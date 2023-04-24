"Жить здорово?": Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке, где у неё есть дом за 6,5 млн долларов

Отъезд Малышевой в США кажется не таким странным, если вспомнить, что в Америке живут ее сыновья с семьями. Оба сына Малышевой работают в Нью-Йорке: старший устроился кардиохирургом в один из госпиталей, а младший — юристом. Кроме того в Нью-Йорке у семьи есть недвижимость: огромный особняк в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов и две квартиры, которые Елена Васильевна приобрела две квартиры для детей.