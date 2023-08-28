"Это же Олег Монгол!": Виктория Боня ужаснула своими фото после пластики стоимостью 28 миллионов рублей

Телеведущая решилась на пластику лица. Правда, красавицей её пока назвать сложно, а в соцсетях вспоминают, на кого теперь похожа Боня, и сравнения, прямо скажем, еще те.
Найти блогера с натуральной красотой - задача не из лёгких. Тем более, если даме уже за 40 лет. Виктория Боня ранее не особо афишировала сотрудничество с пластическими хирургами, а потом решила, что ей выгоден любой интерес к её персоне. Поэтому предстоящее хирургическое вмешательство анонсировалось без стеснения.
За красотой Боня обратилась к известному заокеанскому хирургу, колдовавшему над внешностью супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Телезвезда задумалась о коррекции формы глаз, при которой разрез приобретает миндалевидную форму и притягательный лисий прищур. Для этого под кожу внедряется имплант, предупреждающий появление новых мимических морщин и корректирующий разрез глаз.
Помимо прочего, Виктория захотела сделать платизмопластику (подтяжку в области подбородка и шеи), а также подчеркнуть овал лица с помощью имплантов в скулы. Перед операцией Боня опубликовала фото с фильтрами, но не учла, что медики - тоже отчасти блогеры.
Хирург выложил свои, честные фото и видео пациентки, на лице которой были отмечены области предстоящего вмешательства.
А затем появилось первое фото Бони после операции.
Судя по подписи к нему, участнице "Дома-2" провели омолаживающую подтяжку лица, поколдовали над глазами и скулами, подбородком и шеей.
Сама Виктория пообещала две недели после операции не смотреть в зеркало, чтобы не ужасаться. Однако выдержать без соцсетей такой длительный срок Боне будет не под силу. Фото её раздутого лица есть в сети, поэтому вряд ли пациентка звездного хирурга останется в неведении о том, как выглядит сейчас.
Между тем, Боню троллят коллеги по шоубизнесу и светским раутам. Ксения Собчак предлагает найти отличия в двух фото. В соцсетях пациентку хирурга сравнивают с Олегом Монголом, который, кстати, не тратил 28 миллионов рублей на свою внешность (но не всем так везёт).
А Маша Малиновская и вовсе обвинила Боню в лицемерии. «Сначала врала о вакцине, что чипирование, потом пошла и сделала. Потом пугала людей страшным проклятием 5G и клялась, что купит себе кнопочный телефон, чтобы не облучаться страшными, цитирую, "микроволновыми волнами", но потом пошла и купила новый айфон. Далее она стала продавать свой курс по фесфитнесу, с пеной у рта доказывая, что у нее не было пластики. И вот бартерный хирург так досадно растрепал, что она делала у хирургов прежде — и это точно не фитнес и подорожник. Вот такой я человек, не люблю, когда обманывают, разводя на бабки, несчастных и доверчивых подписчиков!»,- цитируют Малиновскую СМИ.
В соцсетях уверены, что пройдёт немного времени, и Виктория запустит новый марафон по фейслифтингу - будет показывать обновлённую себя в качестве рекламы какой-нибудь методики по уходу за лицом. Деньги-то за операцию (250 тысяч долларов) сами себя не отобьют!
Источник:
- "Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов
- "Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого звания обматерившего её Киркорова
- "Просто сменил образок": Киркоров раскритиковал фанатов за сравнение себя с мультяшными героями и заявил, что не имеет двойников
- "Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад
- Попа уехала: Алана Мамаева опубликовала шокирующее видео с мигрирующим имплантом
Уже не клюют.
Вот и начала хлебало натягивать.
Интересно, ей болтик подкручивающий внедрили?