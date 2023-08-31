"Смотреть противно!": Тимати купил сеть Domino's Pizza и уже начал терять покупателей

Перед тем как уйти, сеть Domino's Pizza объявила об акции невиданной щедрости. Тот, кто сделает татуировку с логотипом пиццерии, получит сертификат на бесплатную пиццу сроком на 100 лет. Два месяца назад, когда пиццерия решила уйти из страны, в официальном аккаунте появилось сообщение, что акция больше не действует. Всем, кто набил татуировки, предложили забить или удалить тату в салоне Тимати.