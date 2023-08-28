"Ничего святого!": трогательная история про анорексию от Алёны Шишковой просто была прогревом перед рекламой

Другими словами, своей слезливой историей Шишкова набрала себе лояльных подписчиков, которые её жалеют и поддерживают, и теперь будет втюхивать им всякие соки, бады и странички диетологов.

Многие уже разочаровались в Алёне и высказали своё мнение:

Блин, серьёзно? На прошлой неделе ты говорила, что надо идти к врачам, а теперь какие-то соки? Деньги совсем не пахнут?

Девочки, подписалась чтобы поддержать. И что я вижу? Теперь тут будет реклама всякой х**ни для похудения и набора веса!

Ничего святого. Только вчера ныла, что 8 лет не могла победить болезнь. А тут трёхдневные соки за кучу денег и все проблемы решены?

Боже, не позорься уже

Вот такие комментарии появляются на странице Алёны. Она их пытается чистить, но не справляется с наплывом хейтеров.