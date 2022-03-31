"Вы мерзкие твари!": телеведущий "Матч ТВ" пожелал в прямом эфире полякам провала на ЧМ-2022

Антон Анисимов не стал скрывать своего отношения к польским футболистам, вышедшим в плей-офф чемпионата мира.
Ведущий «Матч ТВ» обозвал сборную Польши "мерзкими тварями" и пожелал ей провала на предстоящих соревнованиях в Катаре. Выступая в программе "Есть тема" и обсуждая отстранение сборной России от стыковых матчей (именно это дало возможность полякам автоматически пройти в финал), тележурналист был довольно резок.
При этом, Анисимов заявил, что говорит от своего имени, а не от имени телеканала. Журналиста возмутило, что во время финального стыкового матча ЧМ-2022 против Швеции польские болельщики скандировали «Ruska kurwa!» («Русская шлюха!»).
С экспрессией телеведущего согласились не все. Владислав Воронин, ведущий блог на Sports.ru, к примеру, считает, что этот эпизод, увы, показывает степень "разложения общественной дискуссии в России 2022-го." Он уверен, что Анисимов, как "человек, работающий со словом, должен обладать как чувством меры, так и хотя бы долей профессиональной этики" и недоумевает, почему "из всех доступных творческих способов донесения мысли тот выбрал самый топорный, самый безвкусный – грубость и оскорбление." Ведь всё это происходило в эфире федерального канала, и человек, который именует себя профессионалом, внезапно "заговорил на языке оголтелой фанатской толпы." Чем в таком случае "подача Антона Анисимова отличается от подачи польских фанатов, зарядивших на весь стадион «Русская курва»? Ничем. Просто оскорбление по национальному признаку и неготовность разговаривать как люди."
Прокомментировала этот эпизод и Тина Канделаки:
В соцсетях, обсудив этот инцидент, тоже не пришли к единому мнению.
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, допустимы ли подобные выражения в эфире федерального телеканала?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ребята смиритесь у нас свобода слова. Говорить может что хочет, но вот слушать его никто не обязан.
Ну, и как всегда, жмём кнопочку с пальцем вниз, полерастные вы наши.