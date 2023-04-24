"Жить здорово?": Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке, где у неё есть дом за 6,5 млн долларов

Телеведущую программы "Жить здорово!" Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке. Женщина переходит дорогу на одной из центральных улиц, держа в руках несколько портпледов с одеждой.
Свой отъезд в США Елена Малышева никак не афишировала, но в интернет просочился ролик, где телеведущая переходит дорогу на одной из центральных улиц Нью-Йорка.
Отъезд Малышевой в США кажется не таким странным, если вспомнить, что в Америке живут ее сыновья с семьями. Оба сына Малышевой работают в Нью-Йорке: старший устроился кардиохирургом в один из госпиталей, а младший — юристом. Кроме того в Нью-Йорке у семьи есть недвижимость: огромный особняк в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов и две квартиры, которые Елена Васильевна приобрела две квартиры для детей.
Площадь участка, где стоит особняк, составляет 1 гектар. Сам дом состоит из двух этажей и вмещает в себя 21 комнату. И их по праву можно назвать золотыми. Общий стиль дома напоминает барокко, так что роскошь и богатство тут в каждой детали.
Судя по размерам и интерьерам, жить действительно здорово, когда ты Елена Малышева!
Источник:
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Дети тут живут? Собственность имеется? Изволь повесточке соответствовать.
Если повезет - не вспомнят про неё, не повезет - будет как миленькая РФ хаять и на демонстрации "против авторитарных молекул газа/нефти" ходить.
Может потому и не афиширует, чтобы не вспоминали про неё?
Все вопросы к властям, которые позволяют людям, за деньги через ТВ оболванивать народ, тем самым позволяя всяким Кашпировским, экстрасенсам и прочим "одарённым" вытягивать бабло из граждан. А так, как все и всё устраивало - то к неё какие претензии? Ни она одна поднялась, там жеж куча всяких других людей вокург неё получили состояния, впихивая церконевые браслеты и прочую уйню пенсионерам и гражданам слабым на мозги.