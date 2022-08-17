19 прикольных штуковин, которые специально были созданы для того, чтобы разорять наш кошелёк

В этом мире существует там много удивительных вещей, о наличии которых мы даже не догадываемся. Производители постоянно стараются создать товары, способные завладеть вниманием покупателей, ведь только так можно удержаться на рынке и обойти конкурентов. Многим удаётся добиться поставленных задач и выставить на полки реальных и интернет-магазинов невероятно притягательные и крутые штуки, которыми сразу же хочется завладеть.

Надувной танк