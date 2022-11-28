Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя

Вчера, в воскресенье, 27 ноября, СМИ сообщили о выигрыше сборной Марокко, которая встречалась на стадионе «Эль Тумама» в Дохе со сборной Бельгии. По итогам матча марокканские спортсмены поднялись на первое место в группе F, заполучив четыре очка, тогда как бельгийские упали на второе место с тремя очками.

После этого на улицах Брюсселя начались массовые беспорядки, а в соцсетях появились видео и фото того, что творили марокканские фанаты. Все началось с файеров и речёвок, а закончилось разбитыми авто и витринами.