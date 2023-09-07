Футбольные фанаты из Италии огорчились поражению любимой команды и сожгли стадион соперников

Началось всё с того, что болельщики "Фоджи" попали на матч ко второму тайму, а весь первый тайм они простояли в пробке. Настроение фанатов было скверным, и после проигрыша любимой команды отнюдь не улучшилось.

Сначала болельщики в порыве гнева стали отрывать и бросать на стадион сидения, а затем разошлись и подожгли дымовую шашку. От неё воспламенился пластик, и огонь стал быстро распространяться по трибуне.