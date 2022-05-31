Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда

В ночь на понедельник у дома 30 по бульвару Трудящихся в Колпино загорелся BMW. Сигнал на пульт пожарных поступил в 2.26. Уже спустя 20 минут машину потушили, но авто успело сгореть полностью. Пламя пожара было видно из удаленных домов.



