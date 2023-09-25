В Нидерландах разъяренные фанаты “Аякса” сначала забросали поле пиротехникой, а затем начали громить арену своего клуба

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Поводом для недовольства стали результаты игры любимой команды.
Матч шестого тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейенордом» был сорван из-за болельщиков амстердамской команды, которые устроили беспорядки на стадионе.
Встречу не стали доигрывать во втором тайме при счете 0:3. Уже в первом тайме игру дважды останавливали из-за брошенных на газон фаеров и пластикового стаканчика. После того как фанаты снова забросали поле фаерами, игру окончательно остановили.
Разочарованные фанаты собрались у главного входа «Йохан Кройф Арены», который был закрыт и который они пытались штурмовать.
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