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Футбольные фанаты из Италии огорчились поражению любимой команды и сожгли стадион соперников

Футбольные фанаты из Италии огорчились поражению любимой команды и сожгли стадион соперников

Автор:
07 сентября 2023 10:01
Сообщество : Спорт
Метки: Foggia   Болельщики   Видео   Поджог   Стадион   пожар   фанаты   футбол   
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Стадион клуба "Таранто" признан непригодным после серьёзного пожара, устроенного фанатами команды "Фоджа".

3 сентября на стадионе «Таранто» прошёл матч Серии С «Таранто» — «Фоджа». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Таранто», и практически сразу после окончания матча в фанатском секторе начались беспорядки и вспыхнул огонь.


Началось всё с того, что болельщики "Фоджи" попали на матч ко второму тайму, а весь первый тайм они простояли в пробке. Настроение фанатов было скверным, и после проигрыша любимой команды отнюдь не улучшилось.


Сначала болельщики в порыве гнева стали отрывать и бросать на стадион сидения, а затем разошлись и подожгли дымовую шашку. От неё воспламенился пластик, и огонь стал быстро распространяться по трибуне.


На стадион были спешно вызваны пожарные, но фанаты были настолько неуправляемы, что стали забрасывать их камнями.


Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, огонь тушили всю ночь, сдерживая пламя и не давая ему перекинуться на центральную трибуну. В результате практически полностью сгорел гостевой сектор - его признали непригодным к дальнейшей эксплуатации.


Как ни странно, пострадавших среди посетителей футбольного матча нет. Но спортивный клуб "Таранто" намерен добиваться выявления и наказания виновников пожара - в конце концов, ремонт и восстановление гостевой трибуны стадиона - дело дорогое. И хотелось бы знать, кому предъявлять финансовые претензии.

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Метки: Foggia   Болельщики   Видео   Поджог   Стадион   пожар   фанаты   футбол   
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1  комментарий
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Ваня 24 минуты назад
к "фоджа" претензии - их болельщики, значит они за них отвечают... так во всем мире установлено...
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