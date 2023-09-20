Виктория Боня разлеглась на "Алле славы" в Голливуде, чтобы помедитировать

Виктория уверена, что никто не обращал на неё внимание. Судя по всему, прохожие просто не стали связываться со всякими сумасшедшими.
Блогер и телеведущая Виктория Боня навестила Лос-Анджелес и повалялась на "Алле славы". По словам самой блогерши, это такой метод медитации.
Никто не посмотрел осуждающим взглядом, никто ничего не сказал, люди просто проходили мимо и проживали свою жизнь, — написала Виктория.
Однако, надо сказать, прохожие и правда проходили мимо, отводя взгляд. Но вряд ли это связано с тем, что они живут свою жизнь. Судя по всему, им просто надоело смотреть на сумасшедших.
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После медитаций на грязной земле, Виктория Боня поговорила с подписчиками, повернувшись к ним лицом. Дело в том, что блогерша недавно сделала пластическую операцию и не показывает подписчикам результат.
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За красотой Боня обратилась к известному заокеанскому хирургу, колдовавшему над внешностью супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Телезвезда задумалась о коррекции формы глаз, при которой разрез приобретает миндалевидную форму и притягательный лисий прищур.
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да не... просто местные уже привыкли к тому что у них говно прямо на тротуарах валяется )))))
Поперлась за рубеж свою тупизну показывать
Зачем это пост? В чем его смысл? Кто такая боня? Зачем нам тратит время на просмотр это чудище?
А для Е.бони поваляться в грязи не привыкать.