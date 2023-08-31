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"Смотреть противно!": Тимати купил сеть Domino's Pizza и уже начал терять покупателей

"Смотреть противно!": Тимати купил сеть Domino's Pizza и уже начал терять покупателей

Автор:
31 августа 2023 11:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Domino’s Pizza   Видео   Еда   интересное   пицца   тимати   фото   шоу бизнес   
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Совсем недавно рэпер Тимати купил сеть пиццерий Domino's Pizza, и во время открытия заставил посетителей испытать приступ тошноты.

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский выкупили 120 ресторанов сети Domino’s Pizza и уже открыли первый ресторан на Ходынском бульваре. Тимати гордо демонстрировал пустые коробочки от пиццы с новым логотипом.

Надо сказать, над названием владельцы не заморачивались. Они просто убрали из Domino’s Pizza букву S. Пинский заявил, что людям не угодишь, поэтому и так сойдёт.

Перед тем как уйти, сеть Domino's Pizza объявила об акции невиданной щедрости. Тот, кто сделает татуировку с логотипом пиццерии, получит сертификат на бесплатную пиццу сроком на 100 лет. Два месяца назад, когда пиццерия решила уйти из страны, в официальном аккаунте появилось сообщение, что акция больше не действует. Всем, кто набил татуировки, предложили забить или удалить тату в салоне Тимати.

Во время открытия рестораторы заявили, что акцию продолжать не собираются, но придумают какие-нибудь бонусы для тех, что ещё не свёл татуировку.

Во время открытия пиццерии Тимати раздавал посетителям бесплатные кусочки пепперони, беря их голыми руками. И не с первого раза. Сначала рэпер тщательно помял кусочек, не смог его оторвать и передал сотруднику, который тоже попытался без перчаток оторвать кусочек.

В итоге никому не удалось это сделать и бедную пиццу передали третьему человеку.

Посетители сняли на видео этот провал и опубликовали в сети. Многие подписчики заявили, что это было очень мерзко.

Хотите кусочек?


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Метки: Domino’s Pizza   Видео   Еда   интересное   пицца   тимати   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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47k
Максим Т. Час назад
Тем, у кого хватает ума такие партаки набивать и так сойдет.
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28k
Lehoia 37 минут назад
Почему этого татарского коммерса, некоторые упорно называют репером? \
Мне, увы пришлось слышать пару раз его песни. Лада -седан, это реп?
Тогда Киркоров с Басковым-хардкорные металлисты
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25k
Михаил Сметанкин 50 минут назад
Стоп... Т.е. можно было назвать рестораны "Вкусно и точка" как "Макдоналд"?
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64k
Александр Ломовицкий 59 минут назад
говнорепер делает говнопиццу . пазл . но пипл схавает , кто то же сделал его знаменитым и богатым кто то платил деньги чтоб услышать как он блеет .
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14k
GROMOZEKA Час назад
«Перед тем как уйти, сеть Domino's Pizza объявила об акции невиданной щедрости. Тот, кто сделает татуировку с логотипом пиццерии, получит сертификат на бесплатную пиццу сроком на 100 лет. Два месяца назад, когда пиццерия решила уйти из страны, в официальном аккаунте появилось сообщение, что акция больше не действует»

Какой характерный пример «надежности» западных партнеров

Ну а идиотам, набившим татухи, горячий превед
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2k
Tambabashi Час назад
я как то совсем недавно решил всё таки попробовать бургер, до этого всё что пробовал в этой индустрии - это курочку в КФС, наггетсы во фри чикен и шаверму, хотя больше всего понравилась русская шаверма в блине.. незнаю продают такую сейчас где нибудь? Но бургер в бургер кинг не понравился, понятно что он не выглядит как на рекламном постере, это было какое то сплющенное не пойми что) Но вот мороженное с клубникой во Вкусно и точка очень даже понравилось, хотя считаю и дороговато для такой порции имхо, а про пиццу и суши вообще даже не думаю, с этого точно можно заработать не сварение)
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519
ruslan d Час назад
Да ладно , пицца то вкусная ...
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19k
Bill Час назад
Всё зависит от того помыл он руки или нет. А так-то, повара тоже часто работают голыми руками.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Трипер Триперти.
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482
Человек Разумный 2 часа назад
Действительно, откуда этому чучелу знать про санитарные нормы, он же никогда не открывал даже бургерную .. хотя погодите ...
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Ну что тут скажешь, уже не первый опыт. Бургеры с огромной рекламой, которые сейчас как сиротки. Кофе, который изначально не был хорошим и был дорогим, стал ещё хуже (личное мнение, пробовал оба варианта) и дешевле вроде не стал. Теперь не самая хорошая пицца... что-то сомневаюсь.
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