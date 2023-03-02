"Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания

Виктория Боня поймала связь с космосом и после "практик" на неё снизошло озарение. Оказывается, наш ум — это не наш ум. Не понимаете? Звезда попыталась объяснить свой инсайт, сравнив ум с одеждой. Понятнее, конечно, не стало.
Виктория Боня теперь не просто телеведущая. Теперь она высокодуховный человек, который связан с космосом, занимающийся всякими практиками. Непонятно, идут ли эти практики на пользу. Во время прямого эфира Боня выдала гениальную мысль.
Оказывается, наш ум — это не наш ум. Он существует миллион лет. Он будет до нас и будет после нас. Если вы не поняли, Боня сравнила ум с одеждой.
Урок самопознания от Бони
Как именно на неё снизошло это прозрение — не известно. Но такая глубокая мысль не могла сама попасть ей в голову. Судя по словам звезды, она где-то услышала эту фразу.
В этом году Боня уже успела съездить в Латинскую Америку, где испробовала чудесные напитки. Виктория попробовала на себе действие сока кактуса и прошла "обряд аяваски". Напиток аяваски способствует "общению с духами", а проще говоря, погружению в состояние, похожее на шизофрению. Этот обряд произвёл на Боню такое впечатление, что про чипирование и 5G она уже забыла.
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