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Виктория Боня разлеглась на "Алле славы" в Голливуде, чтобы помедитировать

Виктория Боня разлеглась на "Алле славы" в Голливуде, чтобы помедитировать

Автор:
20 сентября 2023 14:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Видео   америка   интересное   сумасшедшая   фото   шоу бизнес   
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Виктория уверена, что никто не обращал на неё внимание. Судя по всему, прохожие просто не стали связываться со всякими сумасшедшими.

Блогер и телеведущая Виктория Боня навестила Лос-Анджелес и повалялась на "Алле славы". По словам самой блогерши, это такой метод медитации.

Никто не посмотрел осуждающим взглядом, никто ничего не сказал, люди просто проходили мимо и проживали свою жизнь, — написала Виктория.

Однако, надо сказать, прохожие и правда проходили мимо, отводя взгляд. Но вряд ли это связано с тем, что они живут свою жизнь. Судя по всему, им просто надоело смотреть на сумасшедших.

После медитаций на грязной земле, Виктория Боня поговорила с подписчиками, повернувшись к ним лицом. Дело в том, что блогерша недавно сделала пластическую операцию и не показывает подписчикам результат.

За красотой Боня обратилась к известному заокеанскому хирургу, колдовавшему над внешностью супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Телезвезда задумалась о коррекции формы глаз, при которой разрез приобретает миндалевидную форму и притягательный лисий прищур.

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Метки: Боня   Видео   америка   интересное   сумасшедшая   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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17k
Shtoppi Час назад
<<Судя по всему, прохожие просто не стали связываться со всякими сумасшедшими.>>
--------
да не... просто местные уже привыкли к тому что у них говно прямо на тротуарах валяется )))))
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31k
Юрий 24 секунды назад
Разрез глаз приобретает миндалевидную форму и притягательный лисий прищур.

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2k
Вадим Курбатов 14 минут назад
Недавно был пост, в котором говорилось, что на аллее звёзд кучи мусора, бомжей и наркоманов, но судя по этому видео там достаточно чисто (не считая какой-то какашки на тротуаре), обычные люди ходят. Непонятно.
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3k
Pill 17 минут назад
Хватит постить всяких уродов!
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5k
Евгений Д 20 минут назад
И что этой идиотке в РФ не лежится ?
Поперлась за рубеж свою тупизну показывать
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250
Александр Шевченко Евгений Д 10 минут назад
Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. (С) Актуально ...
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3k
Walther 21 минуту назад
Телеведущие - лица, работающие на телевидении и имеющие специальное образование, пример - тетя Таня из " Спокойной ночи малыши", а Боня - это жертва лоботомии и тяжелых наркотиков, не туда свернувшя с Ленинградки!
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1k
Просто прохожий 23 минуты назад
Подстилка лежит и ждет когда амерский бомж пригласит её в свою коробку
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
НЕ пускать обратно,еще какую заразу привезет !
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11k
Sapsan 40 минут назад
Предлагаю минусы и жесткий бан тех кто выкладывает этих мразишей.
Зачем это пост? В чем его смысл? Кто такая боня? Зачем нам тратит время на просмотр это чудище?
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36k
Опаньки 49 минут назад
ахаха, просто развернули бы камеру и все встало на свои места - там вдоль здания десятки бомжей спят на этой алеее ))
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10k
МихА 58 минут назад
ЛАЙК от меня
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Слава так не переходит...
А для Е.бони поваляться в грязи не привыкать.
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191
Homefighter Час назад
Гхм... кто это?
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6k
Бу Час назад
УГ
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82
ruslan d Час назад
Ну во первых они и не такое там видели , а во вторых видно же , что это съемка , чего удивляться или осуждать ?
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8k
Фельдъегерь Час назад
там уже давно к фрикам привыкли
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WhiteRat

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