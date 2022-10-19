17 счастливчиков, умудрившихся сорвать на барахолке настоящий куш за сущие копейки

Герои подборки, представленной ниже — настоящие счастливчики, которые нашли на барахолке кое-что очень нужное и купили это практически за бесценок.
В наши дни что-либо купить проще простого. Выбрать нужный товар можно даже сидя на диване. Но ни маркетплейсы, ни гипермаркеты и ТЦ не сравнятся со старыми добрыми барахолками. В этих уютных местах, будь то лавки на улице или небольшие магазины, можно найти то, чего не предложит ни один современный продавец.
Невероятно красивое тройное зеркало
Я добавила огней и искусственный плющ, чтобы сделать его более волшебным.
Ложный садовый аллигатор. Выглядит устрашающе
Его помещают туда, где стекает вода.
Необычные кресло и пуфик. Выглядит очень круто
Нашёл эту булавку с изображением божьей коровки из 18-каратного золота и бриллиантов за 3 доллара
Брошь-черепаха из 14-каратного и дымчатого топаза, заплатил 30 долларов на барахолке
Одна из моих любимых находок — шкатулка для украшений в виде улитки
Подобрал этот винтажный грибовидный пуфик для своего друга
В этой лампе плавают рыбки
Щипцы для салата
Удобное кресло яйцеобразной формы
Флакон для духов, который выглядит как произведение искусства
Эта мини-палатка раньше стояла в витрине магазина как макет, а потом я нашла её на барахолке
Теперь здесь спит кот. Он явно оценил эту покупку по достоинству!
Я нашёл эту лампу за 15 долларов
Стул в форме руки 1970-х годов
Покупка идеально вписывается в интерьер комнаты.
Стол в виде стопки книг
Кольцо с секретным отделением
Огромные столовые приборы. Собака для сравнения
Источник:
АНТИФИШКИ
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