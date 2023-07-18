40 необычных вещей, которые существуют на самом деле

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Помните причудливый ассортимент "магазина на диване"? Чудо-швабры, пледы с рукавами, устройства для похудения. Сегодня нам не нужно смотреть телевизор, чтобы найти подобные "сокровища". Достаточно оказаться на просторах интернета!
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3. Микробиолог Рауль Кано восстановил дрожжи, которые были в янтаре в течение 25 миллионов лет. Затем он основал пивоваренный завод, который использует те же виды дрожжей для пива
14. В одном из институтов Нидерландов студентам предлагают лечь в могилу и подумать о важном в жизни
19. Существует фильм ужасов "Шина". Он рассказывает об автомобильной покрышке, которая ожила и стала убивать людей при помощи телекинеза
23. "Пожалуйста, не облизывайте стены. Региональный департамент здравоохранения предупреждает: это негигиенично и может представлять опасность для здоровья".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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