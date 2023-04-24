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"Жить здорово?": Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке, где у неё есть дом за 6,5 млн долларов

"Жить здорово?": Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке, где у неё есть дом за 6,5 млн долларов

Автор:
24 апреля 2023 09:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Нью-Йорк   Россия   америка   видео   интересное   малышева   телеведущая   фото   шоу бизнес   
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Телеведущую программы "Жить здорово!" Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке. Женщина переходит дорогу на одной из центральных улиц, держа в руках несколько портпледов с одеждой.

Свой отъезд в США Елена Малышева никак не афишировала, но в интернет просочился ролик, где телеведущая переходит дорогу на одной из центральных улиц Нью-Йорка.

Отъезд Малышевой в США кажется не таким странным, если вспомнить, что в Америке живут ее сыновья с семьями. Оба сына Малышевой работают в Нью-Йорке: старший устроился кардиохирургом в один из госпиталей, а младший — юристом. Кроме того в Нью-Йорке у семьи есть недвижимость: огромный особняк в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов и две квартиры, которые Елена Васильевна приобрела две квартиры для детей.

Площадь участка, где стоит особняк, составляет 1 гектар. Сам дом состоит из двух этажей и вмещает в себя 21 комнату. И их по праву можно назвать золотыми. Общий стиль дома напоминает барокко, так что роскошь и богатство тут в каждой детали.

Судя по размерам и интерьерам, жить действительно здорово, когда ты Елена Малышева!

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Метки: Нью-Йорк   Россия   америка   видео   интересное   малышева   телеведущая   фото   шоу бизнес   
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59  комментариев
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3k
ChePaev 4 часа назад
Малышева успешная бизнес-вуман, являтется вледельцем сети московских клиник, плюс ведущая на телевидении, почему она не может поехать туда куда хочет и иметь все что захочет где угодно? Она не депутат и не госчиновник, распилом госбюджета не занимается, армию не разворовывает, на космодроме "Восточный" бабло не пилит.
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333
Вася Васильев 6 минут назад
Костюм залупы из химчистки тащит?
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39k
Example 6.2.6 38 минут назад
Ну, люди добровольно смотрели её ТВ-шоу и ходили в её клинки, покупали мед оборудование и препараты по её указке. Вот она, теперь пользуется той роскошью, которую заработала.
Все вопросы к властям, которые позволяют людям, за деньги через ТВ оболванивать народ, тем самым позволяя всяким Кашпировским, экстрасенсам и прочим "одарённым" вытягивать бабло из граждан. А так, как все и всё устраивало - то к неё какие претензии? Ни она одна поднялась, там жеж куча всяких других людей вокург неё получили состояния, впихивая церконевые браслеты и прочую уйню пенсионерам и гражданам слабым на мозги.
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726
H- MER 44 минуты назад
А в чем проблема? Для кого-то является откровением, что ведущая с центрального канала, имеющая фактически, своё шоу, много зарабатывает? Она же не чиновник, который по официальным данным получает 50к в месяц из наших налогов. Так что всё нормально. Заработала - имеет право.
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6k
workmen77 Час назад
Успешная бизнес-леди по разводу лохов.
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1k
Duke_kir Час назад
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857
Засланный Час назад
Покемониха бьётся в истерике, что на постах в Фишках столько не заработает? )))
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2k
Autumn2015 Час назад
Ну если вспомнить - как она активно внедряла прививки против папиломовируса девочкам, а потом оказалось, что эффективность их против одного из десятков папиломовируса очень сомнительная, но зато бесплодие у будущих мам они формируют хорошо, то становится понятно что врачи-вредители есть. Также одно время она активно пропагандировала суставные импланты при артрозе, типа " артроз не лечится", за что и огребла от профессиональных на врачей, а ведь люди пошли на дорогостоящую замену сустава без нужды
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34k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Отзеркалим ситуацию: можно ли представить на амерском ТВ ведушую, у которой сыновья эмигрировали бы в Россию? Ее бы заклевали и выпнули с волчьим билетом, я думаю.
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1k
roman-delisov 2 часа назад
И? Она это все только вчера купила? Куда все смотрели раньше?
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328
Человек Наблюдающий 2 часа назад
"Жить здорово" , а хорошо жить лучше
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929
ruslan d 2 часа назад
Так она это и не скрывала , как и Васильев ...
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60
Abloy_Vlg 2 часа назад
Тварь
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17k
Bill 2 часа назад
Подозреваю, что она еще и живет в своем доме.
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354
ghor 3 часа назад
Раздражают эти"замечательные " люди, которые всё и всех замечают. Сами ни на что не способны и поэтому стараетесь нормальных людей своими помоями запачкать? Малышева никуда не лезет, не пытается строить из себя звезду, знаменитость чьи слова не по делу, прям кому-о очень важны. Всё, что она имеет, она ЗАРАБОТАЛА. Не украла, не по пилила. Не родилась с золотой ложкой во рту. Любой человек в праве жить там, где он хочет, где ему комфортно. Тем более, если никакие обстоятельства, непреодолимой силы, тебя к этому не принуждают.
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3k
poбт 3 часа назад
на самом деле вся эта х*уйня с "домами" и "замками" из "расследований" сами знаете кого, просто картинки в интернете
а передача, да веселая...
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600
vtoroyshans 3 часа назад
я всегда говорил и повторю ещё раз. вся их компашка в телепередаче Жить здорово, это засланцы и работают они в интересах известно кого. промывают мозги нашим бедным пенсионерам
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18k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
ManRox 3 часа назад
Фига себе тут почитателей малышевой судя по дизлайкам. Путь на хер валит в америку нехер зарабатывать деньги на российском ТВ.
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5k
Babangdida 3 часа назад
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7k
Компьютер DELL монитором 3 часа назад
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