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"Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков

"Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 11:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бородачи   видео   демонтаж   драка   киев   нападение   нож   
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Смуглым товарищам не понравилось, что их желтый грузовик пытаются увезти на эвакуаторе. Торговцы вступили в драку.

Похоже, бородачи в любой стране ведут себя одинаково, и когда речь заходит о выполнении закона, начинают огрызаться. В Дарницком районе Киева прямо посреди улицы на группу коммунальщиков напали вооруженные ножами люди. С криками и прискоками они пытались остановить погрузку на эвакуатор торгового желтого грузовичка.


При этом разрешения на торговлю у агрессивных товарищей, разумеется, не было, а коммунальщикам от нападавших пришлось отбиваться всем, что нашлось под рукой. Мужчины восточной внешности были чрезвычайно расстроены действиями сотрудников службы благоустройства города, и прибывшие на разборки правоохранители объяснили собственникам транспортного средства, что они не правы.


В результате грузовик все равно увезли, а четырех нападавших задержали. В СМИ сообщают, что собственники, торговавшие тут шаурмой, уже получали предписание убрать торговую точку собственными силами, но они, как водится, проигнорировали предупреждение.

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Метки: бородачи   видео   демонтаж   драка   киев   нападение   нож   
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28  комментариев
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3k
Urlauber 2 часа назад
Ублюдки нетрадиционной национальности везде одинаковые….
Их такими овцетрахи старшие дома воспитывают
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8k
Позитив 5 минут назад
жаль менты не пристрелили черных тварей!!!!
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3k
Иван Полчаса назад
С Москвой перепутали, с кем не бывает.
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6k
Pravednik84 52 минуты назад
Ну там было не "зарэжу", а "сча порэжу", что не сильно меняет ситуацию.
Ну не порезал. Мамой клялся. Товарищи, какие есть идеи насчёт его мамы?
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26k
Григорий 54 минуты назад
"Мамой клянус - зарэжу!" , ну давай, отвечай за слова. Мамой ведь поклялся. Или тебе на маму плевать?
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62k
parallax 58 минут назад
Вот когда джамшуты со своим аульным менталитетом пролезут в органы власти, то в стране наступит полный аут. И ведь дело идёт именно к тому.
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5k
Echo Час назад
Там походу шаурмячную вместе с поваром увезли
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949
eBulldog Час назад
Куда вот все это делось?! Почему теперь так нельзя? Правильный чурка должен знать сое место

Ведь с этими обезьянами нельзя по-другому- не понимают чурбаны иначе!
Ссылка youtu.be
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7k
Влад Час назад
грёбаные саламы
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281
Гарик Шахназаров Влад Час назад
это грузины
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5k
Sanar 2 часа назад
Да ладно и вна Украине тоже? А то "братья хохлы" так радуются когда чурковые у нас беспределят.
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281
Гарик Шахназаров Евгений Час назад
это верно. в Украине, в основном, всех пялит правительство и бывшие зеки в погонах.
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1k
Fiverknot 2 часа назад
А за ножи и угрозы разве они не могут присесть?
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8k
Ivan 2 часа назад
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26k
Vazari 2 часа назад
Грузины, между прочим. У них с хохлами же дружба, любовь и поцелуи в десны.
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5k
Максим 2 часа назад
Неужели на всё один ответ? Нужно напасть, избить или убить? Это глупость или правда не понимают, что из одной проблемы создают массу и уже куда более серьезных.
По мне так каждому приезжему нужно приставить наблюдателя, что бы следить за ассимиляцией (для пустоголовых, любящих утрировать, я имею в виду принцип работы с условно или досрочно освобожденными). Пусть приходят на беседу, отчитываются. Нарушил закон? Уехал домой. Не смог принять новые реалии жизни в другом обществе? Уехал домой.
Я не хочу видеть подобного у себя в городе. Мой дом, а в своем доме свои правила.
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