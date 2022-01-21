В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание

Молодой человек справил малую нужду во дворе дома, что не укрылось от бдительных глаз пенсионера. Он сделал парню замечание, и чуть не получил ножом под ребра.
Камеры наблюдения зафиксировали кульминацию скандала, который произошел 17 января в 16:15 возле дома №111 по Ленинскому проспекту. В ролике видно, как к мужчине подходит молодой человек и через время достает нож.
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Как сообщают СМИ, от ранения пенсионера спасла плотная куртка. Ее нож продырявил, а до тела не достал. "Дожили, сделать замечание нельзя!" - возмущаются воронежцы.
В соцсетях, обсудив этот инцидент, некоторые заметили, что сейчас лучше вообще молчать - дольше проживешь. А вы с этим согласны, уважаемые фишкяне?
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А то у нас на голую жопу быстрее дела возбуждаются, чем на угрозу убийством с применением оружия.
Хорошо быть кискою:
Где хочу - покакаю,
Где хочу - пописяю
Хорошо быть кискою,
Хорошо собакою.
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю.
Теперь каждый чабан считает себя местным, и правильным.
такие животные просто должны заниматься сельским хозяйством причем в качестве