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"Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад

"Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад

Автор:
28 августа 2023 11:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Киркоров   Концерт   Турция   интересное   фото   шоу бизнес   
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Филипп Киркоров выступил в Турции, где показал своё обновлённое тело в комбинезоне. Вопросы к хирургу всё ещё остались.

Филипп Киркоров 26 августа выступил в Кемере. На нём был обтягивающий комбинезон, который не смог скрыть недостатки фигуры артиста. На видео с концерта видно, что пятая точка Киркорова стала треугольной. К тому же артист разрешил посетителям концерта потрогать его треугольный зад. Видео разлетелось по сети. Пользователи сочли эту выходку мерзкой и недостойной народного артиста России.

Эту самую угловатую попу Киркорову вшил хирург Тимур Хайдаров, на которого недавно свалились обвинения от знаменитостей. Певица Слава рассказала, что Тимур выполняет свою работу недобросовестно и просто уродует людей.

Забавно, ведь изменения Киркорова его рук дело. За последние пол года Киркоров изменился просто до неузнаваемости.

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Метки: Видео   Киркоров   Концерт   Турция   интересное   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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80k
Доктор Джонс 59 минут назад
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котегRUS 5 минут назад
позорище унылое..
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2k
Duke_kir 6 минут назад
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859
Vergüenza Ajena 9 минут назад
Дал потрогать рабочий инструмент?
А не боится что его испортят и он не сможет больше удовлетворять ... публику?
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92k
sapér Vodička 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Lena 14 минут назад
По моему с его жопой произошла какая-то жопа!!
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Mikhail 16 минут назад
этому все шутки шутить. один раз смешно, два смешно, третий раз уже не то, а четвертый - отвратно.
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Кот 20 минут назад
Меня другое смущает: А что это, у Аллы Борисовны все мужья 3,14дерасты?
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partners74 23 минуты назад
фу пля. цвет настроения-педераст
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10k
Алексей 24 минуты назад
Самовлюбленное существо
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55k
dima423 44 минуты назад
фу бл какое убожество мерзкое...
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855
Олеся К 49 минут назад
фу мерзость! еще и ребенок подошел
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600
ruslan d 50 минут назад
Че там все хуже и хуже ...
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14k
Kostick 51 минуту назад
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35k
Опаньки 51 минуту назад
Певец, скажи "300"
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64k
Александр Ломовицкий 52 минуты назад
урод уроду жопу сделал

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Илья 55 минут назад
Сразу вспомнил Мистера Мазахиста из СаусПарка.
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