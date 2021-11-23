В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба

К счастью, обошлось без жертв. А напавший долгие годы будет "развлекаться" в другом месте. За решеткой.
Ночью 21 ноября охранник ночного клуба в Краснодаре смертельно обидел таджика, не впустив его в увеселительное заведение. Мигрант долго пытался выяснить, почему не прошёл фейсконтроль, уговаривал впустить и скандалил, но охранник оказался непреклонен. В итоге раздосадованный танцор диско всё же ушел, и конфликт, казалось, был исчерпан.
Но примерно через полчаса кишлачный тусовщик вернулся с ножом и напал на охранника со спины, вонзив лезвие ему в шею. К счастью, нож оказался небольшим и не задел сонную артерию.
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После подлого нападения мигрант сразу убежал. Но не далеко. Спустя сутки 25-летнего гражданина Таджикистана задержали на территории Динского района. Теперь-то любитель танцев попляшет.
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Я не призываю делать различия между людьми, но если мигрант совершил преступление, то к инкриминируемой статье ему необходимо добавлять еще одну, что бы не казалось, что в любой момент можно сбежать на родину, там отсидеться и потом вернуться с новыми документами.
Возможны лишь два варианта:
1) Вообще
2) В общем
Простите за занудство и минутку орфографии)
Да и в том,что надолго присядет сильно сомневаюсь...
1. Перед тем, как заехать в РФ работать, учишь язык (необходимый минимум, законы, и что-то типа культуроведения).
2. Сдаешь экзамен, проходишь проверку на криминал - получаешь "триколоркард".
3. Приезжаешь работать.
4. Нарушил закон - "триколоркард" оннулируется, отсидел/заплатил штраф - выезжаешь на родину.
Просто сразу отлавливать, в самолёт и без парашютов сбрасывать.
Глядишь, популяция белых медведей скажет спасибо, как и все благодарные Россияне.