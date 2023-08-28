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"Ничего святого!": трогательная история про анорексию от Алёны Шишковой просто была прогревом перед рекламой

"Ничего святого!": трогательная история про анорексию от Алёны Шишковой просто была прогревом перед рекламой

Автор:
28 августа 2023 12:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Шишкова   интересное   истории   реклама   фото   шоу бизнес   
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Только недавно Шишкова растрогала весь интернет своей историей, а уже сегодня наживается на своих подписчиках!

На прошлой неделе Алёна Шишкова опубликовала на своей странице в запрещённой социальной сети трогательную историю о себе. Алёна рассказала, что последние несколько лет боролась с булимией и анорексией. На лечение этих болезней у модели ушло восемь лет. Она проходила курсы лечения по набору веса в разных клиниках и санаториях, сдавала все необходимые анализы, выслушивала вердикты и рекомендации.

Но ей ничего не помогало, кроме работы с психологами и с врачами. С настоящими врачами, а не со всякими шарлатанами из Instagram*. История завирусилась в сети, многие поддержали Алёну, похвалили её за честность и поблагодарили за то, что она подняла такую важную тему. Подписчики и сообщества сочувствовали Алёне вплоть до сегодняшнего дня. Шишкова опубликовала на своей странице рекламу каких-то соков для похудения.

Другими словами, своей слезливой историей Шишкова набрала себе лояльных подписчиков, которые её жалеют и поддерживают, и теперь будет втюхивать им всякие соки, бады и странички диетологов.

Многие уже разочаровались в Алёне и высказали своё мнение:

Блин, серьёзно? На прошлой неделе ты говорила, что надо идти к врачам, а теперь какие-то соки? Деньги совсем не пахнут?

Девочки, подписалась чтобы поддержать. И что я вижу? Теперь тут будет реклама всякой х**ни для похудения и набора веса!

Ничего святого. Только вчера ныла, что 8 лет не могла победить болезнь. А тут трёхдневные соки за кучу денег и все проблемы решены?

Боже, не позорься уже

Вот такие комментарии появляются на странице Алёны. Она их пытается чистить, но не справляется с наплывом хейтеров.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Шишкова   интересное   истории   реклама   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Другими словами, своей слезливой историей Шишкова набрала себе лояльных подписчиков»

Которых них@я не жаль, раз они такие идиоты
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288
Олег 14 минут назад
Подписчики Шишковой - это такие тупые пё.з.ды как и она
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3k
Шапкин Полчаса назад
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2k
crownanniversury 59 минут назад
Удивляюсь когда "стадо", которому скармливают ВСЁ,потом восклицает:
-"Оказывается,это реклама!"
Просто удивляет,чего там,в соцсетях, можно ещё увидеть,кроме РЕКЛАМЫ себя,прочих,товаров и услуг???
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58k
Олег Час назад
кто это б,дь?
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3k
Руслан Час назад
"...растрогала весь интернет своей историей..."(с)
Кого растрогала? Таких же долбодятлов как она сама?
Интернет взорван...ДБ (с)
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27k
Matrosskin Час назад
Спасибо, автор, это именно то - инфа о какой-то неизвестной нормальным людям инстабляди, чего нам так всем не хватало. Утро прошло не зря. Респект тебе и уважуха, запора крепкого и диареи стремительной.
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865
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Кто это?
Я правда о ней не слышал никогда.
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
Пилять, да кто это вообще?
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47k
Максим Т. 2 часа назад
Для начала, кто такая эта шишка? Почему это должно волновать?
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64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
обыкновенная инста-цыганка промышляющая продажей всего что стоит денег . шлюха обыкновенная . а ее подписота бараны обыкновенные.
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