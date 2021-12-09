"Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков

При этом разрешения на торговлю у агрессивных товарищей, разумеется, не было, а коммунальщикам от нападавших пришлось отбиваться всем, что нашлось под рукой. Мужчины восточной внешности были чрезвычайно расстроены действиями сотрудников службы благоустройства города, и прибывшие на разборки правоохранители объяснили собственникам транспортного средства, что они не правы.