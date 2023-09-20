Виктория Боня разлеглась на "Алле славы" в Голливуде, чтобы помедитировать

Блогер и телеведущая Виктория Боня навестила Лос-Анджелес и повалялась на "Алле славы". По словам самой блогерши, это такой метод медитации.

Никто не посмотрел осуждающим взглядом, никто ничего не сказал, люди просто проходили мимо и проживали свою жизнь, — написала Виктория.

Однако, надо сказать, прохожие и правда проходили мимо, отводя взгляд. Но вряд ли это связано с тем, что они живут свою жизнь. Судя по всему, им просто надоело смотреть на сумасшедших.