"Меня послали Зевс и Кремль": неадекватный мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС в Петербурге

Инцидент произошёл сегодня около 10 утра в Колпино на пересечении улиц Анисимова и Оборонной. На записи с камеры наружного наблюдения видно, что нападение произошло без всякой причины. Выходившие из служебной машины сотрудники ДПС даже не успели обратить внимание на подбегающего к ним человека.



Нападавший налетел на одного из полицейских со спины и нанёс несколько ударов ножом. Полученные инспектором ДПС травмы оказались на настолько серьёзными, какими бы могли быть, и полицейский сумел отбиться от неадекватного мужчины. Как сообщает издание "Фонтанка", при задержании преступник кричал, что его послали Зевс и Кремль.