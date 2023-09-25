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В Нидерландах разъяренные фанаты “Аякса” сначала забросали поле пиротехникой, а затем начали громить арену своего клуба

В Нидерландах разъяренные фанаты “Аякса” сначала забросали поле пиротехникой, а затем начали громить арену своего клуба

Автор:
25 сентября 2023 08:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Нидерланды   аякс   люди   фанаты   футбол   
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Поводом для недовольства стали результаты игры любимой команды.

Матч шестого тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейенордом» был сорван из-за болельщиков амстердамской команды, которые устроили беспорядки на стадионе.

Встречу не стали доигрывать во втором тайме при счете 0:3. Уже в первом тайме игру дважды останавливали из-за брошенных на газон фаеров и пластикового стаканчика. После того как фанаты снова забросали поле фаерами, игру окончательно остановили.


Разочарованные фанаты собрались у главного входа «Йохан Кройф Арены», который был закрыт и который они пытались штурмовать.


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Метки: Видео   Нидерланды   аякс   люди   фанаты   футбол   
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5  комментариев
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32k
MatveiVainrub Час назад
Хутбол фуйле ?! Ханаты !!!
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100
ruslan d Полчаса назад
Никогда этого не пойму , как и драки между фанатами ...
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115
Matias ruslan d Полчаса назад
Это всё конечно и понятно. Но... Cудя по вашим комментариям - вы вообще по жизни ничего не понимаете и всегда задаёте глупые вопросы. "Недоросль" Фонвизина - это не о вас?
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10k
goshan_hmc 58 минут назад
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