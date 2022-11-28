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Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя

Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя

Автор:
28 ноября 2022 07:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Болельщики   Брюссель   Спорт   беспорядки   видео   полиция   фанаты   футбол   чм-2022   
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После того как на ЧМ-2022 в Катаре марокканская сборная выиграла бельгийцев со счётом 2:0, обезумевшие от счастья соотечественники устроили беспорядки в Брюсселе. Полиция была вынуждена применить водомёты и слезоточивый газ.

Спортивные фанаты - создания отнюдь не томные. Проигрывает их любимая команда - впадают в отчаяние и творят дичь. Выигрывает - делают то же самое, но уже из-за восторга.


Вчера, в воскресенье, 27 ноября, СМИ сообщили о выигрыше сборной Марокко, которая встречалась на стадионе «Эль Тумама» в Дохе со сборной Бельгии. По итогам матча марокканские спортсмены поднялись на первое место в группе F, заполучив четыре очка, тогда как бельгийские упали на второе место с тремя очками.


После этого на улицах Брюсселя начались массовые беспорядки, а в соцсетях появились видео и фото того, что творили марокканские фанаты. Все началось с файеров и речёвок, а закончилось разбитыми авто и витринами.



Из-за беспорядков было остановлено движение трамваев и метро, а полиция была вынуждена применять водомёты и слезоточивый газ, чтобы успокоить разбушевавшихся молодчиков.


К беспредельщикам обратился мэр Брюсселя Филипп Клоуз, попросивший диких обезьян фанатов покинуть центр города, чтобы правоохранители смогли навести порядок. Полиции пришлось оцепить центральную часть столицы Бельгии.


В результате полиция задержала около 10 фанатов - зачинщиков беспорядков и ярых громил. Как сообщает издание Le Soir, есть и пострадавшие.


Либо наказания за подобные деяния в Европе слишком мягкие, либо традиция подраться у фанатов в крови, но, это не первый и, похоже, не последний инцидент, поводом для которого является футбольная игра. При этом, заметим, результат спортивной встречи может быть абсолютно любым. Для того, чтобы подраться и выпустить пар, нужен лишь повод и пара зачинщиков.


Пока же в Бельгии «было произведено около десяти административных арестов и один судебный арест», — сообщается в публикации RTBE. Какое наказание будет применено к хулиганам, пока неизвестно. Между тем, чемпионат мира еще продолжается, и, скорее всего, появятся новые поводы для беспорядков.

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Метки: Ynews   Болельщики   Брюссель   Спорт   беспорядки   видео   полиция   фанаты   футбол   чм-2022   
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15  комментариев
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2k
Диагноз 2 часа назад
Депортировать к мяух и пусть дальше празднуют...
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3k
SR 2 минуты назад
Никогда не понимал вот такого выражения "радости". Ну рады вы, ну выиграла ваша команда, зачем окрестности при этом громить-то? Показать, какие вы крутые? Вы - не крутые, вы - морально и умственно нездоровые.
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15k
куджо 4 минуты назад
Хера сё, понаехавшие проявили себя.... Дикари с, сняли маски
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1k
Павел 7 минут назад
А вот если до финала доберутся и победят то вообще разнесут и Бельгию и Францию. А если проиграют то тоже и ещё кого нибудь изобьют и кого то по кругу пустят. Молодцы европейцы - устроили у себя обезьянник
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3k
vasilykopkov 12 минут назад
Я бы делал просто, чьи фанаты бузят - ту команду дисквалифицировал.
Или засчитывал бы в следующем матче поражение 0:3 автоматом.
А то из-за горстки уродов нормальным людям житья нет...
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6k
Дмитрий 16 минут назад
Десять? Да вы смеётесь там в Бельгии что ли? Тут счёт на сотни должен был быть. На паром и в Марокко! Что бы остальным не повадно было.
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20k
ЦСКА 17 минут назад
За последние пару-тройку десятилетий, футбольные фанаты окончательно превратились в стадо законченых, безмозглых дебилов! Особенно хорошо это наблюдается на первом видео, где они металлоконструкцию бьют....
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1k
Dimon 23 минуты назад
Самое главное, что европейцы затолерастились доНЕЛЬЗЯ! Черному ничего не скажи, азиату не скажи, про Педро и Гомесов я даже не говорю, эти ещё мракобесы из my too! И все это у себя на Родине в Европе! Куда нормальным местным людям деваться?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
бельгийцы походу для французов...это типа как шараварники для России))
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89k
parallax Час назад
А толерасты рассказывают нам сказки про ассимиляцию. Даже в третьем поколении пришельцы не чувствуют себя бельгийцами.
Угадайте, на чьей стороне они будут воевать в случае военного конфликта?
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10k
insaider Час назад

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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Брюссель...это где штаб фашистского НАТО находится?.........да и...хусими

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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
как жалко бельгийцев..я аж кушать не могу))...лягушатники недоделанные))
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