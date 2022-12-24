Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022

"Это не наши футболисты плохо играли, это у вас судья продажный!" - краткое содержание претензии фанатов французской сборной.
Кстати, тот финальный матч в Катаре судила польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Вот на них-то и катят бочку фанаты, заявляя, что пенальти было нечестное, нарушений просто куча, да и вообще все прихвостни кардинала, одни французы - Д'Артаньяны.
Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте MesOpinions. Она собрала уже больше 200 тысяч подписей. Разгневанные фанаты планируют обратиться с жалобой в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием переиграть финал ЧМ.
Источник:
Напомним, что Франция потерпела поражение от Аргентины в серии послематчевых пенальти – 2:4. Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3.
Представляете, если вдруг повторят финал ЧМ и Франция опять проиграет... Бггг...
Источник:
- "Вы мерзкие твари!": телеведущий "Матч ТВ" пожелал в прямом эфире полякам провала на ЧМ-2022
- Более 120 человек погибли на футбольном матче в Индонезии
- Расстроенный Макрон, ликующий Буэнос-Айрес и мама Месси: хроники чемпионата мира по футболу
- Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя
- Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя"
А то могли сказать, что это именно они счет на табло меняли
Принципиально не смотрел ЧМ и финал тоже.
Первый раз в жизни пропустил весь чемпионат.
Но честно, рад за Аргентину и за Месси.
Парни заслужили.
Мои поздравления!
Просрали, так признайте, что просрали. Хрена херню творить? Ишь, мля, гордые.
Пид.сы!)) Принимать поражение надо достойно! а не ныть.