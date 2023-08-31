"Смотреть противно!": Тимати купил сеть Domino's Pizza и уже начал терять покупателей

Совсем недавно рэпер Тимати купил сеть пиццерий Domino's Pizza, и во время открытия заставил посетителей испытать приступ тошноты.
Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский выкупили 120 ресторанов сети Domino’s Pizza и уже открыли первый ресторан на Ходынском бульваре. Тимати гордо демонстрировал пустые коробочки от пиццы с новым логотипом.
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Надо сказать, над названием владельцы не заморачивались. Они просто убрали из Domino’s Pizza букву S. Пинский заявил, что людям не угодишь, поэтому и так сойдёт.
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Перед тем как уйти, сеть Domino's Pizza объявила об акции невиданной щедрости. Тот, кто сделает татуировку с логотипом пиццерии, получит сертификат на бесплатную пиццу сроком на 100 лет. Два месяца назад, когда пиццерия решила уйти из страны, в официальном аккаунте появилось сообщение, что акция больше не действует. Всем, кто набил татуировки, предложили забить или удалить тату в салоне Тимати.
Во время открытия рестораторы заявили, что акцию продолжать не собираются, но придумают какие-нибудь бонусы для тех, что ещё не свёл татуировку.
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Во время открытия пиццерии Тимати раздавал посетителям бесплатные кусочки пепперони, беря их голыми руками. И не с первого раза. Сначала рэпер тщательно помял кусочек, не смог его оторвать и передал сотруднику, который тоже попытался без перчаток оторвать кусочек.
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В итоге никому не удалось это сделать и бедную пиццу передали третьему человеку.
Посетители сняли на видео этот провал и опубликовали в сети. Многие подписчики заявили, что это было очень мерзко.
Хотите кусочек?
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Мне, увы пришлось слышать пару раз его песни. Лада -седан, это реп?
Тогда Киркоров с Басковым-хардкорные металлисты
Какой характерный пример «надежности» западных партнеров
Ну а идиотам, набившим татухи, горячий превед