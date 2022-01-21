FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5567 постов • 828 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание

В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   замечание   нападение   нож   пенсионер   реакция соцсетей   
2028
4
1

Молодой человек справил малую нужду во дворе дома, что не укрылось от бдительных глаз пенсионера. Он сделал парню замечание, и чуть не получил ножом под ребра.

Камеры наблюдения зафиксировали кульминацию скандала, который произошел 17 января в 16:15 возле дома №111 по Ленинскому проспекту. В ролике видно, как к мужчине подходит молодой человек и через время достает нож.

Как сообщают СМИ, от ранения пенсионера спасла плотная куртка. Ее нож продырявил, а до тела не достал. "Дожили, сделать замечание нельзя!" - возмущаются воронежцы.


В соцсетях, обсудив этот инцидент, некоторые заметили, что сейчас лучше вообще молчать - дольше проживешь. А вы с этим согласны, уважаемые фишкяне?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   видео   замечание   нападение   нож   пенсионер   реакция соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
sanchesS80 2 часа назад
Ну и чего? Дело уголовное возбудили?
А то у нас на голую жопу быстрее дела возбуждаются, чем на угрозу убийством с применением оружия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
Tim_G 8 минут назад
Конечно лучше молчать... Молча залить перцовкой и пусть сцыт себе..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий Полчаса назад
Раньше 4 года давали только за ношение ножа в кармане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 38 минут назад
Тварь найди обязательно. Надеюсь в уголовном розыске ему объяснят, что не хорошо в людей ножом тыкать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай 52 минуты назад
Эх 2 годика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
too_big 57 минут назад
животное [мат]!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow Час назад
Хорошо собачкой быть
Хорошо быть кискою:
Где хочу - покакаю,
Где хочу - пописяю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
hebpat 2 часа назад
до 11 лет может за махание ножичком получить, как никак покушение на убийство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−23
KARUSEL 2 часа назад
Ну а хуле, путинская россия, ё,пта!
Теперь каждый чабан считает себя местным, и правильным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Опаньки 2 часа назад
что должно быть за душой и в прошлом человека, чтобы он просто за замечание с такой легкостью мог пойти на преступление такой опасности...
такие животные просто должны заниматься сельским хозяйством причем в качестве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68
eutace 2 часа назад
уголовное наказание будет самым то, что надо. Ну а если бы у пенсионера был сын, то думаю ему не надо объяснять как поступить по-мужски... как минимум тоже продырявить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ЦСКА 2 часа назад
Работа полиции: Отследить выродка по камерам и предъявить покушение на убийство! Пусть попробует отмахаться....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммы Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммы В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба Лепота по-нашенски: сноуборд и личный горнолыжный курорт — своими руками Лепота по-нашенски: сноуборд и личный горнолыжный курорт — своими руками Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом "Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков "Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82070



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями
1
125
Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями
Набирающие популярность в сообществах
Что манит туристов к склепам?
2
3
Что манит туристов к склепам?
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
8
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#ватермарк#люди#СССР#аварии#автомобили#автомир#Россия#дети
#фото#факты#история#Ynews#кино#дтп#милота#спорт#в мире#забавно
#животные#прикол#интересное#Приколы#подборка#авто аварии#картинки#Реакция#фильм#истории

На что жалуетесь?

Вернуться