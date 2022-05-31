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Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда

Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда

Автор:
31 мая 2022 09:07
Сообщество : Автомир
Метки: Поджог   авто   видео   колпино   месть   отомстил   парковка   пожар   санкт-петербург   
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От "баварца" остался только обугленный остов.

В ночь на понедельник у дома 30 по бульвару Трудящихся в Колпино загорелся BMW. Сигнал на пульт пожарных поступил в 2.26. Уже спустя 20 минут машину потушили, но авто успело сгореть полностью. Пламя пожара было видно из удаленных домов.


А так авто выглядело после того, как огонь удалось потушить.



Как видим, машина стояла прямо около подъезда, и в питерских пабликах уверены, что поджог был совершён из мести за неправильную парковку.



А позже в ВК появилось видео с камер наблюдения. На нем можно заметить, что возгорание не случайно. Сейчас поджигателя разыскивают.

Кстати, помимо БМВ пострадало и другое авто - в группе «Автолюбители Колпино» сообщают, что у стоявшей неподалеку KIA Rio от огня оплавились передний бампер и фара.


Источник:

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Метки: Поджог   авто   видео   колпино   месть   отомстил   парковка   пожар   санкт-петербург   
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41  комментарий
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25k
Киры4 Час назад
За КИА обидно.
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9k
GRuslan 3 минуты назад
Надеюсь поджигателя ищут что бы выразить благодарность. Задолбали эти хозяева жизни.
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3k
вася васильев 13 минут назад
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23k
Matrosskin Полчаса назад
Потому что полное бездействие, а вернее - даже отсутствие органа власти, которое должно на это реагировать. Мы как-то пытались убрать криво запаркованную машину , мешающую проезду во дворе. Проехать было можно, но прям ювелирно. Всем насрать. Полиция посылает в ГИБДД, те вроде как принимают, но уходит вникуда, Комитету по благоустройству и содержанию ( или как-то так называется. который вроде как должен следить) - аналогично. Кстати, в той тачке через два дня труп водителя нашли, выяснилось что это было такси, и пассажиры зарезали водителя и отогнали машину в первый попавшийся двор, и что-то мне подсказывает - раскрыть проще было бы, если сразу бы отреагировали, а не через три дня...
И вот начинается вкапывание столбиков, полусфер ( а потом приезжает Скорая, и вместо того чтоб спокойно встать - раскорячивается в проезде, или люди переезжают - и тоже проблемы, машину не подогнать и не разгрузить/загрузить).
Был бы штраф тысяч в 10 + блокировка платная с реагированием на звонок в течении 30 минут ( не всегда во дворе можно эвакуатором выдернуть тачку) - и никакие столбики не понадобятся, обычно владельцы таких тачек те ещё нищеброды-крохоборы. Может ради разнообразия притащить с Европы что-то удачное ( а у них этот момент отработан очень чётко), а не только гомосятину ?
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Все правильно сделал, надеюсь не найдут. Говномесы все равно иначе не понимают.
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4k
Lost Полчаса назад
Больше, Д. АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 1977 года рождения, так ставить машину не будет, и да вся битая в круг была... никого не жалко.
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259
Misanthrop75 Lost 6 минут назад
Ты знаешь, как определить владельца авто?
Белая Приора а145мт. Регион не знаю. Поможешь?
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2k
веселый просто 37 минут назад
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1k
Леший 37 минут назад
у нас перед парадной 2 машины помещались...проехал несколько раз парктрон и прилетели штрафы по 5 т.р....теперь места свободны
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259
Misanthrop75 Леший 5 минут назад
"Паркон"
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5k
Denis Cudreacov 40 минут назад
Поделом вору и мука
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84
Карл 47 минут назад
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23k
Ватаку Накомоде 50 минут назад
Ну хоть владельца не расчленили))
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9k
Юрий 52 минуты назад
Это беха от стыда сгорела за содеянное.
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1k
Sergius SPb 57 минут назад
- Радикально. Может сначала яйцо или кирпич? Или это уже было?
- А вообще,наши законы очень либеральны к автохламу и автохамам паркующимся во дворах. Вот в некоторых дворах до сих пор стоят машины с зимы на газонах.
- Автохлам практически невозможно убрать. Вот он стоит и шины спущены и мохом поросший, но целостный. Фиг уберешь. Сначала побегай по управам с заявлением.
А потом эта управа соизволит отработать заявление. Скорее всего найдет хозяина авто и....все. Хозяин не уберет свой автохлам.
Остается один выход. Насильно разукомлектовать автохлам. Разбить окна. Сжечь. И тому подобный криминал и тогда уже оставшийся остов может и уберут.
Вот так вот государство своим бездействием толкает людей на криминал.
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30k
Игорь 58 минут назад
Какой поджёг? Очевидно же - что проводка говно в этих ваших БМВ...
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8k
krivsan 59 минут назад
парадный и лестница -это святое,мудак на немецком авто не из Питера,я так думаю
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2k
Vad Час назад
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14k
Совранский Час назад
Ну зачем так сразу?) для начала, Волгоградского варианта хватило бы)
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10k
кот базилий Час назад
Хороший урок для быдла, запоминай "крутизна крученая"
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44k
SinigamiRuuk Час назад
Жаль только других чуть задело.
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39k
Aleksandr Час назад
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1k
GROMOZEKA Час назад
Наверняка этому петушаре не раз говорили, чтобы свое ведро не парковал там.
Но петушара был непреклонен.
Вот и результат.
Как говорится - не слышишь головой, постучим в печень
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