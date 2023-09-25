FISHKINET
Сообщество Криминал 2177 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
"Меня послали Зевс и Кремль": неадекватный мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС в Петербурге

"Меня послали Зевс и Кремль": неадекватный мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС в Петербурге

Автор:
25 сентября 2023 14:21
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   Экипаж ДПС   колпино   нападение   нож   
1048
1
1

К счастью, автоинспектор не получил угрожающих жизни травм.

Инцидент произошёл сегодня около 10 утра в Колпино на пересечении улиц Анисимова и Оборонной. На записи с камеры наружного наблюдения видно, что нападение произошло без всякой причины. Выходившие из служебной машины сотрудники ДПС даже не успели обратить внимание на подбегающего к ним человека.

Нападавший налетел на одного из полицейских со спины и нанёс несколько ударов ножом. Полученные инспектором ДПС травмы оказались на настолько серьёзными, какими бы могли быть, и полицейский сумел отбиться от неадекватного мужчины. Как сообщает издание "Фонтанка", при задержании преступник кричал, что его послали Зевс и Кремль.

Сообщается, что задержанный 35-летний уроженец Ленинградской области пока не может внятно объяснить мотивы своего поступка. Находился ли он под воздействием каких-либо наркотиков, пока тоже неизвестно. Против него возбуждено дело по ст. 217 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Что касается пострадавшего лейтенанта полиции, то он получил травмы средней степени тяжести. Его жизни ничего не угрожает, но медики решили оставить его в больнице из-за полученного в область шеи ранения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   Экипаж ДПС   колпино   нападение   нож   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Тайный союз Кремля и Зевса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 40 минут назад
Люлей ему надеюсь нормально вкатили... А то вообще реально какой то неадекват. Посадят в дурку да и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
..: Атеист :.. Час назад
"его послали Зевс и Кремль."
ТА НЕЕЕ!!! чуть буквами ошибся. его послали... в ЗеКи )))

Теперь будет время обдумать куда, кто и зачем его послал..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

174104



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кошки - мамы
Кошки - мамы
Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки
Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки
Набирающие популярность в сообществах
На реке Амур
На реке Амур
Работы художника Геннадия Кириченко
Работы художника Геннадия Кириченко
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#СССР#ДТП#аварии#Россия#Санкт-Петербург#Автовсячина
#история#люди#забавно#автомир#кино#факты#фильм#сарказм
#в мире#машина#интересно#Прикол#Юмор#авто аварии#полиция#США
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились "Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков "Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у... Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда

На что жалуетесь?

Вернуться