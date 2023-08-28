"Ничего святого!": трогательная история про анорексию от Алёны Шишковой просто была прогревом перед рекламой

Только недавно Шишкова растрогала весь интернет своей историей, а уже сегодня наживается на своих подписчиках!
На прошлой неделе Алёна Шишкова опубликовала на своей странице в запрещённой социальной сети трогательную историю о себе. Алёна рассказала, что последние несколько лет боролась с булимией и анорексией. На лечение этих болезней у модели ушло восемь лет. Она проходила курсы лечения по набору веса в разных клиниках и санаториях, сдавала все необходимые анализы, выслушивала вердикты и рекомендации.
Но ей ничего не помогало, кроме работы с психологами и с врачами. С настоящими врачами, а не со всякими шарлатанами из Instagram*. История завирусилась в сети, многие поддержали Алёну, похвалили её за честность и поблагодарили за то, что она подняла такую важную тему. Подписчики и сообщества сочувствовали Алёне вплоть до сегодняшнего дня. Шишкова опубликовала на своей странице рекламу каких-то соков для похудения.
Другими словами, своей слезливой историей Шишкова набрала себе лояльных подписчиков, которые её жалеют и поддерживают, и теперь будет втюхивать им всякие соки, бады и странички диетологов.
Многие уже разочаровались в Алёне и высказали своё мнение:
Блин, серьёзно? На прошлой неделе ты говорила, что надо идти к врачам, а теперь какие-то соки? Деньги совсем не пахнут?
Девочки, подписалась чтобы поддержать. И что я вижу? Теперь тут будет реклама всякой х**ни для похудения и набора веса!
Ничего святого. Только вчера ныла, что 8 лет не могла победить болезнь. А тут трёхдневные соки за кучу денег и все проблемы решены?
Боже, не позорься уже
Вот такие комментарии появляются на странице Алёны. Она их пытается чистить, но не справляется с наплывом хейтеров.
Источник:
- 13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет
- Супруги решили продать старую статуэтку — и не ожидали, что её так высоко оценят
- "250 000 рублей в колл-центре?!": сколько зарабатывают продажники
- "Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал
- 16 сумасшедших фактов о сексе
Которых них@я не жаль, раз они такие идиоты
-"Оказывается,это реклама!"
Просто удивляет,чего там,в соцсетях, можно ещё увидеть,кроме РЕКЛАМЫ себя,прочих,товаров и услуг???
Кого растрогала? Таких же долбодятлов как она сама? Интернет взорван...ДБ (с)
Я правда о ней не слышал никогда.