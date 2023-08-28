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"Это же Олег Монгол!": Виктория Боня ужаснула своими фото после пластики стоимостью 28 миллионов рублей

"Это же Олег Монгол!": Виктория Боня ужаснула своими фото после пластики стоимостью 28 миллионов рублей

Автор:
28 августа 2023 13:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   виктория боня   клиника пластической хирургии   ксения собчак   маша малиновская   операция   пластическая хирургия   шоу бизнес   
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Телеведущая решилась на пластику лица. Правда, красавицей её пока назвать сложно, а в соцсетях вспоминают, на кого теперь похожа Боня, и сравнения, прямо скажем, еще те.

Найти блогера с натуральной красотой - задача не из лёгких. Тем более, если даме уже за 40 лет. Виктория Боня ранее не особо афишировала сотрудничество с пластическими хирургами, а потом решила, что ей выгоден любой интерес к её персоне. Поэтому предстоящее хирургическое вмешательство анонсировалось без стеснения.


За красотой Боня обратилась к известному заокеанскому хирургу, колдовавшему над внешностью супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Телезвезда задумалась о коррекции формы глаз, при которой разрез приобретает миндалевидную форму и притягательный лисий прищур. Для этого под кожу внедряется имплант, предупреждающий появление новых мимических морщин и корректирующий разрез глаз.


Помимо прочего, Виктория захотела сделать платизмопластику (подтяжку в области подбородка и шеи), а также подчеркнуть овал лица с помощью имплантов в скулы. Перед операцией Боня опубликовала фото с фильтрами, но не учла, что медики - тоже отчасти блогеры.


Хирург выложил свои, честные фото и видео пациентки, на лице которой были отмечены области предстоящего вмешательства.



А затем появилось первое фото Бони после операции.






Судя по подписи к нему, участнице "Дома-2" провели омолаживающую подтяжку лица, поколдовали над глазами и скулами, подбородком и шеей.


Сама Виктория пообещала две недели после операции не смотреть в зеркало, чтобы не ужасаться. Однако выдержать без соцсетей такой длительный срок Боне будет не под силу. Фото её раздутого лица есть в сети, поэтому вряд ли пациентка звездного хирурга останется в неведении о том, как выглядит сейчас.


Между тем, Боню троллят коллеги по шоубизнесу и светским раутам. Ксения Собчак предлагает найти отличия в двух фото. В соцсетях пациентку хирурга сравнивают с Олегом Монголом, который, кстати, не тратил 28 миллионов рублей на свою внешность (но не всем так везёт).


А Маша Малиновская и вовсе обвинила Боню в лицемерии. «Сначала врала о вакцине, что чипирование, потом пошла и сделала. Потом пугала людей страшным проклятием 5G и клялась, что купит себе кнопочный телефон, чтобы не облучаться страшными, цитирую, "микроволновыми волнами", но потом пошла и купила новый айфон. Далее она стала продавать свой курс по фесфитнесу, с пеной у рта доказывая, что у нее не было пластики. И вот бартерный хирург так досадно растрепал, что она делала у хирургов прежде — и это точно не фитнес и подорожник. Вот такой я человек, не люблю, когда обманывают, разводя на бабки, несчастных и доверчивых подписчиков!»,- цитируют Малиновскую СМИ.


В соцсетях уверены, что пройдёт немного времени, и Виктория запустит новый марафон по фейслифтингу - будет показывать обновлённую себя в качестве рекламы какой-нибудь методики по уходу за лицом. Деньги-то за операцию (250 тысяч долларов) сами себя не отобьют!

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Метки: Видео   виктория боня   клиника пластической хирургии   ксения собчак   маша малиновская   операция   пластическая хирургия   шоу бизнес   
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11  комментариев
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8k
sedoisever 51 минуту назад
Блин, ну сколько уже уродских лиц с этими скулами...
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3k
lekha-fil Минуту назад
На хрен она здесь нужна с такими новостями?
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10k
МихА 4 минуты назад
Почему нет варианта ответа: ВАЩЕ ПА.ху.Ю!!!
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44k
Цыц тут у меня 17 минут назад
Я и раньше то не знал, как оно выглядело и сейчас наплевать.
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28k
Lehoia 21 минуту назад
Что за день такой-То Киркорова постят, теперь эту шмару. Хватит таскать говно на "фишки"!
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41k
Сергей Полчаса назад
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5k
Трям 36 минут назад
Ебобоня.
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14k
GROMOZEKA 37 минут назад
Подистаскалась, шалава.
Уже не клюют.
Вот и начала хлебало натягивать.
Интересно, ей болтик подкручивающий внедрили?
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6k
Smolny 37 минут назад
Боня. А кого она куда вела на телевидении? Кажется, припоминаю - это по теме Doom2 вроде как...
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285
no. 41 минуту назад
пока не научатся делать пересадку мозгов, про этих всех не приносите, пожалуйста.
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