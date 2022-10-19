17 счастливчиков, умудрившихся сорвать на барахолке настоящий куш за сущие копейки

В наши дни что-либо купить проще простого. Выбрать нужный товар можно даже сидя на диване. Но ни маркетплейсы, ни гипермаркеты и ТЦ не сравнятся со старыми добрыми барахолками. В этих уютных местах, будь то лавки на улице или небольшие магазины, можно найти то, чего не предложит ни один современный продавец.

Невероятно красивое тройное зеркало