"Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания

Виктория Боня теперь не просто телеведущая. Теперь она высокодуховный человек, который связан с космосом, занимающийся всякими практиками. Непонятно, идут ли эти практики на пользу. Во время прямого эфира Боня выдала гениальную мысль.

Оказывается, наш ум — это не наш ум. Он существует миллион лет. Он будет до нас и будет после нас. Если вы не поняли, Боня сравнила ум с одеждой.