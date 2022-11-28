Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя

После того как на ЧМ-2022 в Катаре марокканская сборная выиграла бельгийцев со счётом 2:0, обезумевшие от счастья соотечественники устроили беспорядки в Брюсселе. Полиция была вынуждена применить водомёты и слезоточивый газ.
Спортивные фанаты - создания отнюдь не томные. Проигрывает их любимая команда - впадают в отчаяние и творят дичь. Выигрывает - делают то же самое, но уже из-за восторга.
Вчера, в воскресенье, 27 ноября, СМИ сообщили о выигрыше сборной Марокко, которая встречалась на стадионе «Эль Тумама» в Дохе со сборной Бельгии. По итогам матча марокканские спортсмены поднялись на первое место в группе F, заполучив четыре очка, тогда как бельгийские упали на второе место с тремя очками.
После этого на улицах Брюсселя начались массовые беспорядки, а в соцсетях появились видео и фото того, что творили марокканские фанаты. Все началось с файеров и речёвок, а закончилось разбитыми авто и витринами.
Из-за беспорядков было остановлено движение трамваев и метро, а полиция была вынуждена применять водомёты и слезоточивый газ, чтобы успокоить разбушевавшихся молодчиков.
К беспредельщикам обратился мэр Брюсселя Филипп Клоуз, попросивший
диких обезьян фанатов покинуть центр города, чтобы правоохранители смогли навести порядок. Полиции пришлось оцепить центральную часть столицы Бельгии.
Либо наказания за подобные деяния в Европе слишком мягкие, либо традиция подраться у фанатов в крови, но, это не первый и, похоже, не последний инцидент, поводом для которого является футбольная игра. При этом, заметим, результат спортивной встречи может быть абсолютно любым. Для того, чтобы подраться и выпустить пар, нужен лишь повод и пара зачинщиков.
Пока же в Бельгии «было произведено около десяти административных арестов и один судебный арест», — сообщается в публикации RTBE. Какое наказание будет применено к хулиганам, пока неизвестно. Между тем, чемпионат мира еще продолжается, и, скорее всего, появятся новые поводы для беспорядков.
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Или засчитывал бы в следующем матче поражение 0:3 автоматом.
А то из-за горстки уродов нормальным людям житья нет...
Угадайте, на чьей стороне они будут воевать в случае военного конфликта?