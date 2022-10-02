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Более 120 человек погибли на футбольном матче в Индонезии

Более 120 человек погибли на футбольном матче в Индонезии

Автор:
02 октября 2022 09:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Болельщики   Индонезия   Спорт   видео   игра   матч   погромы   фанаты   футбол   
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Болельщики, недовольные исходом игры, выбежали после матча на поле - и началось...

Вчера вечером, 1 октября, в индонезийском городе Маланга после матча между футбольными командами «Арема» и "Персебайя" произошли беспорядки, жертвами которых стали как минимум 120 человек.


Игра на стадионе "Канджурухан" закончилась со счётом 2:3 в пользу "Песебайя". Недовольные исходом матча болельщики высыпали на поле. Разбушевавшуюся толпу пришлось "успокаивать" слезоточивым газом. Эти меры воздействия от полиции очень не понравились фанатам, и они стали набрасываться на стражей порядка.


Началась давка. Зрители пытались покинуть стадион, толпой ринувшись к выходу. Возникла паника, и обезумевшие болельщики начали бросаться друг на друга, поджигать полицейские машины и другие объекты на стадионе. Тем, кому удалось выйти за пределы стадиона, не хотелось идти домой. Они продолжили громить всё, что попадалось под руку.


Сообщается, что было уничтожено еще восемь полицейских машин, помимо тех, что находились на стадионе.


Игроков «Персебайя» пришлось час удерживать в машине полиции, т.к. на них пытались напасть фанаты сторонники «Аремы».


В результате давки около 180 человек пострадали, а более 120 получили травмы, несовместимые с жизнью. Сообщается, что среди погибших был и пятилетний ребенок.


После случившегося комиссия по правам человека Индонезии призвала проверить работу служб безопасности на местах. К примеру, стало известно, что количество болельщиков на стадионе превышало норму. "Канджурухан" рассчитан на 38 тысяч зрителей, а на матче присутствовало порядка 42 тыс. посетителей.


Кроме этого, на время расследования обстоятельств вчерашних беспорядков будут приостановлены игры индонезийской высшей лиги BRI Liga 1.


Источник:

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Метки: Ynews   Болельщики   Индонезия   Спорт   видео   игра   матч   погромы   фанаты   футбол   
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41  комментарий
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7k
ишты 15 часов назад
"Возникла паника, и обезумевшие болельщики начали бросаться друг на друга, поджигать полицейские машины и другие объекты на стадионе." - как-то очень своеобразно у них паника происходит. 120 трупов...
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18k
Robin Hood 3 часа назад
Без комментариев
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39k
Бабай 3 часа назад
Собственно, за этим болельшики и ходят на стадион. Не футбол же смотреть, бегают какие-то люди в двухстах метрах от тебя, кто такие ХЗ, главное пронести выпивку, дуделки, флаги и орать погромче. По ТВ хоть коментатор скажет кто, куда и зачем. Так что многие получили, что хотели, а кое-кто и больше чем смог вынести.
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7k
Погулять вышел 5 часов назад
Футбол - сплошное разочарование. Еврей, к примеру, никогда не будет играть в футбол принципиально чтобы не разочаровываться.
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3k
Атомный Крот 5 часов назад
"Такой футбол нам не нужен!" (С) Не помню, кто сказал
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1k
Antarez 6 часов назад
Вот это замес
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9k
Dabus 8 часов назад
Индонезия является светским государством, конституция страны гарантирует свободу вероисповедания:

Абсолютное большинство населения более 88 % исповедуют ислам, распространившийся здесь в основном в XIII XVI веках, что делает Индонезию крупнейшим мусульманским государством мира

Христианство распространилось в стране в колониальный период в результате деятельности европейских, главным образом голландских и португальских миссионеров. По состоянию на начало XXI века, его исповедует 8,7 % индонезийцев, 5,7 % из которых являются протестантами и 3 % - католиками.

Около 2 % населения индуисты, большинство которых составляют балийцы, не принявшие в своё время, в отличие от соседних народностей, ислам. Примерно по 1 % приходится на буддистов и конфуцианцев
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13k
Kristian 9 часов назад
В москвабаде помнится только один погиб на манежке.
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14k
ss 9 часов назад
Не зря же слово "болельщик" и слово "больной" имеют один корень...
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237
Бухаю по пятницам 11 часов назад
Индонезия- население 273 млн. Футбол на уровне любительского.
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5k
Administrator 11 часов назад
"Возникла паника, и обезумевшие болельщики начали бросаться друг на друга, поджигать полицейские машины и другие объекты на стадионе."

Во время паники люди немного по другому себя ведут.
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2k
Pill 12 часов назад
Жесть . Жизнь не учит
Ссылка www.youtube.com
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1k
Андриан 12 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Toxictofa 13 часов назад
Фильм вспомнился.
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1k
Денис Ануфриев 13 часов назад
тамада хороший.и конкурсы интересные
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13k
Artem 14 часов назад
Надо срочно запретить футбол... ну или переименовать..
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3k
Vad 14 часов назад
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 14 часов назад
Фанатизм в любой сфере - зло!
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90
Igor Grishaev 14 часов назад
Однако, какие горячие парни
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303
Pi11igrim 14 часов назад
Интересные у них конкурсы...
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1k
Vadim Balabanov 15 часов назад
Уже 174. Большинство от удушья из-за примененного полицией газа.
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