"Меня послали Зевс и Кремль": неадекватный мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС в Петербурге

К счастью, автоинспектор не получил угрожающих жизни травм.
Инцидент произошёл сегодня около 10 утра в Колпино на пересечении улиц Анисимова и Оборонной. На записи с камеры наружного наблюдения видно, что нападение произошло без всякой причины. Выходившие из служебной машины сотрудники ДПС даже не успели обратить внимание на подбегающего к ним человека.
Нападавший налетел на одного из полицейских со спины и нанёс несколько ударов ножом. Полученные инспектором ДПС травмы оказались на настолько серьёзными, какими бы могли быть, и полицейский сумел отбиться от неадекватного мужчины. Как сообщает издание "Фонтанка", при задержании преступник кричал, что его послали Зевс и Кремль.
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Сообщается, что задержанный 35-летний уроженец Ленинградской области пока не может внятно объяснить мотивы своего поступка. Находился ли он под воздействием каких-либо наркотиков, пока тоже неизвестно. Против него возбуждено дело по ст. 217 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Что касается пострадавшего лейтенанта полиции, то он получил травмы средней степени тяжести. Его жизни ничего не угрожает, но медики решили оставить его в больнице из-за полученного в область шеи ранения.
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ТА НЕЕЕ!!! чуть буквами ошибся. его послали... в ЗеКи )))
Теперь будет время обдумать куда, кто и зачем его послал..