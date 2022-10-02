Более 120 человек погибли на футбольном матче в Индонезии

Вчера вечером, 1 октября, в индонезийском городе Маланга после матча между футбольными командами «Арема» и "Персебайя" произошли беспорядки, жертвами которых стали как минимум 120 человек.

Игра на стадионе "Канджурухан" закончилась со счётом 2:3 в пользу "Песебайя". Недовольные исходом матча болельщики высыпали на поле. Разбушевавшуюся толпу пришлось "успокаивать" слезоточивым газом. Эти меры воздействия от полиции очень не понравились фанатам, и они стали набрасываться на стражей порядка.