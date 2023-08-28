"Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад

Филипп Киркоров выступил в Турции, где показал своё обновлённое тело в комбинезоне. Вопросы к хирургу всё ещё остались.
Филипп Киркоров 26 августа выступил в Кемере. На нём был обтягивающий комбинезон, который не смог скрыть недостатки фигуры артиста. На видео с концерта видно, что пятая точка Киркорова стала треугольной. К тому же артист разрешил посетителям концерта потрогать его треугольный зад. Видео разлетелось по сети. Пользователи сочли эту выходку мерзкой и недостойной народного артиста России.
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Эту самую угловатую попу Киркорову вшил хирург Тимур Хайдаров, на которого недавно свалились обвинения от знаменитостей. Певица Слава рассказала, что Тимур выполняет свою работу недобросовестно и просто уродует людей.
Забавно, ведь изменения Киркорова его рук дело. За последние пол года Киркоров изменился просто до неузнаваемости.
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А не боится что его испортят и он не сможет больше удовлетворять ... публику?
Ну, за исключением, возможно, Орбакаса.