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Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022

Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022

Автор:
24 декабря 2022 11:10
Сообщество : Спорт
Метки: Аргентина   видео   петиция   фанаты   франция   футбол   чм2022   
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"Это не наши футболисты плохо играли, это у вас судья продажный!" - краткое содержание претензии фанатов французской сборной.

Кстати, тот финальный матч в Катаре судила польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Вот на них-то и катят бочку фанаты, заявляя, что пенальти было нечестное, нарушений просто куча, да и вообще все прихвостни кардинала, одни французы - Д'Артаньяны.


Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте MesOpinions. Она собрала уже больше 200 тысяч подписей. Разгневанные фанаты планируют обратиться с жалобой в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием переиграть финал ЧМ.


Напомним, что Франция потерпела поражение от Аргентины в серии послематчевых пенальти – 2:4. Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3.
Представляете, если вдруг повторят финал ЧМ и Франция опять проиграет... Бггг...

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Метки: Аргентина   видео   петиция   фанаты   франция   футбол   чм2022   
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21  комментарий
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23k
Влад Полчаса назад
Вся сущность запада, они же избранные. Перешибутся.
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12k
Kostick 3 минуты назад
как они не додумались приплести и сюда угнетение бедных негров?
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24k
ПаганецЪ 6 минут назад
Конечно, аргентинцы выиграли нечестно! Ведь в их команде не было негров и гомосеков!
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 минут назад
а то что...НАТОвскую всю шоблу натравят на многострадальную Аргентину?
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42
Евгений Панкратов 15 минут назад
Я конечно не фанат сборной Франции... Но играли они на этом чемпионате, сильнее чем Аргентина. Сколько людей, столько мнений, но думаю без шейхов, финал не обошёлся... Вот и результат такой.
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45k
Максим Т. 19 минут назад
И поле кривое!
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7k
Том Сойер 19 минут назад
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2k
MPEG-8 22 минуты назад
Х... посасут не маленькие.
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9k
GROMOZEKA Полчаса назад
Всё ребятки, поезд ушел.
Принципиально не смотрел ЧМ и финал тоже.
Первый раз в жизни пропустил весь чемпионат.
Но честно, рад за Аргентину и за Месси.
Парни заслужили.
Мои поздравления!
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Ясно что уже все решено и будет как есть. А вот эти все потуги - только позорить себя и страну. ПРОИГРАЛИ - УТРИТЕСЬ !
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7k
Колорад 37 минут назад
Э-х, любят эти гейропейцы все взад-назад делать!
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979
БамбармияКергуду 38 минут назад
ахах. "Судья продажная, казёёёёёл ты!"
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2k
Денис Ануфриев 38 минут назад
а не стоило обижаться что у вас,гейропцев,ЧМ увели
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11k
.Атеист. 45 минут назад
ПИ?СЫ!
Просрали, так признайте, что просрали. Хрена херню творить? Ишь, мля, гордые.
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109
ruslan d 46 минут назад
Ну фанаты могут заявлять все что угодно
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24k
Андрей 48 минут назад
Да соснут эти лягушатники не нагибаясь!
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