Расстроенный Макрон, ликующий Буэнос-Айрес и мама Месси: хроники чемпионата мира по футболу

В Катаре завершился чемпионат мира по футболу. Сбоная Аргентины по результатам серии пенальти обыграла Францию и стала чемпионом. В нашей подборке - самые яркие моменты финала соревнования и околофутбольные хроники.
Вчера, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» прошёл финальный матч, в котором победу одержала сборная Аргентины. До завершения игры сборная Франции являлась действующим чемпионом мира - команда выиграла золото на мировом первенстве в России в 2018 году. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, в 2006 году они были серебряными призёрами мирового уровня и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.
Вчера же был день триумфа сборной Аргентины - команда стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).
Победу ей принесла серия пенальти. В основное время игры команды сыграли с ничьей 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы добавили еще по одному мячу в ворота друг друга, после чего счет стал 3:3.
Аргентина смогла вырваться вперед на 23-й минуте игры. Тогда с пенальти мяч в ворота забил капитан аргентинцев легендарный Лионель Месси. На 36-й минуте Анхель Ди Мария положил еще один гол в французские ворота.
После этого на стадионе началось нечто невообразимое. На поле поздравить Месси с победой выбежала его мама.
А еще одного героя дня , сражавшегося как лев, но проигравшего, утешал президент Франции Макрон, прилетевший в Катар на финальную игру. Килиан Мбаппе реализовал пенальти на 80-й минуте и забил еще один гол на 81-й минуте матча, а после сумел сравнять счёт в пенальти на 118-й минуте. Просто удача в тот день была на стороне Аргентины.
Этой победы ждала вся Аргентина. На улицах Буэнос-Айреса было так:
А это еще один "гол", но уже в раздевалке аргентинской сборной.
А вот в Париже полицейским пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать расстроенных проигрышем фанатов сборной Франции.
А это Ливан - бывшая французская колония. Здесь тоже праздную победу Аргентины.
Президент РФ Путин поздравил лидера Аргентины с победой сборной страны. Глава России позвонил Альберто Фернандесу, чтобы лично пообщаться с президентом латиноамериканской страны.
Политики РФ тоже присоединились к поздравлениям.
А вот украинскому лидеру не повезло - ему не дали выступить с речью перед финальной игрой. Это то самое выступление, которое Зеленсому не разрешило дать в эфир ФИФА.
Лучший игрок – Лео Месси
Статус этой номинации зависел от результата финала. Аргентина победила – и Лео забрал приз.
Золотая бутса – Килиан Мбаппе
Этот игрок забил в Катаре 8 голов и, тем самым, побил несколько рекордов. К примеру, кроме него, никто не забивал 4 мяча в финалах чемпионатов мира. Килиан может похвалиться тремя голами в финале ЧМ-2022 и одним - в финале ЧМ-2018.
Лучший вратарь – Эмилиано Мартинес
В четвертьфинале он отбил два удала против Нидерландов, а в финале не дал Коману забить гол.
Лучший молодой игрок – Энцо Фернандес
21-летний полузащитник сделал больше всех касаний (118), точных передач (77) и отборов (10).
По мнению многих спортивных обозревателей, это был очень яркий и невероятно напряженный финал, который несомненно запомнится как игрокам, так и болельщикам. А за кого болели вы, друзья?
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