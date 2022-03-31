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"Вы мерзкие твари!": телеведущий "Матч ТВ" пожелал в прямом эфире полякам провала на ЧМ-2022

"Вы мерзкие твари!": телеведущий "Матч ТВ" пожелал в прямом эфире полякам провала на ЧМ-2022 (5 фото)

Автор:
31 марта 2022 07:43
Сообщество : Спорт
Метки: Антон Анисимов   видео   оскорбление   польские футболисты   прямой эфир   фанаты   футбол   чм-2022   
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Антон Анисимов не стал скрывать своего отношения к польским футболистам, вышедшим в плей-офф чемпионата мира.

Ведущий «Матч ТВ» обозвал сборную Польши "мерзкими тварями" и пожелал ей провала на предстоящих соревнованиях в Катаре. Выступая в программе "Есть тема" и обсуждая отстранение сборной России от стыковых матчей (именно это дало возможность полякам автоматически пройти в финал), тележурналист был довольно резок.


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При этом, Анисимов заявил, что говорит от своего имени, а не от имени телеканала. Журналиста возмутило, что во время финального стыкового матча ЧМ-2022 против Швеции польские болельщики скандировали «Ruska kurwa!» («Русская шлюха!»).


С экспрессией телеведущего согласились не все. Владислав Воронин, ведущий блог на Sports.ru, к примеру, считает, что этот эпизод, увы, показывает степень "разложения общественной дискуссии в России 2022-го." Он уверен, что Анисимов, как "человек, работающий со словом, должен обладать как чувством меры, так и хотя бы долей профессиональной этики" и недоумевает, почему "из всех доступных творческих способов донесения мысли тот выбрал самый топорный, самый безвкусный – грубость и оскорбление." Ведь всё это происходило в эфире федерального канала, и человек, который именует себя профессионалом, внезапно "заговорил на языке оголтелой фанатской толпы." Чем в таком случае "подача Антона Анисимова отличается от подачи польских фанатов, зарядивших на весь стадион «Русская курва»? Ничем. Просто оскорбление по национальному признаку и неготовность разговаривать как люди." 


Прокомментировала этот эпизод и Тина Канделаки:



В соцсетях, обсудив этот инцидент, тоже не пришли к единому мнению.


А как считаете вы, уважаемые фишкяне, допустимы ли подобные выражения в эфире федерального телеканала?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Антон Анисимов   видео   оскорбление   польские футболисты   прямой эфир   фанаты   футбол   чм-2022   
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35  комментариев
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6k
сеньор Леонсио Час назад
Черчиль вообще Польшу гиеной считал,и что?!
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4k
iovan2011 3 минуты назад
Получился бы у Уткина тот цензурно, без брани так красиво опустит... А ругань, тем более в эфире первый признак скудоумия
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1k
Антон Иванов 6 минут назад
Всё правильно сказал - они нас ненавидят ОТКРЫТО и хотят что бы мы изчезли с лица земли ну или в худшем случае были их рабами навсегда - я был в польше ( ага сейчас с большой буквы напишу обязательно ) по работе раз 100, они НАС НЕНАВИДЯТ И ПРИЗИРАЮТ , это чистая ненависть и злоба , как только слышат нашу речь у них лица перекашивает.
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30k
Fat Lynx 6 минут назад
Дурак... что еще сказать.
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44k
Элек Мек 8 минут назад
Вообщем то он прав,пшеки мерзкая порода людишек,это известный факт,но на ТВ говорить этого не надо было.
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519
Иванов Петров Сидоров 16 минут назад
Он все правильно сказал. Просто он в слух произнес то, что почти все думают, в том числе и правительство.
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10k
Николай 17 минут назад
Офигеть, а всякие ковтуны, корейбы и т.д. гнали полную пургу на федеральных и ничё.
Ребята смиритесь у нас свобода слова. Говорить может что хочет, но вот слушать его никто не обязан.
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13k
Алан 17 минут назад
а чего он такого сказал? С точки зрения религии-все мы твари (тварные,созданные). Но эти твари -мерзские. Ну создали их такими мерзскими..
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5k
Mowgley 20 минут назад
Ящетаю, надо называть вещи своими именами, в том числе дерьмо - дерьмом.
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2k
АлексЮстасу 23 минуты назад
Не надо стесняться называть говно говном, если уж американский биден/трамп/обезяна/буш/кли(н)тор (перед которыми польша постоянно стоит и стояла на коленях, не успевая сплёвывать полным ртом) не стесняясь называет нашего ПРЕЗИДЕНТА непотребными словами. Ребята, русские долго запрягают, но потом держитесь, недочеловечки. Антон Анисимов, РЕСПЕКТ!!!
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7k
Грут Полчаса назад
Да что б поляки сморкались анизакидами
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48
buzzila Полчаса назад
Ну хотя бы про ведущего такого узнал. Вроде бы и за спортом слежу, но как-то до сих пор был не замечен. Как говорится, кто чем горазд.
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31k
Григорий Полчаса назад
Показал свой непрофессионализм. Гнать его нахрен с работы. Дома можно орать что хочешь. А поляки конечно твари)
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22
Alexander Полчаса назад
Я считаю что про политику открыто могут только политики,социологи и професси которые как-то связаны с политикой говорить, остальные озвучивать новость. Ты журналист и мне интересно про футбол, если тебе что-то не нравится в польских футболистах связанных с футболом озвучи. Журналист не ютубер с канала "ка-Каха ТВ"
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2k
Лёха 37 минут назад
Недопустимы подобные высказывания от публичных людей.
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720
КАКАнгел 38 минут назад
А как ещё журналист может выразить свою позицию чтоб его услышали ? Если душа горит от возмущения европейским паскудством . Можно делать вид что не замечаешь и что так и надо , А можно выкрикнуть что ты человек и тоже со своим народом. я тоже желаю польше провала . хотя я много чего желаю европе .
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39
Ушлый Час назад
Все правильно, все надо называть своими именами, а МЕРЗКИХ ТВАРЕЙ тем более...
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9k
Кенвуд Час назад
Я не телеведущий, и могу сказать "польские шлЮхтичи".
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173
Антошка Час назад
Просто человек не захотел быть терпилой, и сказал как есть. Всему миру на морали насрать, а мы должны быть праведными? А кто из этих мировых моральных уродов оценит нашь пацифизм? Гомосячьи пшеки нас шлюхами, а мы им ноги за это целовать?

Ну, и как всегда, жмём кнопочку с пальцем вниз, полерастные вы наши.
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173
Антошка Час назад
Блин, на эмоциях написал с ошибками, извиняюсь.
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24k
Ваня Час назад
да, не уподобляйтесь им... мы имеем право на слово, но на эфире - нет... работайте братья красиво!!!
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3
Павел Авдеев Час назад
норм! Пох на ляхов,они всю свою жалкую жизнь нам пакости строят! мерзкие твари. Или вы забыли как оголтелые фанатьЁ избивало наших людей на че 2012??? так мы им за это ещё не отомстили! Но скоро,скоро месть придёт. Он правду сказал! я поддерживаю.
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