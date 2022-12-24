Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022

Кстати, тот финальный матч в Катаре судила польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Вот на них-то и катят бочку фанаты, заявляя, что пенальти было нечестное, нарушений просто куча, да и вообще все прихвостни кардинала, одни французы - Д'Артаньяны.