В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание

Как сообщают СМИ, от ранения пенсионера спасла плотная куртка. Ее нож продырявил, а до тела не достал. "Дожили, сделать замечание нельзя!" - возмущаются воронежцы.





В соцсетях, обсудив этот инцидент, некоторые заметили, что сейчас лучше вообще молчать - дольше проживешь. А вы с этим согласны, уважаемые фишкяне?



