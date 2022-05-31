Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда

От "баварца" остался только обугленный остов.
В ночь на понедельник у дома 30 по бульвару Трудящихся в Колпино загорелся BMW. Сигнал на пульт пожарных поступил в 2.26. Уже спустя 20 минут машину потушили, но авто успело сгореть полностью. Пламя пожара было видно из удаленных домов.
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А так авто выглядело после того, как огонь удалось потушить.
Как видим, машина стояла прямо около подъезда, и в питерских пабликах уверены, что поджог был совершён из мести за неправильную парковку.
А позже в ВК появилось видео с камер наблюдения. На нем можно заметить, что возгорание не случайно. Сейчас поджигателя разыскивают.
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Кстати, помимо БМВ пострадало и другое авто - в группе «Автолюбители Колпино» сообщают, что у стоявшей неподалеку KIA Rio от огня оплавились передний бампер и фара.
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АНТИФИШКИ
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И вот начинается вкапывание столбиков, полусфер ( а потом приезжает Скорая, и вместо того чтоб спокойно встать - раскорячивается в проезде, или люди переезжают - и тоже проблемы, машину не подогнать и не разгрузить/загрузить).
Был бы штраф тысяч в 10 + блокировка платная с реагированием на звонок в течении 30 минут ( не всегда во дворе можно эвакуатором выдернуть тачку) - и никакие столбики не понадобятся, обычно владельцы таких тачек те ещё нищеброды-крохоборы. Может ради разнообразия притащить с Европы что-то удачное ( а у них этот момент отработан очень чётко), а не только гомосятину ?
Белая Приора а145мт. Регион не знаю. Поможешь?
Где чисто - там Подъезд!
- А вообще,наши законы очень либеральны к автохламу и автохамам паркующимся во дворах. Вот в некоторых дворах до сих пор стоят машины с зимы на газонах.
- Автохлам практически невозможно убрать. Вот он стоит и шины спущены и мохом поросший, но целостный. Фиг уберешь. Сначала побегай по управам с заявлением.
А потом эта управа соизволит отработать заявление. Скорее всего найдет хозяина авто и....все. Хозяин не уберет свой автохлам.
Остается один выход. Насильно разукомлектовать автохлам. Разбить окна. Сжечь. И тому подобный криминал и тогда уже оставшийся остов может и уберут.
Вот так вот государство своим бездействием толкает людей на криминал.
Владелец запарковал авто с номерами.
Заболел, уехал, умер....
Номера могли исчезнуть в момент стоянки.
Если не мешает, то предъявить владельцу нечего.
Но петушара был непреклонен.
Вот и результат.
Как говорится - не слышишь головой, постучим в печень