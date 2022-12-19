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Расстроенный Макрон, ликующий Буэнос-Айрес и мама Месси: хроники чемпионата мира по футболу

Расстроенный Макрон, ликующий Буэнос-Айрес и мама Месси: хроники чемпионата мира по футболу

Автор:
19 декабря 2022 09:05
Сообщество : Спорт
Метки: Макрон   Спорт   видео   катар   месси   победа Аргентины   фанаты   финал чемпионата мира по футболу   футбол   чм-2022   
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В Катаре завершился чемпионат мира по футболу. Сбоная Аргентины по результатам серии пенальти обыграла Францию и стала чемпионом. В нашей подборке - самые яркие моменты финала соревнования и околофутбольные хроники.

Вчера, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» прошёл финальный матч, в котором победу одержала сборная Аргентины. До завершения игры сборная Франции являлась действующим чемпионом мира - команда выиграла золото на мировом первенстве в России в 2018 году. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, в 2006 году они были серебряными призёрами мирового уровня и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

Вчера же был день триумфа сборной Аргентины - команда стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).


Победу ей принесла серия пенальти. В основное время игры команды сыграли с ничьей 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы добавили еще по одному мячу в ворота друг друга, после чего счет стал 3:3.


Аргентина смогла вырваться вперед на 23-й минуте игры. Тогда с пенальти мяч в ворота забил капитан аргентинцев легендарный Лионель Месси. На 36-й минуте Анхель Ди Мария положил еще один гол в французские ворота.


После этого на стадионе началось нечто невообразимое. На поле поздравить Месси с победой выбежала его мама.




А еще одного героя дня , сражавшегося как лев, но проигравшего, утешал президент Франции Макрон, прилетевший в Катар на финальную игру. Килиан Мбаппе реализовал пенальти на 80-й минуте и забил еще один гол на 81-й минуте матча, а после сумел сравнять счёт в пенальти на 118-й минуте. Просто удача в тот день была на стороне Аргентины.



Этой победы ждала вся Аргентина. На улицах Буэнос-Айреса было так:


А это еще один "гол", но уже в раздевалке аргентинской сборной.




А вот в Париже полицейским пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать расстроенных проигрышем фанатов сборной Франции.



А это Ливан - бывшая французская колония. Здесь тоже праздную победу Аргентины.


Президент РФ Путин поздравил лидера Аргентины с победой сборной страны. Глава России позвонил Альберто Фернандесу, чтобы лично пообщаться с президентом латиноамериканской страны.

Политики РФ тоже присоединились к поздравлениям.


А вот украинскому лидеру не повезло - ему не дали выступить с речью перед финальной игрой. Это то самое выступление, которое Зеленсому не разрешило дать в эфир ФИФА.



Впрочем, причём тут Зеленский? Сегодня говорят о лучших футболистах мира - ФИФА раздала награды.


Лучший игрок – Лео Месси

Статус этой номинации зависел от результата финала. Аргентина победила – и Лео забрал приз.


Золотая бутса – Килиан Мбаппе

Этот игрок забил в Катаре 8 голов и, тем самым, побил несколько рекордов. К примеру, кроме него, никто не забивал 4 мяча в финалах чемпионатов мира. Килиан может похвалиться тремя голами в финале ЧМ-2022 и одним - в финале ЧМ-2018.


Лучший вратарь – Эмилиано Мартинес

В четвертьфинале он отбил два удала против Нидерландов, а в финале не дал Коману забить гол.

Лучший молодой игрок – Энцо Фернандес

21-летний полузащитник сделал больше всех касаний (118), точных передач (77) и отборов (10).



По мнению многих спортивных обозревателей, это был очень яркий и невероятно напряженный финал, который несомненно запомнится как игрокам, так и болельщикам. А за кого болели вы, друзья?

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Метки: Макрон   Спорт   видео   катар   месси   победа Аргентины   фанаты   финал чемпионата мира по футболу   футбол   чм-2022   
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6  комментариев
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12k
Kostick 23 минуты назад
политоту то зачем в эту новость приплетать? а футбол был красивым. жаль марадона не дожил до этого дня, очень жаль.
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9k
Antonium 5 минут назад
Автор политику к футболу приплел и старого пердуна зюганова. Можно просто порадоваться за потомков Марадоны. Месси - достойный продолжатель футбольных традиций Аргентины. Заслужили, молодцы!
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10k
MakDag Полчаса назад
Мбаппе забил три в финале, послематчевые пенальти в зачет не идут.
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3k
Radugananebe Полчаса назад
А при чем тут Зеленский? Он перед началом всех мероприятий теперь выступает? Вернее, планирует?
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