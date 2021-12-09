"Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков

Смуглым товарищам не понравилось, что их желтый грузовик пытаются увезти на эвакуаторе. Торговцы вступили в драку.
Похоже, бородачи в любой стране ведут себя одинаково, и когда речь заходит о выполнении закона, начинают огрызаться. В Дарницком районе Киева прямо посреди улицы на группу коммунальщиков напали вооруженные ножами люди. С криками и прискоками они пытались остановить погрузку на эвакуатор торгового желтого грузовичка.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика и сцены жестокости!
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При этом разрешения на торговлю у агрессивных товарищей, разумеется, не было, а коммунальщикам от нападавших пришлось отбиваться всем, что нашлось под рукой. Мужчины восточной внешности были чрезвычайно расстроены действиями сотрудников службы благоустройства города, и прибывшие на разборки правоохранители объяснили собственникам транспортного средства, что они не правы.
В результате грузовик все равно увезли, а четырех нападавших задержали. В СМИ сообщают, что собственники, торговавшие тут шаурмой, уже получали предписание убрать торговую точку собственными силами, но они, как водится, проигнорировали предупреждение.
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Их такими овцетрахи старшие дома воспитывают
Ну не порезал. Мамой клялся. Товарищи, какие есть идеи насчёт его мамы?
Ведь с этими обезьянами нельзя по-другому- не понимают чурбаны иначе!
По мне так каждому приезжему нужно приставить наблюдателя, что бы следить за ассимиляцией (для пустоголовых, любящих утрировать, я имею в виду принцип работы с условно или досрочно освобожденными). Пусть приходят на беседу, отчитываются. Нарушил закон? Уехал домой. Не смог принять новые реалии жизни в другом обществе? Уехал домой.
Я не хочу видеть подобного у себя в городе. Мой дом, а в своем доме свои правила.