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19 прикольных штуковин, которые специально были созданы для того, чтобы разорять наш кошелёк

19 прикольных штуковин, которые специально были созданы для того, чтобы разорять наш кошелёк

Автор:
17 августа 2022 09:06
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   в мире   покупка   прикольно   товар   фото   штуковина   
3891
20

Глядя на них, рука сама тянется за кошельком, ведь теперь есть чёткое убеждение, что прожить без этой вещицы хотя бы один день точно не получится. Ниже представлены примеры таких штуковин.

В этом мире существует там много удивительных вещей, о наличии которых мы даже не догадываемся. Производители постоянно стараются создать товары, способные завладеть вниманием покупателей, ведь только так можно удержаться на рынке и обойти конкурентов. Многим удаётся добиться поставленных задач и выставить на полки реальных и интернет-магазинов невероятно притягательные и крутые штуки, которыми сразу же хочется завладеть.


Надувной танк

×
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Джакузи в виде игровой приставки

Нетрудно представить, как обрадовался бы такой покупке любитель игр. Это же настоящее волшебство обзавестись таким необычным и полезным приспособлением.


Забавная кружка для ценителей всего яркого


Ванна для тех, кто находится во френдзоне


Подушка-паук — идеальный подарок для человека, который не страдает арахнофобией

Плюшевый паучок может выступать в качестве подушки или обыкновенной игрушки. Он вызовет только положительные эмоции и нисколько не напугает.


Серьги в виде люстры со свечами — необычно и элегантно


Подставка для кухонных ножей


Игрушка для собаки, которая поднимет настроение вам и окружающим людям


Оригинальный магнитный топорик для крепления записок


Прикроватный светильник


Устройство, которое поможет быстро и эффектно помыть машину


Ваши котики скажут вам спасибо за возможность неограниченных прогулок

Эта штука обеспечит вашему котику безопасные прогулки. Он сможет вдоволь подышать свежим воздухом и понаблюдать за событиями, происходящими на улице.


Солонка и перечница, которые выглядят как морские свинки

Если вам не хватает уединения, то такая штука поможет решить эту проблему

Вкусняшка на миллион

Крутое одеяло в виде ската — для любителей морской тематики

Лампа для поклонников вселенной Marvel

Часы в виде динамита — такие точно не дадут проспать работу

Вертикальные шахматы. Сыграем?

Отличный вариант игры для тех, кто не любит подолгу сидеть на одном месте. Также такие шахматы станут прекрасным украшением любого дома. Вы только посмотрите, ведь это почти картина!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   в мире   покупка   прикольно   товар   фото   штуковина   
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22  комментария
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5k
Интерактивный Конвертер 2 часа назад
Прикольная штуковина, которая специально была создана для того, чтобы разорять наш кошелёк - это ЖЕНЩИНА.
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4
Дмитрий Бояринцев 14 минут назад
Вертикальные шахматы - огонь!
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2k
cnob7 37 минут назад
светильник с лицехватом - топ. остальное -гуано на любителя
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439
Александр Зотов 45 минут назад
лампа прикольная; палатка для котанов интересная, но они любят шариться по территории, а не сидеть на одном месте; вместо гориллы прикольней бы Шварц в образе терминатора смотрелся бы, с поднятым большим пальцем)
часы в виде динамита забавные, главное их в багаж с собой не брать


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29k
BuG Час назад
Надо было в виде Т-800
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244k
Chasoslov Час назад
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5k
Dictator Час назад
Светильник в виде лицехвата классный!
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100
Jazztreb Dictator 45 минут назад
Страшноватый
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13k
Kristian Час назад
А теперь ссылки в студию, где это можно купить на Али
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27k
Vazari Час назад
А чем классические настенные шахматы не угодили?
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1k
MPEG-8 Час назад
Забавную кружку для ценителей всего яркого я себе могу позволить, а вот с джакузи в виде приставки придётся продать дом.
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