Более 120 человек погибли на футбольном матче в Индонезии

Болельщики, недовольные исходом игры, выбежали после матча на поле - и началось...
Вчера вечером, 1 октября, в индонезийском городе Маланга после матча между футбольными командами «Арема» и "Персебайя" произошли беспорядки, жертвами которых стали как минимум 120 человек.
Игра на стадионе "Канджурухан" закончилась со счётом 2:3 в пользу "Песебайя". Недовольные исходом матча болельщики высыпали на поле. Разбушевавшуюся толпу пришлось "успокаивать" слезоточивым газом. Эти меры воздействия от полиции очень не понравились фанатам, и они стали набрасываться на стражей порядка.
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Началась давка. Зрители пытались покинуть стадион, толпой ринувшись к выходу. Возникла паника, и обезумевшие болельщики начали бросаться друг на друга, поджигать полицейские машины и другие объекты на стадионе. Тем, кому удалось выйти за пределы стадиона, не хотелось идти домой. Они продолжили громить всё, что попадалось под руку.
Сообщается, что было уничтожено еще восемь полицейских машин, помимо тех, что находились на стадионе.
Игроков «Персебайя» пришлось час удерживать в машине полиции, т.к. на них пытались напасть фанаты сторонники «Аремы».
В результате давки около 180 человек пострадали, а более 120 получили травмы, несовместимые с жизнью. Сообщается, что среди погибших был и пятилетний ребенок.
После случившегося комиссия по правам человека Индонезии призвала проверить работу служб безопасности на местах. К примеру, стало известно, что количество болельщиков на стадионе превышало норму. "Канджурухан" рассчитан на 38 тысяч зрителей, а на матче присутствовало порядка 42 тыс. посетителей.
Кроме этого, на время расследования обстоятельств вчерашних беспорядков будут приостановлены игры индонезийской высшей лиги BRI Liga 1.
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АНТИФИШКИ
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Абсолютное большинство населения более 88 % исповедуют ислам, распространившийся здесь в основном в XIII XVI веках, что делает Индонезию крупнейшим мусульманским государством мира
Христианство распространилось в стране в колониальный период в результате деятельности европейских, главным образом голландских и португальских миссионеров. По состоянию на начало XXI века, его исповедует 8,7 % индонезийцев, 5,7 % из которых являются протестантами и 3 % - католиками.
Около 2 % населения индуисты, большинство которых составляют балийцы, не принявшие в своё время, в отличие от соседних народностей, ислам. Примерно по 1 % приходится на буддистов и конфуцианцев
Во время паники люди немного по другому себя ведут.