца...
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204
Andrews32 Полчаса назад
НИЧЕГО для того самого НИКТО
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183
iskra Час назад
Я надеюсь, что шахматы в кольце хотя бы магнитные. И к ним пинцет прилагается.
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254
София Час назад
34. Я на новый год такие ложки делаю, только из теста. Можно икру положить или рыбу.
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160
Степан Серёгин 2 часа назад
Вопрос адекватности дизайнеров оставим за скобками.
Но ведь находятся дебилы, которые ЭТО покупают...
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Не поверите, есть люди которые пользуются ими !!!
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Fuchsia

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