В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба

Ночью 21 ноября охранник ночного клуба в Краснодаре смертельно обидел таджика, не впустив его в увеселительное заведение. Мигрант долго пытался выяснить, почему не прошёл фейсконтроль, уговаривал впустить и скандалил, но охранник оказался непреклонен. В итоге раздосадованный танцор диско всё же ушел, и конфликт, казалось, был исчерпан.

Но примерно через полчаса кишлачный тусовщик вернулся с ножом и напал на охранника со спины, вонзив лезвие ему в шею. К счастью, нож оказался небольшим и не задел сонную артерию.