"Это же Олег Монгол!": Виктория Боня ужаснула своими фото после пластики стоимостью 28 миллионов рублей

Найти блогера с натуральной красотой - задача не из лёгких. Тем более, если даме уже за 40 лет. Виктория Боня ранее не особо афишировала сотрудничество с пластическими хирургами, а потом решила, что ей выгоден любой интерес к её персоне. Поэтому предстоящее хирургическое вмешательство анонсировалось без стеснения.

За красотой Боня обратилась к известному заокеанскому хирургу, колдовавшему над внешностью супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Телезвезда задумалась о коррекции формы глаз, при которой разрез приобретает миндалевидную форму и притягательный лисий прищур. Для этого под кожу внедряется имплант, предупреждающий появление новых мимических морщин и корректирующий разрез глаз.

Помимо прочего, Виктория захотела сделать платизмопластику (подтяжку в области подбородка и шеи), а также подчеркнуть овал лица с помощью имплантов в скулы. Перед операцией Боня опубликовала фото с фильтрами, но не учла, что медики - тоже отчасти блогеры.