Расстроенный Макрон, ликующий Буэнос-Айрес и мама Месси: хроники чемпионата мира по футболу

Вчера, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» прошёл финальный матч, в котором победу одержала сборная Аргентины. До завершения игры сборная Франции являлась действующим чемпионом мира - команда выиграла золото на мировом первенстве в России в 2018 году. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, в 2006 году они были серебряными призёрами мирового уровня и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

Вчера же был день триумфа сборной Аргентины - команда стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).

Победу ей принесла серия пенальти. В основное время игры команды сыграли с ничьей 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы добавили еще по одному мячу в ворота друг друга, после чего счет стал 3:3.