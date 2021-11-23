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В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба

В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 12:51
Сообщество : Криминал
Метки: видео   клуб   краснодар   мигрант   нападение   нож   
1541
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К счастью, обошлось без жертв. А напавший долгие годы будет "развлекаться" в другом месте. За решеткой.

Ночью 21 ноября охранник ночного клуба в Краснодаре смертельно обидел таджика, не впустив его в увеселительное заведение. Мигрант долго пытался выяснить, почему не прошёл фейсконтроль, уговаривал впустить и скандалил, но охранник оказался непреклонен. В итоге раздосадованный танцор диско всё же ушел, и конфликт, казалось, был исчерпан.


Но примерно через полчаса кишлачный тусовщик вернулся с ножом и напал на охранника со спины, вонзив лезвие ему в шею. К счастью, нож оказался небольшим и не задел сонную артерию.

После подлого нападения мигрант сразу убежал. Но не далеко. Спустя сутки 25-летнего гражданина Таджикистана задержали на территории Динского района. Теперь-то любитель танцев попляшет.

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Метки: видео   клуб   краснодар   мигрант   нападение   нож   
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5k
Максим Час назад
Знаете, меня вот удивляет, а почему бы мигрантам не ужесточить наказание. Ведь если человек едет в страну с преступными намерениями это должно как-то квалифицироваться?
Я не призываю делать различия между людьми, но если мигрант совершил преступление, то к инкриминируемой статье ему необходимо добавлять еще одну, что бы не казалось, что в любой момент можно сбежать на родину, там отсидеться и потом вернуться с новыми документами.
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770
Алексей Скузлов 38 секунд назад
Откуда берётся это "Вообщем"!!
Возможны лишь два варианта:
1) Вообще
2) В общем
Простите за занудство и минутку орфографии)
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198
Аккаунт удален 3 минуты назад
типичное поведение всех чурок/хачей - напасть исподтишка и убежать. это мужской поступок, ведь если ты выйдешь лицом к лицу на кулаках - ты не мужик
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12
Nik 11 минут назад
Граждане Таджикистана, почему по приезду в Россию, многие из вас, становятся мразями ? Если вы думаете ( если есть чем), что вас и дальше будет отмазывать диаспора - то, это зря. Россия - это не Европа - терпение закончится. Убежать успеют не все " горячие парни"......))
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17k
nobody® 13 минут назад
Хороший товарищ спортсмена очерняет кавказцев. Видали?
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15k
ВОВЧЕГ 13 минут назад
Мерзкий обоссышь, как всегда в своем репертуаре с ножом и со спины и странно, что не толпой.
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1k
Лёха 14 минут назад
Так таджик или кавказец? Вы уже определитесь.
Да и в том,что надолго присядет сильно сомневаюсь...
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17k
Serg2001 15 минут назад
Получается охранник с риском для жизни и здоровья выполнил свой долг. Не допустил проникновение отмороженного неадеквата в ночной клуб. По хорошему хозяева клуба с благодарностью должны взять на себя все расходы на лечение и восстановление такого сотрудника.
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1k
Укротитель 6огдашек 19 минут назад
Как говорится, отомстил на свою голову
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2k
Андрей Евтушенков 22 минуты назад
И как тут не называть национальность!?? - это ЧУРКА, ЧЕБУПЕЛИ, СРАНОЕ КИШЛАЧНОЕ ОТРОДИЕ
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3k
Нескучный сад Полчаса назад
На всякий случай информирую (чтобы комментаторы не попадали в неудобное положение): Таджикистан не Кавказ. Таджикистан - это Азия. При этом, конечно, обидчивые муслимы по своей сути.
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424
Dimon Нескучный сад 16 минут назад
Ок. Общий вид мусульмане (М). М с Кавказа - семейство черно...Пых, М из Средней Азии - семейство чуркообразных, М из Ближнего Востока - семейство бармалеев. Так нормально?
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−8
Олег Лукойский Полчаса назад
трусливый шакал, со спины, ножом... и убежал
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−36
User_1843265 Полчаса назад
Так отмороженный кавказ или темный таджик ?
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18k
sanchesS80 36 минут назад
Вот вся суть этих "героев" - ткнуть со спины.
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449
Driver 38 минут назад
Законотворцы, пж-та отправьте это зверье по домам.
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12k
Bill 41 минуту назад
Не знал что "представители Кавказа" происходят из Таджикистана.
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5k
SuperTroll 41 минуту назад
Все что нужно знать о "мигрантах без национальности". Со спины вотнкул нож в шею.... Надеюсь он будет долго сидеть на бутылке
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7k
КОСТЯН 42 минуты назад
Пора начинать создавать резервации для этих аборигенов и выселять всех подальше от цивилизованного общества или пускай дома сидят в своих кишлаках и аулах, Каждая третья новость про черножопую тварь, там зарезала, там убила, там подралась, там ограбила.
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1k
Дмитрий 49 минут назад
Как же это он так с отказом то угадал..
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29k
Fat Lynx 49 минут назад
На сколько же у нас е-бану-тые законотворцы! Как какое го-в-но с Америки тащить, так в добрый путь, а как что стоящее...
1. Перед тем, как заехать в РФ работать, учишь язык (необходимый минимум, законы, и что-то типа культуроведения).
2. Сдаешь экзамен, проходишь проверку на криминал - получаешь "триколоркард".
3. Приезжаешь работать.
4. Нарушил закон - "триколоркард" оннулируется, отсидел/заплатил штраф - выезжаешь на родину.
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12k
Великий Кормчий 58 минут назад
Да посадите уже всех этих мигрантов на пожизненое куда нибудь на Новую Землю.
Просто сразу отлавливать, в самолёт и без парашютов сбрасывать.
Глядишь, популяция белых медведей скажет спасибо, как и все благодарные Россияне.
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