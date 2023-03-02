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"Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания

"Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания

Автор:
02 марта 2023 07:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Юмор   видео   интересное   самопознание   ум   философия   фото   шоу бизнес   
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Виктория Боня поймала связь с космосом и после "практик" на неё снизошло озарение. Оказывается, наш ум — это не наш ум. Не понимаете? Звезда попыталась объяснить свой инсайт, сравнив ум с одеждой. Понятнее, конечно, не стало.

Виктория Боня теперь не просто телеведущая. Теперь она высокодуховный человек, который связан с космосом, занимающийся всякими практиками. Непонятно, идут ли эти практики на пользу. Во время прямого эфира Боня выдала гениальную мысль.

Оказывается, наш ум — это не наш ум. Он существует миллион лет. Он будет до нас и будет после нас. Если вы не поняли, Боня сравнила ум с одеждой.

Как именно на неё снизошло это прозрение — не известно. Но такая глубокая мысль не могла сама попасть ей в голову. Судя по словам звезды, она где-то услышала эту фразу.

В этом году Боня уже успела съездить в Латинскую Америку, где испробовала чудесные напитки. Виктория попробовала на себе действие сока кактуса и прошла "обряд  аяваски". Напиток аяваски способствует "общению с духами", а проще говоря, погружению в состояние, похожее на шизофрению. Этот обряд произвёл на Боню такое впечатление, что про чипирование и 5G она уже забыла.

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Метки: Боня   Юмор   видео   интересное   самопознание   ум   философия   фото   шоу бизнес   
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12k
Kostick Час назад
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3k
дед Сергей 5 минут назад
одним словом - БОНЯ
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21k
ЦСКА 11 минут назад
"Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознанияПосмотреть
"Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания
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6k
Бу 16 минут назад
что это за чучело ?
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270
Краснодар 18 минут назад
Все правильно говорит, и одежда не ее, и умом ее господь не одарил. Дошло все-таки да нее, почему она тупая.
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1k
Довер Иванович 20 минут назад
Ей нужно общаться с Кличко я думаю они найдут общий язык.
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8k
Serjio 40 минут назад
Ну да, наш ум точно не ее ум. Умище!
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3k
Nigilist 56 минут назад
Я правильно понял, что: ум был до Бони, и будет после нее, но не с ней?
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
в какой то книге читал теорию что наш мозг это просто оперативка и буфер приёмо - передатчик дальше в душу. как то так.
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17k
Топпер Харли Час назад
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28k
albedo Час назад
Кто это - Боня?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
326902



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